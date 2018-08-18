Додано: Вів 08 лют, 2022 12:51

почувствовал себя папкиным знакомым, который всем окружающим втирал, что принципиально курит приму, что потому что она лучше мальборы или честера, а не потому что в три раза дешевле.я не считаю, что метро это бесполезно, просто денег не хватилотак же как и у остальных думаю, кроме макса. а вы потешаетесь над владельцами жигулей, что они не выбрали себе мерсы по доброй волепросто каждая жаба свое болото хвалит, а так дай кому денег - сразу побежит за пентхаусом в центре.