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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:10
Феодал написав: Serg-ik написав: flyman написав:
Ямщік, не гоні лошадєй.
Слона тре їсти частинами, а не так як Серж-ик.
Все буде.
В те времена, когда слонов ели, не было холодильников. Потому слона ели всего и сразу. Либо он портился.
Говорила девка Флаю:
Я квартиру ожидаю
Флай ей скромно отвечал:
"Есть пока...полуподвал"
Время шло. Сказал Флай бабке:
"Хата есть, на Бессарабке
Из окна отличный вид"
а в ответ: "еще стоит"?
Флай, не обижайся. На твоём месте мог оказаться много кто...
Флай, в итоге скупит больше всех квартир как бы это смешно не звучало
у него нет по факту ни одной
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:13
Хомякоид написав: Serg-ik написав: Хомякоид написав:
Так там комуналь будет зимой под 10 000 грн.
с какой радости 10 000???
Мои родители с вертикальным отплением откашливают зимой около 4000 за 57 метров.
Цены на комуналь опять с весны поднимают если не ошибаюсь.
Думаю выйдет под 10 000 если не в этом то в следующем году.
4000 за 57 обозначает, что воруется 50+% тепла в доме.
У меня воруется 25% и это 3000 за 70 м
У тещи воруется 5% и это 2000 за 65 м
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:35
drevlyanin написав:
Ну вот, забетонировался человек и теперь фонтанирует оптимизмом, а до того...
Не скажите. Оптимизм у меня и ранее присутствовал. Иначе бы я столько времени не протянул бы
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:36
Serg-ik написав: drevlyanin написав:
Ну вот, забетонировался человек и теперь фонтанирует оптимизмом, а до того...
Не скажите. Оптимизм у меня и ранее присутствовал. Иначе бы я столько времени не протянул бы
Вы скажите, какие следующие идеи по инвестициям? Фонда, ОВГЗ, жилая недвига под аренду или коммерческая?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:42
adeges написав: Хомякоид написав:
Мои родители с вертикальным отплением откашливают зимой около 4000 за 57 метров.
Цены на комуналь опять с весны поднимают если не ошибаюсь.
Думаю выйдет под 10 000 если не в этом то в следующем году.
4000 за 57 обозначает, что воруется 50+% тепла в доме.
У меня воруется 25% и это 3000 за 70 м
У тещи воруется 5% и это 2000 за 65 м
На Дорогожичах у меня по счетчику досмовому тепло, более 2800 кажись никогда, даже в лютый мороз, не было, 67 метров...
Есть же еще вопрос тарифа и наличия счётчика
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Serg-ik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:43
Faceless написав:
Вы скажите, какие следующие идеи по инвестициям? Фонда, ОВГЗ, жилая недвига под аренду или коммерческая?
Я?
Ничего никогда не инвестировал. Даже депозит.
И в планах у меня отдать долги
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:47
Serg-ik написав: Faceless написав:
Вы скажите, какие следующие идеи по инвестициям? Фонда, ОВГЗ, жилая недвига под аренду или коммерческая?
Я?
Ничего никогда не инвестировал. Даже депозит.
И в планах у меня отдать долги
Та то краскосрочные планы, а потом?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:53
Faceless написав: Serg-ik написав: drevlyanin написав:
Ну вот, забетонировался человек и теперь фонтанирует оптимизмом, а до того...
Не скажите. Оптимизм у меня и ранее присутствовал. Иначе бы я столько времени не протянул бы
Вы скажите, какие следующие идеи по инвестициям? Фонда, ОВГЗ, жилая недвига под аренду или коммерческая?
спочатку борги віддати,
цікаво скільки на це років піде, 3 чи 5?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:58
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:58
Феодал написав:
МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)
Та ну, Максим говорит (или верит тому, кто говорит), что убогий Славутич дороже продается
PS: это какой случай снижения гривневой цены вы уже насчитали?
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 08 лют, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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