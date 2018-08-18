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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:04
Genie написав: kingkongovets написав:
в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулю
не гневите бога
неожиданно
на квартиру в Ипенях+ на квартиру в центре и еще кое-что
И при этом мы еще много раз отдыхали и летали на концерты в Европу, кстати
а в европейских странах есть человеческие ипотеки, между прочим, так что все реально,
при желании, определенном старте и уровне интеллекта[/quote]
В нормальных европейских странах приобретение жилья в столице, даже по ипотеке на 30 лет, считается очень большим достижением всего трудового цикла жизни.
- Вы успешный человек по жизни?
- О, да! Чрезвычайно успешный! Я сделал квартиру в неплохом районе Лондона! (Парижа!) И только представьте себе, я её полностью выплатил до пенсии!
Так что ребята и вы вашими киевскими квартирами гордитесь. Это тоже большой успех.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:08
Libo написав: Genie написав: kingkongovets написав:
в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулю
не гневите бога
неожиданно
на квартиру в Ипенях+ на квартиру в центре и еще кое-что
И при этом мы еще много раз отдыхали и летали на концерты в Европу, кстати
а в европейских странах есть человеческие ипотеки, между прочим, так что все реально,
при желании, определенном старте и уровне интеллекта
В нормальных европейских странах приобретение жилья в столице, даже по ипотеке на 30 лет, считается очень большим достижением всего трудового цикла жизни.
- Вы успешный человек по жизни?
- О, да! Чрезвычайно успешный! Я сделал квартиру в неплохом районе Лондона! (Парижа!) И только представьте себе, я её полностью выплатил до пенсии!
Так что ребята и вы вашими киевскими квартирами гордитесь. Это тоже большой успех.
Я б сказав, що купівля будь якої квартири в Києві, а особливо - біля метро - є великим плюсом і значним досягненням людини чи сім,ї.
Навіть "клятого совкошлака"
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:14
trololo написав: _Mykola_ написав:
Рекомендую, очень полезная штука для безопасности и спокойствия нервов.
Если стояк водоснабжения один то недорого будет, только датчики желательно с обратной связью (и, в идеале проводные, но это нужно делать на этапе ремонта), чтобы контроль был если они вдруг сдохнут.
беспроводные датчики умеют за пару месяцев напомнить в приложухе, что пора менять батарейку. и при отвале от умного дома это сразу видно в принципе, пропустить сложно.
из плюсов - дешевизна (у меня сяоми), возможность устанавливать по готовому ременту, автоматическое перекрытие любого количества кранов за раз, уведомления в телефон (в случае кипиша можно позвонить соседям попросить перекрыть стояк вручную, например (если он в подьезде). или отключать насос (если речь о частном доме). бонусом - хаб умного дома пригодится для расширения
Беспроводные - дешевле и проще, проводные - надежнее.
Ну и наличие резервного автономного питания приводов, с автоматическим прокручиванием от закисания, и хорошим крутящим моментом.
ПО сяоми, железо работающее через облако... иногда тормозит и подглючивает, проверено роботом пылесосом, перешел на ПО от роборок, и забыл о глюках...
Может с хабом и умным домом у них более надежно, но осадочек... есть.
ИМХО. Специализированное железо с минимумом ПО как-то надежнее на мой взгляд.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:34
kingkongovets написав:
flyman написав:в нормальних європейських країнах трохи інший підхід до теми
это точно - нахалстроя типи того, в котором ты себе напокупал чуланов, там нет
1. реконструкція
2. права власності є на квартири
3. квартири фізично є
4. ідуть ремонти.
Так що не займайся поширенням дези.
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