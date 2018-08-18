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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:33
kingkongovets написав:
Genie написав:я понимаю о чем вы, если вы о локации.
Насчет парков - смотрю, как нереально выросли цены на дома возле парков - воды, те же Интергаловские дома на Дарнице (а то до метро топать с полчаса через парк) - а 2шки начинались вроде от 40-50 тыс., Автограф, и вторичка рядом подтянулась, и тд и тп...
не думаю шо это из-за парков)
у интергала еще может вырасти после запуска подольского моста
а вторичка в нормальных местах везде подтянулась
из-за парков в том числе, там шикарный парк, конечно, сделали, ну и народу море, соответственно
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:35
Serg-ik написав: Genie написав:
У Сержа там тоже скорее всего хозяева уже не были прописаны, если не жили там годами
Не прописаны. Более того, лицевые счета по коммуналке скорее всего еще на прежнем владельце. Я почти сразу после переезда короной заболел, жена тоже и мне не до переоформления было. Едва-едва успел школу детям поменять до болезни.
Сейчас придут счета и увидим что к чему и на кого)))
Безответственно, да?
я тоже еще не переоформила, год живем.
Тысяч 5 заплатите за прошлый месяц))
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:39
Genie написав: kingkongovets написав:
Genie написав:я понимаю о чем вы, если вы о локации.
Насчет парков - смотрю, как нереально выросли цены на дома возле парков - воды, те же Интергаловские дома на Дарнице (а то до метро топать с полчаса через парк) - а 2шки начинались вроде от 40-50 тыс., Автограф, и вторичка рядом подтянулась, и тд и тп...
не думаю шо это из-за парков)
у интергала еще может вырасти после запуска подольского моста
а вторичка в нормальных местах везде подтянулась
из-за парков в том числе, там шикарный парк, конечно, сделали, ну и народу море, соответственно
странно, бытует мнение шо парки - замыливание глаз и шо они никому не нужны кроме кличко)
и главное в городе - это строительство метро
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kingkongovets
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:41
kingkongovets написав:
вторичка в нормальных местах везде подтянулась
таки да.
Клятий "совкошлак" з 2018 - майже вдвічі. Біда!
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:41
kingkongovets написав:
странно, бытует мнение шо парки - замыливание глаз и шо они никому не нужны кроме кличко)
и главное в городе - это строительство метро
в нормальных европейских городах эти 2 процесса могут нормально параллельно существовать и воплощаться, но почему-то не у нас
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Genie
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:42
kingkongovets написав:
бытует мнение шо парки - замыливание глаз и шо они никому не нужны кроме кличко)
если бы их строили без распила бабла, тихо, без пафоса и табличек, что это под паатронатом мэра Кличко, то претензий не было бы.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:44
Frant написав:
Клятий "совкошлак" з 2018 - майже вдвічі. Біда!
Это хотелки. Риелтор со мной согласилась, что у народа денег не хватает и сама говорила, что на квартиру претендовали люди, проживающие в соседнем "шлачке". Денег на доплату нет и они поднимают цену на свою. Всё банально и просто.
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Serg-ik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:48
Genie написав: kingkongovets написав:
странно, бытует мнение шо парки - замыливание глаз и шо они никому не нужны кроме кличко)
и главное в городе - это строительство метро
в нормальных европейских городах эти 2 процесса могут нормально параллельно существовать и воплощаться, но почему-то не у нас
в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулю
не гневите бога
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:51
kingkongovets
почувствовал себя папкиным знакомым, который всем окружающим втирал, что принципиально курит приму, что потому что она лучше мальборы или честера, а не потому что в три раза дешевле.
я не считаю, что метро это бесполезно, просто денег не хватило
так же как и у остальных думаю, кроме макса. а вы потешаетесь над владельцами жигулей, что они не выбрали себе мерсы по доброй воле
просто каждая жаба свое болото хвалит, а так дай кому денег - сразу побежит за пентхаусом в центре.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:52
kingkongovets написав: Genie написав: kingkongovets написав:
странно, бытует мнение шо парки - замыливание глаз и шо они никому не нужны кроме кличко)
и главное в городе - это строительство метро
в нормальных европейских городах эти 2 процесса могут нормально параллельно существовать и воплощаться, но почему-то не у нас
в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулю
не гневите бога
в нормальних європейських країнах трохи інший підхід до теми
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