RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94719472947394749475>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:58

  kingkongovets написав:как и самыми большими борцами с трц и новостроями «уродующими историческое лицо города» являются жители хрущей, панелек и отжатых у хозяев и убитых до состояния развалин царских домов - те больше всего любят ставить в пример вены и праги, искренне считая, шо город обязан ремонтировать
фасады их домов за свой счет


да при чем здесь ремонты? у нас царские дома, сталинки и хрущевки выглядят лучше обсыпающихся домов в центре будапешта

а то авно, что лепят где могут отвести землю, любой этажности, безвкусной архитектуры, которое вообще никак не вписывается в историческую застройку, просто убивает абрис города в любой его части, но конечно в первую очередь в центре. и это очень грустно и очень отличает Киев от европейских городов, к которым мы так любим себя относить
adeges
 
Повідомлень: 3863
З нами з: 14.03.06
Подякував: 284 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:01

  zРадио написав:
  Феодал написав:МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)


Та ну, Максим говорит (или верит тому, кто говорит), что убогий Славутич дороже продается

PS: это какой случай снижения гривневой цены вы уже насчитали?

в Киеве второй застройщик, и в пригороде парочка
Думаю об этом скоро заговорит больше людей
Феодал
 
Повідомлень: 159
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
Serg-ik написав:[quote="5392575:drevlyanin"]Ну вот, забетонировался человек и теперь фонтанирует оптимизмом, а до того...

Не скажите. Оптимизм у меня и ранее присутствовал. Иначе бы я столько времени не протянул бы
Вы скажите, какие следующие идеи по инвестициям? Фонда, ОВГЗ, жилая недвига под аренду или коммерческая?

спочатку борги віддати,
цікаво скільки на це років піде, 3 чи 5?[/quote]Менше, адже за оренду вже не тре башляти
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31184
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1320 раз.
Подякували: 7473 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:13

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  Faceless написав:адже за оренду вже не тре башляти

Сержик, наче, 10К/міс останнім часом платив?
Тож 10 000/28 = 357×12=4284
Тож, до 3-х років має осилити борг.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 18.03.21
Подякував: 89 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  kingkongovets написав:как и самыми большими борцами с трц и новостроями «уродующими историческое лицо города» являются жители хрущей, панелек и отжатых у хозяев и убитых до состояния развалин царских домов - те больше всего любят ставить в пример вены и праги, искренне считая, шо город обязан ремонтировать
фасады их домов за свой счет


да при чем здесь ремонты? у нас царские дома, сталинки и хрущевки выглядят лучше обсыпающихся домов в центре будапешта

а то авно, что лепят где могут отвести землю, любой этажности, безвкусной архитектуры, которое вообще никак не вписывается в историческую застройку, просто убивает абрис города в любой его части, но конечно в первую очередь в центре. и это очень грустно и очень отличает Киев от европейских городов, к которым мы так любим себя относить
в центре успели канешна понастраивать откровенного жлободрома типа панорамы на печерске, элеганта и кловского хера, но самый главный контрацептив тут канешна тарян с поделками пжс, да и сейчас его дома тоже особым вкусом не блещут
ну а сейчас то шо строится в центре мне в подавляющем большинстве нравится
а вообще канешна киев и был всегда хаотично и бессистемно застроен и истинное его лицо давно утеряно, но не могу сказать, что это так уж плохо, горевать там особо было не о чем

вернее основной урон киеву был нанесен после 18го и странно слышать сравнения с киева с европейскими городами, не знавшими ни экспроприаций, ни коммун и коммуналок, ни массовых сносов церквей и храмов, как было в киеве в 30х, ни взрывов центра, ни последующей застройкой убогим совкошлаком, ни массового сноса убитого ими самими дореволюционного фонда, ни периода нищих 90х, когда все вокруг только уничтожалось и грабилось
а у киева сейчас как раз период роста и расцвета
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10499
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:21

flyman
если в размере прежней аренды, то 10 000/28=357 у.е. в мес.
12 000/357 =33 мес или 2 года и 9 мес.
Печально, да?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12791
З нами з: 10.06.11
Подякував: 234 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:адже за оренду вже не тре башляти

Сержик, наче, 10К/міс останнім часом платив?
Тож 10 000/28 = 357×12=4284
Тож, до 3-х років має осилити борг.
Ну, я сподіваюся, що резервів в бюджеті у Сержика більше, і він то подолає за рік, може трохи більше. Наскирдував ж до того цеглину.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31184
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1320 раз.
Подякували: 7473 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:28

  Serg-ik написав:flyman
если в размере прежней аренды, то 10 000/28=357 у.е. в мес.
12 000/357 =33 мес или 2 года и 9 мес.
Печально, да?

хз.
я так зрозумів з дописів, що 10 років яростного скирдування і аскетизму,
тепер до них ще 3,
коли ж жити на повну?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28101
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1385 раз.
Подякували: 2445 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:29

  kingkongovets написав:
adeges написав:
  kingkongovets написав:как и самыми большими борцами с трц и новостроями «уродующими историческое лицо города» являются жители хрущей, панелек и отжатых у хозяев и убитых до состояния развалин царских домов - те больше всего любят ставить в пример вены и праги, искренне считая, шо город обязан ремонтировать
фасады их домов за свой счет


да при чем здесь ремонты? у нас царские дома, сталинки и хрущевки выглядят лучше обсыпающихся домов в центре будапешта

а то авно, что лепят где могут отвести землю, любой этажности, безвкусной архитектуры, которое вообще никак не вписывается в историческую застройку, просто убивает абрис города в любой его части, но конечно в первую очередь в центре. и это очень грустно и очень отличает Киев от европейских городов, к которым мы так любим себя относить
в центре успели канешна понастраивать откровенного жлободрома типа панорамы на печерске, элеганта и кловского хера, но самый главный контрацептив тут канешна тарян с поделками пжс, да и сейчас его дома тоже особым вкусом не блещут
ну а сейчас то шо строится в центре мне в подавляющем большинстве нравится
а вообще канешна киев и был всегда хаотично и бессистемно застроен и истинное его лицо давно утеряно, но не могу сказать, что это так уж плохо, горевать там особо было не о чем

вернее основной урон киеву был нанесен после 18го и странно слышать сравнения с киева с европейскими городами, не знавшими ни экспроприаций, ни коммун и коммуналок, ни массовых сносов церквей и храмов, как было в киеве в 30х, ни взрывов центра, ни последующей застройкой убогим совкошлаком, ни массового сноса убитого ими самими дореволюционного фонда, ни периода нищих 90х, когда все вокруг только уничтожалось и грабилось
а у киева сейчас как раз период роста и расцвета



рост и расцвет - и поэтому невозможно одновременно облагораживать парки и строить метро?
Genie
 
Повідомлень: 217
З нами з: 06.03.20
Подякував: 40 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:коли ж жити на повну

На 150уе в месяц? Не надо такое "на повну" . Пусть уже как есть.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7054
З нами з: 15.02.09
Подякував: 475 раз.
Подякували: 1721 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 94719472947394749475>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: little_wanderer, Рыба-сом і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2176, 2177, 2178
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21775 5104649
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 14:36
drevlyanin
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 93, 94, 95
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
945 1392941
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 01:00
kingkongovets
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 32734
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (1065)
08.02.2022 16:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.