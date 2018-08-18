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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9466946794689469

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:04

  Genie написав:
  kingkongovets написав:
в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулю
не гневите бога


неожиданно :)
на квартиру в Ипенях+ на квартиру в центре и еще кое-что :wink:
И при этом мы еще много раз отдыхали и летали на концерты в Европу, кстати


а в европейских странах есть человеческие ипотеки, между прочим, так что все реально,
при желании, определенном старте и уровне интеллекта[/quote]

В нормальных европейских странах приобретение жилья в столице, даже по ипотеке на 30 лет, считается очень большим достижением всего трудового цикла жизни.
- Вы успешный человек по жизни?
- О, да! Чрезвычайно успешный! Я сделал квартиру в неплохом районе Лондона! (Парижа!) И только представьте себе, я её полностью выплатил до пенсии! :shock:

Так что ребята и вы вашими киевскими квартирами гордитесь. Это тоже большой успех. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:08

  Libo написав:
  Genie написав:
  kingkongovets написав:
в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулю
не гневите бога


неожиданно :)
на квартиру в Ипенях+ на квартиру в центре и еще кое-что :wink:
И при этом мы еще много раз отдыхали и летали на концерты в Европу, кстати


а в европейских странах есть человеческие ипотеки, между прочим, так что все реально,
при желании, определенном старте и уровне интеллекта

В нормальных европейских странах приобретение жилья в столице, даже по ипотеке на 30 лет, считается очень большим достижением всего трудового цикла жизни.
- Вы успешный человек по жизни?
- О, да! Чрезвычайно успешный! Я сделал квартиру в неплохом районе Лондона! (Парижа!) И только представьте себе, я её полностью выплатил до пенсии! :shock:

Так что ребята и вы вашими киевскими квартирами гордитесь. Это тоже большой успех. 8)


Я б сказав, що купівля будь якої квартири в Києві, а особливо - біля метро - є великим плюсом і значним досягненням людини чи сім,ї.
Навіть "клятого совкошлака" :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:14

  trololo написав:
  _Mykola_ написав:Рекомендую, очень полезная штука для безопасности и спокойствия нервов.

Если стояк водоснабжения один то недорого будет, только датчики желательно с обратной связью (и, в идеале проводные, но это нужно делать на этапе ремонта), чтобы контроль был если они вдруг сдохнут.


беспроводные датчики умеют за пару месяцев напомнить в приложухе, что пора менять батарейку. и при отвале от умного дома это сразу видно в принципе, пропустить сложно.

из плюсов - дешевизна (у меня сяоми), возможность устанавливать по готовому ременту, автоматическое перекрытие любого количества кранов за раз, уведомления в телефон (в случае кипиша можно позвонить соседям попросить перекрыть стояк вручную, например (если он в подьезде). или отключать насос (если речь о частном доме). бонусом - хаб умного дома пригодится для расширения :)

Беспроводные - дешевле и проще, проводные - надежнее.

Ну и наличие резервного автономного питания приводов, с автоматическим прокручиванием от закисания, и хорошим крутящим моментом.

ПО сяоми, железо работающее через облако... иногда тормозит и подглючивает, проверено роботом пылесосом, перешел на ПО от роборок, и забыл о глюках...
Может с хабом и умным домом у них более надежно, но осадочек... есть.

ИМХО. Специализированное железо с минимумом ПО как-то надежнее на мой взгляд.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:34

  kingkongovets написав:
flyman написав:в нормальних європейських країнах трохи інший підхід до теми
это точно - нахалстроя типи того, в котором ты себе напокупал чуланов, там нет

1. реконструкція
2. права власності є на квартири
3. квартири фізично є
4. ідуть ремонти.

Так що не займайся поширенням дези.
flyman
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  #<1 ... 9466946794689469
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