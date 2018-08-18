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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:10
Феодал написав: Serg-ik написав: flyman написав:
Ямщік, не гоні лошадєй.
Слона тре їсти частинами, а не так як Серж-ик.
Все буде.
В те времена, когда слонов ели, не было холодильников. Потому слона ели всего и сразу. Либо он портился.
Говорила девка Флаю:
Я квартиру ожидаю
Флай ей скромно отвечал:
"Есть пока...полуподвал"
Время шло. Сказал Флай бабке:
"Хата есть, на Бессарабке
Из окна отличный вид"
а в ответ: "еще стоит"?
Флай, не обижайся. На твоём месте мог оказаться много кто...
Флай, в итоге скупит больше всех квартир как бы это смешно не звучало
у него нет по факту ни одной
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:13
Хомякоид написав: Serg-ik написав: Хомякоид написав:
Так там комуналь будет зимой под 10 000 грн.
с какой радости 10 000???
Мои родители с вертикальным отплением откашливают зимой около 4000 за 57 метров.
Цены на комуналь опять с весны поднимают если не ошибаюсь.
Думаю выйдет под 10 000 если не в этом то в следующем году.
4000 за 57 обозначает, что воруется 50+% тепла в доме.
У меня воруется 25% и это 3000 за 70 м
У тещи воруется 5% и это 2000 за 65 м
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