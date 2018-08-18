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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9460946194629463

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:25

  Serg-ik написав:
  striped написав:Блин, вот это новость! Сержик, искренние поздравления! Поскорее долги закрыть и выдохнуть!

Кстати - а как домашние? Все довольны, всех все устроило? И кто продавал не сказали почему (и как долго висела квартира, снижали цену на нее или это уже Вы в несколько этапов торговались?)

Спасибо!
Старт продажи был в конце октября, если не ошибаюсь. 135 куе. Риелторы сказали хозяевам, что многовато ( продажа через риелтора, точнее агентство). Потом скинули до 129. Пришёл посмотреть. Сказал, что за 110 бежим к нотариусу завтра, всё, что выше- надо занимать. Как я понял, за месяц конкурентов у меня было не много, скорее всего один, потому последнее предложение продавца-120, но до конца декабря надо закрыть сделку. Что я и сделал.
Семье нравится, пацаны в первые минуты разгонялись и катались по ламинату ( длина коридора 9 м). О прошлой квартире забыли сразу же. Долгое время не хотели даже на улице гулять-только дома сидели


Серж не поделитесь причинй продажи ? Размен/разезд ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:26

https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/po ... omosti.htm Может привести к снижению спроса
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:29

  Serg-ik написав:Потому что это старый фонд!!!
Потому что в ближайшем будущем там потребуется тысячами баксов рассчитываться за утепление, ремонты и т.д. Как я уже не раз писал, мою квартиру на Дорогожичах затапливало. Думаете сильно поменялся подход жителей к содержанию дома, а коммунальщиков- к ремонту труб водоснабжения во дворах?

+1
Новострой это совершенно другого плана жилье.
Если повезет с УК или ОСББ, то дом будет содержаться в нормальном состоянии, чего почти не достичь со старым фондом.

ЗЫ. Антипотопы в новой квартире установлены?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:kingkongovets
Ну так что, каков вердикт?
Купил овняшку за дорого?
если вам нравится - значит не овняшка, вам же там жить
но осознавая шо у вас 7 лет назад была возможность шото купить за 120, а вы все эти годы тратили деньги и время своей жизни на аренду пребываю в некотором удивлении

зато я после юры с его залой и непонятной любовью к соломе, вас с парками и правильными комнатами, трололо, так и не понявшего еще зачем в городе метро и почему оно должно быть рядом, максу с мопами и фасадами, ромасику с любовью к поху и прочим осевшим в киеве понаехам, как впрочем и сам будучи сыном такого же понаеха, выросшим в таком же гетто, хорошо понимаю для кого строятся все эти круши, оранжи, медовые и прочие мордоры
а вот выросшие в них дети уже всеми силами будут стараться из них вырваться
вот только удастся это не только лишь всем, увы

зы:
знаю хорошо то место - мой батя много лет руководил одним соседним предприятием, а на киприянова живет мой сотрудник, о котором я рассказывал
помню «парк совки» еще таким же засранным лесом с алкашами и наркоманами, как и на родном лесном)
о борщаговском контингенте и контингенте местных школ тоже знаю
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 08 лют, 2022 11:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  Faceless написав:
Рыба-сом написав:Serg-ik
Мои поздравления! Отмучались уже с квартирным вопросом
ЗЫ то странное чувство, когда "капийчужка" Сержик за квартиру выложил больше денег чем наш предводитель Фейслесс :roll:


Хм, я разве говорил, сколько я выложил? Впрочем, я и не собирался ни с кем соревноваться, так что пусть будет такая версия.
Да и какой с меня предводитель, я простой пересичный

Ну, это я аналитически прикинул. Или больше?
Скромность - это хорошо, но все эти годы вы двое были тут почти как символы-антиподы: с одной стороны евангелист успешности Фейслесс (даже термин возник "Киев Фейслесса"), с другой - "капийчужка" Сержик, которого
все пинали и поучали.

Нет, вы не ошиблись, действительно чуть меньше. Но у нас совсем разные были требования и критерии разные. У меня площадь меньше, но до метро меньше 10 мин пешком, на работу было порядка получаса, а сейчас вообще 0, т.к удаленно. И дом помоложе.
Главное, чтобы Сержику и его семье нравилось.
Сержик, ещё раз поздравляю
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:40

  Serg-ik написав:
  Хомякоид написав:Так там комуналь будет зимой под 10 000 грн.

с какой радости 10 000???


Мои родители с вертикальным отплением откашливают зимой около 4000 за 57 метров.
Цены на комуналь опять с весны поднимают если не ошибаюсь.
Думаю выйдет под 10 000 если не в этом то в следующем году.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:41

  Serg-ik написав:
  drevlyanin написав:Па 980 чуть больше года назад были трехи в первом доме Креатора- кстати почти готов, до лета должны закончить и Сержику предлагалось поехать посмотреть. Сейчас остались вроде только пятикомнатные и па 2куе :cry:

И что? Это же промзона со всех сторон. Дом у дороги, вокруг-ничего, ни магазина , ни школы, есть один детсад, для жителей хрущей. И сколько строят Креатор? Там года два прошло, не менее, от объявления стройки до котлована, потому что проблемы с землёй были.
И не забывайте, 980-это стены без штукатурки, с поставкой неизветсно когда. На ремонт у меня при такой цене нет бюджета.
Поэтика тоже ничего с виду. Но сколько её мурыжат? И что вокруг? Парк и пустота


После драки нечего уж кулаками махать, но по замыслу комплекс будет один из лучших в Киеве- там будет все встоенное: и спорткомплекс с бассейном и торговый центр с рестиком и ладшафтный парк(мини конечно)+еще много современных плюшек типа центрального кондиционирования в доме.
А строить его начали задолго до начала продаж и когда я вам рекомендовал глянуть уже каркас+ стены стояли. До метро Лукьяновская там 14 минут моим не самым быстрым шагом. И вся та промка
от Поэтики до Креатора под довольно симпотную застройку пойдет, ИМХО тот райончик (с Юнитом включительно) можно назвать будущей БРОНЗОВОЙ милей Киева.
Но то все лирика, купили и купили и нефик уже оглядываться назад: постоянные воспоминания о прошлом или мечты о будущем, мешают нам счастливо жить в настоящем. Как грицца: жить вам поживать да добра наживать.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:СержІк ловко зробив ...... успіха))))

Не факт))
Так, як сатодки/школи/базарчик/ТЦ і ТРСК все це в мене теж в пішій доступності 5-7-10хв.
Ну, парк/лісок на 200м далі, ніж в Сержика))
Але!
- 4км до ЦЕНТРУ/ОПЕРНОГО! -15хв на маршрутці, чи тролейбусі!
І - класна транспортна розв'язка - до зупинки - 150м, де проходить більше десятка маршруток і 1 тролейбус!

То може нам Франт ще признається в якій локації мешкає - чи соромиться?😁🙈
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