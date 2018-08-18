Додано: Вів 08 лют, 2022 13:56

Libo написав: Genie написав: kingkongovets написав: в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулю

не гневите бога в нормальных европейских странах ваши шансы за несколько лет заработать на квартиру в столице стремились бы к нулюне гневите бога



неожиданно

на квартиру в Ипенях+ на квартиру в центре и еще кое-что

И при этом мы еще много раз отдыхали и летали на концерты в Европу, кстати





а в европейских странах есть человеческие ипотеки, между прочим, так что все реально,

при желании, определенном старте и уровне интеллекта неожиданнона квартиру в Ипенях+ на квартиру в центре и еще кое-чтоИ при этом мы еще много раз отдыхали и летали на концерты в Европу, кстатиа в европейских странах есть человеческие ипотеки, между прочим, так что все реально,при желании, определенном старте и уровне интеллекта

В нормальных европейских странах приобретение жилья в столице, даже по ипотеке на 30 лет, считается очень большим достижением всего трудового цикла жизни.- Вы успешный человек по жизни?- О, да! Чрезвычайно успешный! Я сделал квартиру в неплохом районе Лондона! (Парижа!) И только представьте себе, я её полностью выплатил до пенсии!Так что ребята и вы вашими киевскими квартирами гордитесь. Это тоже большой успех.[/quote]Гордимся)а если разговор не о Дании-Норвегии к примеру или о Мюнхене-Вене и т.п. с квартирами по 300-500 тыс.евро, не вижу почему мы бы не могли купить напр., в том же Кракове или Варшаве от застройщика по 1700-1900 за метр, видели комплексы типа нашего 044 на Подоле или ФТ, в 18-19м году, конечно не в центре.И не нужно думать, что все работают за 1 зп на дядю всю жизнь.А европейцы часто выплачивают 10-летиями, потому что так выгодно, растянуть резину. И отдыхать они тоже любят, и гулять, и по фестивалям и на Гоа-Таиланды ездить.