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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:52
trololo написав:kingkongovets
почувствовал себя папкиным знакомым, который всем окружающим втирал, что принципиально курит приму, что потому что она лучше мальборы или честера, а не потому что в три раза дешевле.
я не считаю, что метро это бесполезно, просто денег не хватило
так же как и у остальных думаю, кроме макса. а вы потешаетесь над владельцами жигулей, что они не выбрали себе мерсы по доброй воле
просто каждая жаба свое болото хвалит, а так дай кому денег - сразу побежит за пентхаусом в центре.
я помню просто наш спор, шо тралик ничем не хуже метра)
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:52
kingkongovets написав: Genie написав: kingkongovets написав:
странно, бытует мнение шо парки - замыливание глаз и шо они никому не нужны кроме кличко)
и главное в городе - это строительство метро
в нормальных европейских городах эти 2 процесса могут нормально параллельно существовать и воплощаться, но почему-то не у нас
в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулю
не гневите бога
неожиданно
на квартиру в Ипенях+ на квартиру в центре и еще кое-что
И при этом мы еще много раз отдыхали и летали на концерты в Европу, кстати
а в европейских странах есть человеческие ипотеки, между прочим, так что все реально,
при желании, определенном старте и уровне интеллекта
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:54
flyman написав:в нормальних європейських країнах трохи інший підхід до теми
это точно - нахалстроя типи того, в котором ты себе напокупал чуланов, там нет
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:54
Serg-ik написав: Frant написав:
Клятий "совкошлак" з 2018 - майже вдвічі. Біда!
Это хотелки. Риелтор со мной согласилась, что у народа денег не хватает и сама говорила, что на квартиру претендовали люди, проживающие в соседнем "шлачке". Денег на доплату нет и они поднимают цену на свою. Всё банально и просто.
На жаль, то не "хотелки".. Я дивлюсь на дінаміку.
Все цікаве - швидко розкуповується. Лише з січня 2022 - є певне гальмування.
kingkongovets написав:
flyman написав:в нормальних європейських країнах трохи інший підхід до теми
это точно - нахалстроя типи того, в котором ты себе напокупал чуланов, там нет
Є там цоколі і підвали, і нарот там живе. В Європах)))
Просто ціна зовсім інша.
Працівникам, типу нашого збирача опеньків - треба 100 років працювати.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:57
kingkongovets
тралик лучше, чем ни метро, ни тралика
и я помню как вы рассказывали, что живя в центре можно прям до любого учереждения (по работе), дойти либо пешком либо на метро, и что воздух там нормальный (правда потом было уточнение, что лишь на вых и вечером, и в некоторых особо удачных дворах)
при выборе хаты всегда идешь на копромиссы, ибо бюджет. метро (как и тралик) у меня оказалось не на первом месте приоритетов, о чем пока и не жалею. но это не значит, что я отрицаю рыночную полезность этого фактора
Востаннє редагувалось trololo
в Вів 08 лют, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:58
Serg-ik написав: _Mykola_ написав:
ЗЫ. Антипотопы в новой квартире установлены?
Нет
Кста, для меня он новый, а в принципе ему уже 15 лет )))
С соседом снизу общался до покупки, говорит что проблем не было
Рекомендую, очень полезная штука для безопасности и спокойствия нервов.
Если стояк водоснабжения один то недорого будет, только датчики желательно с обратной связью (и, в идеале проводные, но это нужно делать на этапе ремонта), чтобы контроль был если они вдруг сдохнут.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:00
Genie написав:
неожиданно
на квартиру в Ипенях+ на квартиру в центре и еще кое-что
И при этом мы еще много раз отдыхали и летали на концерты в Европу, кстати
а в европейских странах есть человеческие ипотеки, между прочим, так что все реально,
при желании, определенном старте и уровне интеллекта
«человеческая ипотека» в европейских странах - это ярмо, которое далеко не всем суждено дотянуть до конца жизни
да и других проблем и в европе и в штатах тоже хватает
так шо еще раз предлагаю поменьше жаловаться на украинские реалии, постоянно кивать на штаты и европы и гневить бога
кстати тезис о том, шо невозможно одновременно строить парки и все остальное выдвинул тоже не я, а все те же, кого корчит от парков, стеклянных мостов, велодорожек и прочих непонятных им вещей
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:00
_Mykola_ написав: Serg-ik написав: _Mykola_ написав:
ЗЫ. Антипотопы в новой квартире установлены?
Нет
Кста, для меня он новый, а в принципе ему уже 15 лет )))
С соседом снизу общался до покупки, говорит что проблем не было
Рекомендую, очень полезная штука для безопасности и спокойствия нервов.
Если стояк водоснабжения один то недорого будет, только датчики желательно с обратной связью (и, в идеале проводные, но это нужно делать на этапе ремонта), чтобы контроль был если они вдруг сдохнут.
беспроводные датчики умеют за пару месяцев напомнить в приложухе, что пора менять батарейку. и при отвале от умного дома это сразу видно в принципе, пропустить сложно.
из плюсов - дешевизна (у меня сяоми), возможность устанавливать по готовому ременту, автоматическое перекрытие любого количества кранов за раз, уведомления в телефон (в случае кипиша можно позвонить соседям попросить перекрыть стояк вручную, например (если он в подьезде). или отключать насос (если речь о частном доме). бонусом - хаб умного дома пригодится для расширения
Востаннє редагувалось trololo
в Вів 08 лют, 2022 13:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:01
Genie написав: drevlyanin написав:
После драки нечего уж кулаками махать, но по замыслу комплекс будет один из лучших в Киеве- там будет все встоенное: и спорткомплекс с бассейном и торговый центр с рестиком и ладшафтный парк(мини конечно)+еще много современных плюшек типа центрального кондиционирования в доме.
А строить его начали задолго до начала продаж и когда я вам рекомендовал глянуть уже каркас+ стены стояли. До метро Лукьяновская там 14 минут моим не самым быстрым шагом. И вся та промка
от Поэтики до Креатора под довольно симпотную застройку пойдет, ИМХО тот райончик (с Юнитом включительно) можно назвать будущей БРОНЗОВОЙ милей Киева.
Но то все лирика, купили и купили и нефик уже оглядываться назад: постоянные воспоминания о прошлом или мечты о будущем, мешают нам счастливо жить в настоящем. Как грицца: жить вам поживать да добра наживать.
как думаете, стоит щас брать Поэтику по этим ценам?
жаль, что Энзо был новым застройщиком или во всяким случае с новым именем, стремно было вкладываться.
Там еще поблизости и райончик с мусульманами специфический
Сейчас, глядя как выросло за последнее время, психологически сложно такое рекомендовать, но по сравнению с остальным ИМХО все еще неплохой вариант. Но если уж сейчас бы брал, то двуху в первой коллекции 1-4 дом. Остальное сильно долго и стремновато ждать, оглядываясь на обстановку в Украине, а однухи, как на меня, уже очень дорого. Последних пол года особо не слежу.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:03
kingkongovets написав: Genie написав:
неожиданно
на квартиру в Ипенях+ на квартиру в центре и еще кое-что
И при этом мы еще много раз отдыхали и летали на концерты в Европу, кстати
а в европейских странах есть человеческие ипотеки, между прочим, так что все реально,
при желании, определенном старте и уровне интеллекта
«человеческая ипотека» в европейских странах - это ярмо, которое далеко не всем суждено дотянуть до конца жизни
да и других проблем и в европе и в штатах тоже хватает
так шо еще раз предлагаю поменьше жаловаться на украинские реалии, постоянно кивать на штаты и европы и гневить бога
кстати тезис о том, шо невозможно одновременно строить парки и все остальное выдвинул тоже не я, а все те же, кого корчит от парков, стеклянных мостов, велодорожек и прочих непонятных им вещей
приводить в примеру Европу, Америку и города других развитых стран - это абсолютно нормально, если бы вы туда летали, отдыхали там, вы бы тоже их приводили в пример. Потому что невозможно не проводить параллели и не сравнивать.
И здесь нет ничего странного - нужно стремиться к лучшему
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