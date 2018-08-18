Додано: Вів 08 лют, 2022 14:15

Genie написав: А европейцы часто выплачивают 10-летиями, потому что так выгодно, растянуть резину. И отдыхать они тоже любят, и гулять, и по фестивалям и на Гоа-Таиланды ездить. А европейцы часто выплачивают 10-летиями, потому что так выгодно, растянуть резину. И отдыхать они тоже любят, и гулять, и по фестивалям и на Гоа-Таиланды ездить.

Мы пока так не поступаем. Мы влазим в кредиты и ипотеку, только когда наш доход на росте и позволяет их обслуживать. Но у нас несколько иной рынок рабочей силы - если тебя завтра выпрут с денежной работы, то найти аналогичную намного труднее, чем в европах и америках. Поэтому стремимся расплатиться сразу или как можно быстрее.Будет больше шансов найти в случае увольнения равнооплачиваемую работу и вы будете по 30 лет выплачивать ипотеку, тоже будете в долгах как в шелках.Но это нам не грозит. Нынешняя экономическая система, основанная на кредите, скоро умрет. Грядет эпоха цифровизации и новых денег. Всё будет иначе. Будет новое общество с новой системой расчета. Быстрее, чем вы думаете. Через год, два, три ...