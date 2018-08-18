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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:в нормальних європейських країнах трохи інший підхід до теми
это точно - нахалстроя типи того, в котором ты себе напокупал чуланов, там нет

1. реконструкція
2. права власності є на квартири
3. квартири фізично є
4. комунікації в наявності
5. ідуть ремонти.

Так що не займайся поширенням дези.
так я ж и говорю шо в нормальной европейской стране невозможна ситуации когда в чс под видом реконструкции сооружается нахалстрой с непригодными для проживания «квартирами» - его попросту нельзя будет ввести в эксплуатацию, а как следствие - и купить
ферштейн мою мысль?

да и вообще по моим наблюдениям
больше всего любят гнать на украину и постоянно сравнивать ее с «нормальными странами» как раз те, кто прилетая в украину из европ и америк выстраивается в проходах самолета и не понимают зачем платить налоги
как и самыми большими борцами с трц и новостроями «уродующими историческое лицо города» являются жители хрущей, панелек и отжатых у хозяев и убитых до состояния развалин царских домов - те больше всего любят ставить в пример вены и праги, искренне считая, шо город обязан ремонтировать
фасады их домов за свой счет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 08 лют, 2022 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:56

  Libo написав:
  Genie написав:
  kingkongovets написав:
в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулю
не гневите бога


неожиданно :)
на квартиру в Ипенях+ на квартиру в центре и еще кое-что :wink:
И при этом мы еще много раз отдыхали и летали на концерты в Европу, кстати


а в европейских странах есть человеческие ипотеки, между прочим, так что все реально,
при желании, определенном старте и уровне интеллекта


В нормальных европейских странах приобретение жилья в столице, даже по ипотеке на 30 лет, считается очень большим достижением всего трудового цикла жизни.
- Вы успешный человек по жизни?
- О, да! Чрезвычайно успешный! Я сделал квартиру в неплохом районе Лондона! (Парижа!) И только представьте себе, я её полностью выплатил до пенсии! :shock:

Так что ребята и вы вашими киевскими квартирами гордитесь. Это тоже большой успех. 8)[/quote]


Гордимся)
а если разговор не о Дании-Норвегии к примеру или о Мюнхене-Вене и т.п. с квартирами по 300-500 тыс.евро, не вижу почему мы бы не могли купить напр., в том же Кракове или Варшаве от застройщика по 1700-1900 за метр, видели комплексы типа нашего 044 на Подоле или ФТ, в 18-19м году, конечно не в центре.
И не нужно думать, что все работают за 1 зп на дядю всю жизнь.
А европейцы часто выплачивают 10-летиями, потому что так выгодно, растянуть резину. И отдыхать они тоже любят, и гулять, и по фестивалям и на Гоа-Таиланды ездить.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:57

  flyman написав:
  Libo написав:
В нормальных европейских странах приобретение жилья в столице, даже по ипотеке на 30 лет, считается очень большим достижением всего трудового цикла жизни.
- Вы успешный человек по жизни?
- О, да! Чрезвычайно успешный! Я сделал квартиру в неплохом районе Лондона! (Парижа!) И только представьте себе, я её полностью выплатил до пенсии! :shock:

Так что ребята и вы вашими киевскими квартирами гордитесь. Это тоже большой успех. 8)

Допустим, якщо в мене в Києві три кавалірки, "взяті за кеш" в пішій доступності до метро, то я "зробив всіх разом" жителів Лондона, Парижа і Рима?


Лучше б одну большую, в хорошем месте и доме... Устроился б на хорошую работу, занялся бы собой ... От тоді б і зробив всіх разом. Це ж не так складно. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)
Востаннє редагувалось Феодал в Вів 08 лют, 2022 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Libo написав:
В нормальных европейских странах приобретение жилья в столице, даже по ипотеке на 30 лет, считается очень большим достижением всего трудового цикла жизни.
- Вы успешный человек по жизни?
- О, да! Чрезвычайно успешный! Я сделал квартиру в неплохом районе Лондона! (Парижа!) И только представьте себе, я её полностью выплатил до пенсии! :shock:

Так что ребята и вы вашими киевскими квартирами гордитесь. Это тоже большой успех. 8)

Допустим, якщо в мене в Києві три кавалірки, "взяті за кеш" в пішій доступності до метро, то я "зробив всіх разом" жителів Лондона, Парижа і Рима?


Правда, нема там пішої доступності, але так, можете вважати, що "всіх зробили". Тре медаль на форумі зробити
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:04

добра новина у ЧС нахалстрої акція

І що й тре було сподіватися, пишуть з ВП - акційні ціни.
хіхі
параплануєм
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:05

  kingkongovets написав:
Genie написав:
  kingkongovets написав:
странно, бытует мнение шо парки - замыливание глаз и шо они никому не нужны кроме кличко)
и главное в городе - это строительство метро


в нормальных европейских городах эти 2 процесса могут нормально параллельно существовать и воплощаться, но почему-то не у нас
в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулю
не гневите бога


В нормальных европейских странах нет такого перекоса между столицей и регионами.
В нормальных европейских странах можно отлично зарабатывать в глубинке, поэтому столицей никого не удивиш. В моем городку кого не спрошу никто в Берлине не был ни разу.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:06

  Serg-ik написав:trololo _Mykola_ ,
у меня стояк перекрывается в МОПе, за пределами квартиры. Там же, за пределами квартиры, счётчики на обе воды.
В таком случае что ставить и много ли затрат будет?

нет. Главное - чтобы можно было дотянуться проводами до электрокранов. Электрокраны я влупил прямо под счетчиком в МОПе, но у мну это рядом с входной дверью
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:06

  Libo написав:
  flyman написав:
  Libo написав:
В нормальных европейских странах приобретение жилья в столице, даже по ипотеке на 30 лет, считается очень большим достижением всего трудового цикла жизни.
- Вы успешный человек по жизни?
- О, да! Чрезвычайно успешный! Я сделал квартиру в неплохом районе Лондона! (Парижа!) И только представьте себе, я её полностью выплатил до пенсии! :shock:

Так что ребята и вы вашими киевскими квартирами гордитесь. Это тоже большой успех. 8)

Допустим, якщо в мене в Києві три кавалірки, "взяті за кеш" в пішій доступності до метро, то я "зробив всіх разом" жителів Лондона, Парижа і Рима?


Лучше б одну большую, в хорошем месте и доме... Устроился б на хорошую работу, занялся бы собой ... От тоді б і зробив всіх разом. Це ж не так складно. :wink:

Ямщік, не гоні лошадєй.
Слона тре їсти частинами, а не так як Серж-ик.
Все буде.
І квартира на Бесарабці/Хрещатику теж.

з.і.
а починалось то все із славновідомого бучанського підвалу, представ, це як перші 10 центів Скруджа
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:12

  Феодал написав:МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)

интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по:
МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд)
ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата
штош, кажись не только киевгорстрою поплохело :mrgreen:
Феодал
 
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