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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:14
flyman написав:Все буде.
І квартира на Бесарабці/Хрещатику теж.
когда вырастешь?
ты сколько на 150$ в месяц еще протянуть планируешь?
у стоматолога когда последний раз был?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:14
Феодал написав: Феодал написав:
МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)
интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по:
МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд
)
ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата
штош, кажись не только киевгорстрою поплохело
Может, это не просадка, просто самые ликвидные и соответственно дорогие варианты раскупили, продают со скидками остатки
Вы сравнивали не абстракиную цифру, а что именно можно было купить по той цене и по этой?
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Faceless
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:15
Genie написав:
А европейцы часто выплачивают 10-летиями, потому что так выгодно, растянуть резину. И отдыхать они тоже любят, и гулять, и по фестивалям и на Гоа-Таиланды ездить.
Мы пока так не поступаем. Мы влазим в кредиты и ипотеку, только когда наш доход на росте и позволяет их обслуживать. Но у нас несколько иной рынок рабочей силы - если тебя завтра выпрут с денежной работы, то найти аналогичную намного труднее, чем в европах и америках. Поэтому стремимся расплатиться сразу или как можно быстрее.
Будет больше шансов найти в случае увольнения равнооплачиваемую работу и вы будете по 30 лет выплачивать ипотеку, тоже будете в долгах как в шелках.
Но это нам не грозит. Нынешняя экономическая система, основанная на кредите, скоро умрет. Грядет эпоха цифровизации и новых денег. Всё будет иначе. Будет новое общество с новой системой расчета. Быстрее, чем вы думаете. Через год, два, три ...
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:20
Faceless написав: Феодал написав: Феодал написав:
МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)
интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по:
МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд
)
ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата
штош, кажись не только киевгорстрою поплохело
Может, это не просадка, просто самые ликвидные и соответственно дорогие варианты раскупили, продают со скидками остатки
Вы сравнивали не абстракиную цифру, а что именно можно было купить по той цене и по этой?
у меня тоже есть такие мысли, ну к сожалению я не силоно мониторил их((( по этому у меня есть только цена м.квадрата, возможно на форуме есть кто-то кто знает больше про реальную ситуацию у данного застройщика
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:24
Феодал написав: Феодал написав:
МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)
интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по:
МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд
)
ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата
штош, кажись не только киевгорстрою поплохело
Иногда первоначальные цены выставляются с явным захлёстом. Потом в процессе корректируются. Как мы на базаре. Чтоб поторговаться, чуть уступить, сделать покупателю приятно и сохранить ему чувство собственной значимости. Это никак не обвал, завал, параплан, караул.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:54
flyman написав:
Ямщік, не гоні лошадєй.
Слона тре їсти частинами, а не так як Серж-ик.
Все буде.
В те времена, когда слонов ели, не было холодильников. Потому слона ели всего и сразу. Либо он портился.
Говорила девка Флаю:
Я квартиру ожидаю
Флай ей скромно отвечал:
"Есть пока...полуподвал"
Время шло. Сказал Флай бабке:
"Хата есть, на Бессарабке
Из окна отличный вид"
а в ответ: "еще стоит"?
Флай, не обижайся. На твоём месте мог оказаться много кто...
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Serg-ik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:01
Serg-ik написав: flyman написав:
Ямщік, не гоні лошадєй.
Слона тре їсти частинами, а не так як Серж-ик.
Все буде.
В те времена, когда слонов ели, не было холодильников. Потому слона ели всего и сразу. Либо он портился.
Говорила девка Флаю:
Я квартиру ожидаю
Флай ей скромно отвечал:
"Есть пока...полуподвал"
Время шло. Сказал Флай бабке:
"Хата есть, на Бессарабке
Из окна отличный вид"
а в ответ: "еще стоит"?
Флай, не обижайся. На твоём месте мог оказаться много кто...
Ну вот, забетонировался человек и теперь фонтанирует оптимизмом, а до того...
"Это потому, что раньше у меня велосипеда не было"
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drevlyanin
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:03
drevlyanin написав: Serg-ik написав: flyman написав:
Ямщік, не гоні лошадєй.
Слона тре їсти частинами, а не так як Серж-ик.
Все буде.
В те времена, когда слонов ели, не было холодильников. Потому слона ели всего и сразу. Либо он портился.
Говорила девка Флаю:
Я квартиру ожидаю
Флай ей скромно отвечал:
"Есть пока...полуподвал"
Время шло. Сказал Флай бабке:
"Хата есть, на Бессарабке
Из окна отличный вид"
а в ответ: "еще стоит"?
Флай, не обижайся. На твоём месте мог оказаться много кто...
Ну вот, забетонировался человек и теперь фонтанирует оптимизмом, а до того...
"Это потому, что раньше у меня велосипеда не было"
Каламубур про учотку: "Либо он портился"
з.і.
стіхі посвящаются Натт
з.з.і.
може хто забув: многопєнісний лендлорд
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 лют, 2022 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:05
Serg-ik написав: flyman написав:
Ямщік, не гоні лошадєй.
Слона тре їсти частинами, а не так як Серж-ик.
Все буде.
В те времена, когда слонов ели, не было холодильников. Потому слона ели всего и сразу. Либо он портился.
Говорила девка Флаю:
Я квартиру ожидаю
Флай ей скромно отвечал:
"Есть пока...полуподвал"
Время шло. Сказал Флай бабке:
"Хата есть, на Бессарабке
Из окна отличный вид"
а в ответ: "еще стоит"?
Флай, не обижайся. На твоём месте мог оказаться много кто...
Флай, в итоге скупит больше всех квартир как бы это смешно не звучало
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:06
flyman написав:
..
Каламубур про учотку: "Либо он портился"
з.і.
стіхі посвящаются Натт
да смешно же, Флай, поставь плюсик, не жлобись ))
Подарим Сержу в честь долгожданного события звездочку на форуме!
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