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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:33

  kingkongovets написав:
Genie написав:я понимаю о чем вы, если вы о локации.
Насчет парков - смотрю, как нереально выросли цены на дома возле парков - воды, те же Интергаловские дома на Дарнице (а то до метро топать с полчаса через парк) - а 2шки начинались вроде от 40-50 тыс., Автограф, и вторичка рядом подтянулась, и тд и тп...


не думаю шо это из-за парков)
у интергала еще может вырасти после запуска подольского моста
а вторичка в нормальных местах везде подтянулась


из-за парков в том числе, там шикарный парк, конечно, сделали, ну и народу море, соответственно
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:35

  Serg-ik написав:
  Genie написав:У Сержа там тоже скорее всего хозяева уже не были прописаны, если не жили там годами

Не прописаны. Более того, лицевые счета по коммуналке скорее всего еще на прежнем владельце. Я почти сразу после переезда короной заболел, жена тоже и мне не до переоформления было. Едва-едва успел школу детям поменять до болезни.
Сейчас придут счета и увидим что к чему и на кого)))
Безответственно, да?


я тоже еще не переоформила, год живем.
Тысяч 5 заплатите за прошлый месяц))
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Genie написав:
  kingkongovets написав:
Genie написав:я понимаю о чем вы, если вы о локации.
Насчет парков - смотрю, как нереально выросли цены на дома возле парков - воды, те же Интергаловские дома на Дарнице (а то до метро топать с полчаса через парк) - а 2шки начинались вроде от 40-50 тыс., Автограф, и вторичка рядом подтянулась, и тд и тп...


не думаю шо это из-за парков)
у интергала еще может вырасти после запуска подольского моста
а вторичка в нормальных местах везде подтянулась


из-за парков в том числе, там шикарный парк, конечно, сделали, ну и народу море, соответственно


странно, бытует мнение шо парки - замыливание глаз и шо они никому не нужны кроме кличко)
и главное в городе - это строительство метро
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:41

  kingkongovets написав:вторичка в нормальных местах везде подтянулась

таки да.
Клятий "совкошлак" з 2018 - майже вдвічі. Біда!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:41

  kingkongovets написав:
странно, бытует мнение шо парки - замыливание глаз и шо они никому не нужны кроме кличко)
и главное в городе - это строительство метро


в нормальных европейских городах эти 2 процесса могут нормально параллельно существовать и воплощаться, но почему-то не у нас
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:бытует мнение шо парки - замыливание глаз и шо они никому не нужны кроме кличко)

если бы их строили без распила бабла, тихо, без пафоса и табличек, что это под паатронатом мэра Кличко, то претензий не было бы.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Клятий "совкошлак" з 2018 - майже вдвічі. Біда!

Это хотелки. Риелтор со мной согласилась, что у народа денег не хватает и сама говорила, что на квартиру претендовали люди, проживающие в соседнем "шлачке". Денег на доплату нет и они поднимают цену на свою. Всё банально и просто.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Genie написав:
  kingkongovets написав:
странно, бытует мнение шо парки - замыливание глаз и шо они никому не нужны кроме кличко)
и главное в городе - это строительство метро


в нормальных европейских городах эти 2 процесса могут нормально параллельно существовать и воплощаться, но почему-то не у нас
в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулю
не гневите бога
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:51

kingkongovets

почувствовал себя папкиным знакомым, который всем окружающим втирал, что принципиально курит приму, что потому что она лучше мальборы или честера, а не потому что в три раза дешевле.

я не считаю, что метро это бесполезно, просто денег не хватило :) так же как и у остальных думаю, кроме макса. а вы потешаетесь над владельцами жигулей, что они не выбрали себе мерсы по доброй воле :) просто каждая жаба свое болото хвалит, а так дай кому денег - сразу побежит за пентхаусом в центре.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:52

  kingkongovets написав:
Genie написав:
  kingkongovets написав:
странно, бытует мнение шо парки - замыливание глаз и шо они никому не нужны кроме кличко)
и главное в городе - это строительство метро


в нормальных европейских городах эти 2 процесса могут нормально параллельно существовать и воплощаться, но почему-то не у нас
в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулю
не гневите бога

в нормальних європейських країнах трохи інший підхід до теми
flyman
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