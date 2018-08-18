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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:Ямщік, не гоні лошадєй.
Слона тре їсти частинами, а не так як Серж-ик.
Все буде.

В те времена, когда слонов ели, не было холодильников. Потому слона ели всего и сразу. Либо он портился.

Говорила девка Флаю:
Я квартиру ожидаю
Флай ей скромно отвечал:
"Есть пока...полуподвал"

Время шло. Сказал Флай бабке:
"Хата есть, на Бессарабке
Из окна отличный вид"
а в ответ: "еще стоит"?

Флай, не обижайся. На твоём месте мог оказаться много кто...

Флай, в итоге скупит больше всех квартир как бы это смешно не звучало
у него нет по факту ни одной
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:13

  Хомякоид написав:
  Serg-ik написав:
  Хомякоид написав:Так там комуналь будет зимой под 10 000 грн.

с какой радости 10 000???


Мои родители с вертикальным отплением откашливают зимой около 4000 за 57 метров.
Цены на комуналь опять с весны поднимают если не ошибаюсь.
Думаю выйдет под 10 000 если не в этом то в следующем году.


4000 за 57 обозначает, что воруется 50+% тепла в доме.
У меня воруется 25% и это 3000 за 70 м
У тещи воруется 5% и это 2000 за 65 м
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Ну вот, забетонировался человек и теперь фонтанирует оптимизмом, а до того...

Не скажите. Оптимизм у меня и ранее присутствовал. Иначе бы я столько времени не протянул бы
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  drevlyanin написав:Ну вот, забетонировался человек и теперь фонтанирует оптимизмом, а до того...

Не скажите. Оптимизм у меня и ранее присутствовал. Иначе бы я столько времени не протянул бы
Вы скажите, какие следующие идеи по инвестициям? Фонда, ОВГЗ, жилая недвига под аренду или коммерческая?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:42

  adeges написав:
  Хомякоид написав:
Мои родители с вертикальным отплением откашливают зимой около 4000 за 57 метров.
Цены на комуналь опять с весны поднимают если не ошибаюсь.
Думаю выйдет под 10 000 если не в этом то в следующем году.


4000 за 57 обозначает, что воруется 50+% тепла в доме.
У меня воруется 25% и это 3000 за 70 м
У тещи воруется 5% и это 2000 за 65 м

На Дорогожичах у меня по счетчику досмовому тепло, более 2800 кажись никогда, даже в лютый мороз, не было, 67 метров...
Есть же еще вопрос тарифа и наличия счётчика
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Вы скажите, какие следующие идеи по инвестициям? Фонда, ОВГЗ, жилая недвига под аренду или коммерческая?

Я?
Ничего никогда не инвестировал. Даже депозит.
И в планах у меня отдать долги
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Faceless написав:Вы скажите, какие следующие идеи по инвестициям? Фонда, ОВГЗ, жилая недвига под аренду или коммерческая?

Я?
Ничего никогда не инвестировал. Даже депозит.
И в планах у меня отдать долги
Та то краскосрочные планы, а потом?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:53

  Faceless написав:
Serg-ik написав:
  drevlyanin написав:Ну вот, забетонировался человек и теперь фонтанирует оптимизмом, а до того...

Не скажите. Оптимизм у меня и ранее присутствовал. Иначе бы я столько времени не протянул бы
Вы скажите, какие следующие идеи по инвестициям? Фонда, ОВГЗ, жилая недвига под аренду или коммерческая?

спочатку борги віддати,
цікаво скільки на це років піде, 3 чи 5?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:58

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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:58

  Феодал написав:МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)


Та ну, Максим говорит (или верит тому, кто говорит), что убогий Славутич дороже продается

PS: это какой случай снижения гривневой цены вы уже насчитали?
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 08 лют, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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