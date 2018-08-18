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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9466946794689469>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:kingkongovets

почувствовал себя папкиным знакомым, который всем окружающим втирал, что принципиально курит приму, что потому что она лучше мальборы или честера, а не потому что в три раза дешевле.

я не считаю, что метро это бесполезно, просто денег не хватило :) так же как и у остальных думаю, кроме макса. а вы потешаетесь над владельцами жигулей, что они не выбрали себе мерсы по доброй воле :) просто каждая жаба свое болото хвалит, а так дай кому денег - сразу побежит за пентхаусом в центре.
я помню просто наш спор, шо тралик ничем не хуже метра)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:52

  kingkongovets написав:
Genie написав:
  kingkongovets написав:
странно, бытует мнение шо парки - замыливание глаз и шо они никому не нужны кроме кличко)
и главное в городе - это строительство метро


в нормальных европейских городах эти 2 процесса могут нормально параллельно существовать и воплощаться, но почему-то не у нас
в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулю
не гневите бога


неожиданно :)
на квартиру в Ипенях+ на квартиру в центре и еще кое-что :wink:
И при этом мы еще много раз отдыхали и летали на концерты в Европу, кстати


а в европейских странах есть человеческие ипотеки, между прочим, так что все реально,
при желании, определенном старте и уровне интеллекта
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:в нормальних європейських країнах трохи інший підхід до теми
это точно - нахалстроя типи того, в котором ты себе напокупал чуланов, там нет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:54

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Клятий "совкошлак" з 2018 - майже вдвічі. Біда!

Это хотелки. Риелтор со мной согласилась, что у народа денег не хватает и сама говорила, что на квартиру претендовали люди, проживающие в соседнем "шлачке". Денег на доплату нет и они поднимают цену на свою. Всё банально и просто.

На жаль, то не "хотелки".. Я дивлюсь на дінаміку.
Все цікаве - швидко розкуповується. Лише з січня 2022 - є певне гальмування.
  kingkongovets написав:
flyman написав:в нормальних європейських країнах трохи інший підхід до теми
это точно - нахалстроя типи того, в котором ты себе напокупал чуланов, там нет

Є там цоколі і підвали, і нарот там живе. В Європах)))
Просто ціна зовсім інша.
Працівникам, типу нашого збирача опеньків - треба 100 років працювати.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:57

kingkongovets
тралик лучше, чем ни метро, ни тралика :) и я помню как вы рассказывали, что живя в центре можно прям до любого учереждения (по работе), дойти либо пешком либо на метро, и что воздух там нормальный (правда потом было уточнение, что лишь на вых и вечером, и в некоторых особо удачных дворах)

при выборе хаты всегда идешь на копромиссы, ибо бюджет. метро (как и тралик) у меня оказалось не на первом месте приоритетов, о чем пока и не жалею. но это не значит, что я отрицаю рыночную полезность этого фактора :)
Востаннє редагувалось trololo в Вів 08 лют, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:58

  Serg-ik написав:
  _Mykola_ написав:ЗЫ. Антипотопы в новой квартире установлены?

Нет
Кста, для меня он новый, а в принципе ему уже 15 лет )))
С соседом снизу общался до покупки, говорит что проблем не было

Рекомендую, очень полезная штука для безопасности и спокойствия нервов.

Если стояк водоснабжения один то недорого будет, только датчики желательно с обратной связью (и, в идеале проводные, но это нужно делать на этапе ремонта), чтобы контроль был если они вдруг сдохнут.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Genie написав:неожиданно :)
на квартиру в Ипенях+ на квартиру в центре и еще кое-что :wink:
И при этом мы еще много раз отдыхали и летали на концерты в Европу, кстати


а в европейских странах есть человеческие ипотеки, между прочим, так что все реально,
при желании, определенном старте и уровне интеллекта
«человеческая ипотека» в европейских странах - это ярмо, которое далеко не всем суждено дотянуть до конца жизни
да и других проблем и в европе и в штатах тоже хватает
так шо еще раз предлагаю поменьше жаловаться на украинские реалии, постоянно кивать на штаты и европы и гневить бога

кстати тезис о том, шо невозможно одновременно строить парки и все остальное выдвинул тоже не я, а все те же, кого корчит от парков, стеклянных мостов, велодорожек и прочих непонятных им вещей
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:00

  _Mykola_ написав:
  Serg-ik написав:
  _Mykola_ написав:ЗЫ. Антипотопы в новой квартире установлены?

Нет
Кста, для меня он новый, а в принципе ему уже 15 лет )))
С соседом снизу общался до покупки, говорит что проблем не было

Рекомендую, очень полезная штука для безопасности и спокойствия нервов.

Если стояк водоснабжения один то недорого будет, только датчики желательно с обратной связью (и, в идеале проводные, но это нужно делать на этапе ремонта), чтобы контроль был если они вдруг сдохнут.


беспроводные датчики умеют за пару месяцев напомнить в приложухе, что пора менять батарейку. и при отвале от умного дома это сразу видно в принципе, пропустить сложно.

из плюсов - дешевизна (у меня сяоми), возможность устанавливать по готовому ременту, автоматическое перекрытие любого количества кранов за раз, уведомления в телефон (в случае кипиша можно позвонить соседям попросить перекрыть стояк вручную, например (если он в подьезде). или отключать насос (если речь о частном доме). бонусом - хаб умного дома пригодится для расширения :)
Востаннє редагувалось trololo в Вів 08 лют, 2022 13:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:01

  Genie написав:
  drevlyanin написав:
После драки нечего уж кулаками махать, но по замыслу комплекс будет один из лучших в Киеве- там будет все встоенное: и спорткомплекс с бассейном и торговый центр с рестиком и ладшафтный парк(мини конечно)+еще много современных плюшек типа центрального кондиционирования в доме.
А строить его начали задолго до начала продаж и когда я вам рекомендовал глянуть уже каркас+ стены стояли. До метро Лукьяновская там 14 минут моим не самым быстрым шагом. И вся та промка
от Поэтики до Креатора под довольно симпотную застройку пойдет, ИМХО тот райончик (с Юнитом включительно) можно назвать будущей БРОНЗОВОЙ милей Киева.
Но то все лирика, купили и купили и нефик уже оглядываться назад: постоянные воспоминания о прошлом или мечты о будущем, мешают нам счастливо жить в настоящем. Как грицца: жить вам поживать да добра наживать.


как думаете, стоит щас брать Поэтику по этим ценам?
жаль, что Энзо был новым застройщиком или во всяким случае с новым именем, стремно было вкладываться.
Там еще поблизости и райончик с мусульманами специфический


Сейчас, глядя как выросло за последнее время, психологически сложно такое рекомендовать, но по сравнению с остальным ИМХО все еще неплохой вариант. Но если уж сейчас бы брал, то двуху в первой коллекции 1-4 дом. Остальное сильно долго и стремновато ждать, оглядываясь на обстановку в Украине, а однухи, как на меня, уже очень дорого. Последних пол года особо не слежу.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:03

  kingkongovets написав:
Genie написав:неожиданно :)
на квартиру в Ипенях+ на квартиру в центре и еще кое-что :wink:
И при этом мы еще много раз отдыхали и летали на концерты в Европу, кстати


а в европейских странах есть человеческие ипотеки, между прочим, так что все реально,
при желании, определенном старте и уровне интеллекта
«человеческая ипотека» в европейских странах - это ярмо, которое далеко не всем суждено дотянуть до конца жизни
да и других проблем и в европе и в штатах тоже хватает
так шо еще раз предлагаю поменьше жаловаться на украинские реалии, постоянно кивать на штаты и европы и гневить бога

кстати тезис о том, шо невозможно одновременно строить парки и все остальное выдвинул тоже не я, а все те же, кого корчит от парков, стеклянных мостов, велодорожек и прочих непонятных им вещей


приводить в примеру Европу, Америку и города других развитых стран - это абсолютно нормально, если бы вы туда летали, отдыхали там, вы бы тоже их приводили в пример. Потому что невозможно не проводить параллели и не сравнивать.
И здесь нет ничего странного - нужно стремиться к лучшему
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