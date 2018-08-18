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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9469947094719472>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:Все буде.
І квартира на Бесарабці/Хрещатику теж.


когда вырастешь?
ты сколько на 150$ в месяц еще протянуть планируешь?
у стоматолога когда последний раз был?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:
  Феодал написав:МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)

интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по:
МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд)
ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата
штош, кажись не только киевгорстрою поплохело :mrgreen:
Может, это не просадка, просто самые ликвидные и соответственно дорогие варианты раскупили, продают со скидками остатки
Вы сравнивали не абстракиную цифру, а что именно можно было купить по той цене и по этой?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:15

  Genie написав:А европейцы часто выплачивают 10-летиями, потому что так выгодно, растянуть резину. И отдыхать они тоже любят, и гулять, и по фестивалям и на Гоа-Таиланды ездить.


Мы пока так не поступаем. Мы влазим в кредиты и ипотеку, только когда наш доход на росте и позволяет их обслуживать. Но у нас несколько иной рынок рабочей силы - если тебя завтра выпрут с денежной работы, то найти аналогичную намного труднее, чем в европах и америках. Поэтому стремимся расплатиться сразу или как можно быстрее.
Будет больше шансов найти в случае увольнения равнооплачиваемую работу и вы будете по 30 лет выплачивать ипотеку, тоже будете в долгах как в шелках. 8)
Но это нам не грозит. Нынешняя экономическая система, основанная на кредите, скоро умрет. Грядет эпоха цифровизации и новых денег. Всё будет иначе. Будет новое общество с новой системой расчета. Быстрее, чем вы думаете. Через год, два, три ... 8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:20

  Faceless написав:
Феодал написав:
  Феодал написав:МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)

интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по:
МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд)
ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата
штош, кажись не только киевгорстрою поплохело :mrgreen:
Может, это не просадка, просто самые ликвидные и соответственно дорогие варианты раскупили, продают со скидками остатки
Вы сравнивали не абстракиную цифру, а что именно можно было купить по той цене и по этой?

у меня тоже есть такие мысли, ну к сожалению я не силоно мониторил их((( по этому у меня есть только цена м.квадрата, возможно на форуме есть кто-то кто знает больше про реальную ситуацию у данного застройщика
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:24

  Феодал написав:
  Феодал написав:МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)

интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по:
МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд)
ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата
штош, кажись не только киевгорстрою поплохело :mrgreen:


Иногда первоначальные цены выставляются с явным захлёстом. Потом в процессе корректируются. Как мы на базаре. Чтоб поторговаться, чуть уступить, сделать покупателю приятно и сохранить ему чувство собственной значимости. Это никак не обвал, завал, параплан, караул. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Ямщік, не гоні лошадєй.
Слона тре їсти частинами, а не так як Серж-ик.
Все буде.

В те времена, когда слонов ели, не было холодильников. Потому слона ели всего и сразу. Либо он портился.

Говорила девка Флаю:
Я квартиру ожидаю
Флай ей скромно отвечал:
"Есть пока...полуподвал"

Время шло. Сказал Флай бабке:
"Хата есть, на Бессарабке
Из окна отличный вид"
а в ответ: "еще стоит"?

Флай, не обижайся. На твоём месте мог оказаться много кто...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:01

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Ямщік, не гоні лошадєй.
Слона тре їсти частинами, а не так як Серж-ик.
Все буде.

В те времена, когда слонов ели, не было холодильников. Потому слона ели всего и сразу. Либо он портился.

Говорила девка Флаю:
Я квартиру ожидаю
Флай ей скромно отвечал:
"Есть пока...полуподвал"

Время шло. Сказал Флай бабке:
"Хата есть, на Бессарабке
Из окна отличный вид"
а в ответ: "еще стоит"?

Флай, не обижайся. На твоём месте мог оказаться много кто...


Ну вот, забетонировался человек и теперь фонтанирует оптимизмом, а до того...
"Это потому, что раньше у меня велосипеда не было" :mrgreen:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:03

Либо он портился

  drevlyanin написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:Ямщік, не гоні лошадєй.
Слона тре їсти частинами, а не так як Серж-ик.
Все буде.

В те времена, когда слонов ели, не было холодильников. Потому слона ели всего и сразу. Либо он портился.

Говорила девка Флаю:
Я квартиру ожидаю
Флай ей скромно отвечал:
"Есть пока...полуподвал"

Время шло. Сказал Флай бабке:
"Хата есть, на Бессарабке
Из окна отличный вид"
а в ответ: "еще стоит"?

Флай, не обижайся. На твоём месте мог оказаться много кто...


Ну вот, забетонировался человек и теперь фонтанирует оптимизмом, а до того...
"Это потому, что раньше у меня велосипеда не было" :mrgreen:


Каламубур про учотку: "Либо он портился"
з.і.
стіхі посвящаются Натт
з.з.і.
може хто забув: многопєнісний лендлорд
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лют, 2022 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:05

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Ямщік, не гоні лошадєй.
Слона тре їсти частинами, а не так як Серж-ик.
Все буде.

В те времена, когда слонов ели, не было холодильников. Потому слона ели всего и сразу. Либо он портился.

Говорила девка Флаю:
Я квартиру ожидаю
Флай ей скромно отвечал:
"Есть пока...полуподвал"

Время шло. Сказал Флай бабке:
"Хата есть, на Бессарабке
Из окна отличный вид"
а в ответ: "еще стоит"?

Флай, не обижайся. На твоём месте мог оказаться много кто...

Флай, в итоге скупит больше всех квартир как бы это смешно не звучало
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:06

  flyman написав:..
Каламубур про учотку: "Либо он портился"
з.і.
стіхі посвящаются Натт

да смешно же, Флай, поставь плюсик, не жлобись ))
Подарим Сержу в честь долгожданного события звездочку на форуме!
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