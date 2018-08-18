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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:58
kingkongovets написав:
как и самыми большими борцами с трц и новостроями «уродующими историческое лицо города» являются жители хрущей, панелек и отжатых у хозяев и убитых до состояния развалин царских домов - те больше всего любят ставить в пример вены и праги, искренне считая, шо город обязан ремонтировать
фасады их домов за свой счет
да при чем здесь ремонты? у нас царские дома, сталинки и хрущевки выглядят лучше обсыпающихся домов в центре будапешта
а то авно, что лепят где могут отвести землю, любой этажности, безвкусной архитектуры, которое вообще никак не вписывается в историческую застройку, просто убивает абрис города в любой его части, но конечно в первую очередь в центре. и это очень грустно и очень отличает Киев от европейских городов, к которым мы так любим себя относить
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:01
zРадио написав: Феодал написав:
МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)
Та ну, Максим говорит (или верит тому, кто говорит), что убогий Славутич дороже продается
PS: это какой случай снижения гривневой цены вы уже насчитали?
в Киеве второй застройщик, и в пригороде парочка
Думаю об этом скоро заговорит больше людей
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:01
flyman написав: Faceless написав:
Serg-ik написав:[quote="5392575:drevlyanin"]Ну вот, забетонировался человек и теперь фонтанирует оптимизмом, а до того...
Не скажите. Оптимизм у меня и ранее присутствовал. Иначе бы я столько времени не протянул бы
Вы скажите, какие следующие идеи по инвестициям? Фонда, ОВГЗ, жилая недвига под аренду или коммерческая?
спочатку борги віддати,
цікаво скільки на це років піде, 3 чи 5?[/quote]Менше, адже за оренду вже не тре башляти
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:13
Faceless написав:
адже за оренду вже не тре башляти
Сержик, наче, 10К/міс останнім часом платив?
Тож 10 000/28 = 357×12=4284
Тож, до 3-х років має осилити борг.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:14
adeges написав: kingkongovets написав:
как и самыми большими борцами с трц и новостроями «уродующими историческое лицо города» являются жители хрущей, панелек и отжатых у хозяев и убитых до состояния развалин царских домов - те больше всего любят ставить в пример вены и праги, искренне считая, шо город обязан ремонтировать
фасады их домов за свой счет
да при чем здесь ремонты? у нас царские дома, сталинки и хрущевки выглядят лучше обсыпающихся домов в центре будапешта
а то авно, что лепят где могут отвести землю, любой этажности, безвкусной архитектуры, которое вообще никак не вписывается в историческую застройку, просто убивает абрис города в любой его части, но конечно в первую очередь в центре. и это очень грустно и очень отличает Киев от европейских городов, к которым мы так любим себя относить
в центре успели канешна понастраивать откровенного жлободрома типа панорамы на печерске, элеганта и кловского хера, но самый главный контрацептив тут канешна тарян с поделками пжс, да и сейчас его дома тоже особым вкусом не блещут
ну а сейчас то шо строится в центре мне в подавляющем большинстве нравится
а вообще канешна киев и был всегда хаотично и бессистемно застроен и истинное его лицо давно утеряно, но не могу сказать, что это так уж плохо, горевать там особо было не о чем
вернее основной урон киеву был нанесен после 18го и странно слышать сравнения с киева с европейскими городами, не знавшими ни экспроприаций, ни коммун и коммуналок, ни массовых сносов церквей и храмов, как было в киеве в 30х, ни взрывов центра, ни последующей застройкой убогим совкошлаком, ни массового сноса убитого ими самими дореволюционного фонда, ни периода нищих 90х, когда все вокруг только уничтожалось и грабилось
а у киева сейчас как раз период роста и расцвета
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kingkongovets
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:21
flyman
если в размере прежней аренды, то 10 000/28=357 у.е. в мес.
12 000/357 =33 мес или 2 года и 9 мес.
Печально, да?
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Serg-ik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:22
Успіх написав: Faceless написав:
адже за оренду вже не тре башляти
Сержик, наче, 10К/міс останнім часом платив?
Тож 10 000/28 = 357×12=4284
Тож, до 3-х років має осилити борг.
Ну, я сподіваюся, що резервів в бюджеті у Сержика більше, і він то подолає за рік, може трохи більше. Наскирдував ж до того цеглину.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:28
Serg-ik написав:flyman
если в размере прежней аренды, то 10 000/28=357 у.е. в мес.
12 000/357 =33 мес или 2 года и 9 мес.
Печально, да?
хз.
я так зрозумів з дописів, що 10 років яростного скирдування і аскетизму,
тепер до них ще 3,
коли ж жити на повну?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:29
kingkongovets написав: adeges написав: kingkongovets написав:
как и самыми большими борцами с трц и новостроями «уродующими историческое лицо города» являются жители хрущей, панелек и отжатых у хозяев и убитых до состояния развалин царских домов - те больше всего любят ставить в пример вены и праги, искренне считая, шо город обязан ремонтировать
фасады их домов за свой счет
да при чем здесь ремонты? у нас царские дома, сталинки и хрущевки выглядят лучше обсыпающихся домов в центре будапешта
а то авно, что лепят где могут отвести землю, любой этажности, безвкусной архитектуры, которое вообще никак не вписывается в историческую застройку, просто убивает абрис города в любой его части, но конечно в первую очередь в центре. и это очень грустно и очень отличает Киев от европейских городов, к которым мы так любим себя относить
в центре успели канешна понастраивать откровенного жлободрома типа панорамы на печерске, элеганта и кловского хера, но самый главный контрацептив тут канешна тарян с поделками пжс, да и сейчас его дома тоже особым вкусом не блещут
ну а сейчас то шо строится в центре мне в подавляющем большинстве нравится
а вообще канешна киев и был всегда хаотично и бессистемно застроен и истинное его лицо давно утеряно, но не могу сказать, что это так уж плохо, горевать там особо было не о чем
вернее основной урон киеву был нанесен после 18го и странно слышать сравнения с киева с европейскими городами, не знавшими ни экспроприаций, ни коммун и коммуналок, ни массовых сносов церквей и храмов, как было в киеве в 30х, ни взрывов центра, ни последующей застройкой убогим совкошлаком, ни массового сноса убитого ими самими дореволюционного фонда, ни периода нищих 90х, когда все вокруг только уничтожалось и грабилось
а у киева сейчас как раз период роста и расцвета
рост и расцвет - и поэтому невозможно одновременно облагораживать парки и строить метро?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:31
flyman написав:
коли ж жити на повну
На 150уе в месяц? Не надо такое "на повну" . Пусть уже как есть.
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