Додано: Вів 08 лют, 2022 16:14

adeges написав: kingkongovets написав: как и самыми большими борцами с трц и новостроями «уродующими историческое лицо города» являются жители хрущей, панелек и отжатых у хозяев и убитых до состояния развалин царских домов - те больше всего любят ставить в пример вены и праги, искренне считая, шо город обязан ремонтировать

фасады их домов за свой счет как и самыми большими борцами с трц и новостроями «уродующими историческое лицо города» являются жители хрущей, панелек и отжатых у хозяев и убитых до состояния развалин царских домов - те больше всего любят ставить в пример вены и праги, искренне считая, шо город обязан ремонтироватьфасады их домов за свой счет



да при чем здесь ремонты? у нас царские дома, сталинки и хрущевки выглядят лучше обсыпающихся домов в центре будапешта



а то авно, что лепят где могут отвести землю, любой этажности, безвкусной архитектуры, которое вообще никак не вписывается в историческую застройку, просто убивает абрис города в любой его части, но конечно в первую очередь в центре. и это очень грустно и очень отличает Киев от европейских городов, к которым мы так любим себя относить да при чем здесь ремонты? у нас царские дома, сталинки и хрущевки выглядят лучше обсыпающихся домов в центре будапештаа то авно, что лепят где могут отвести землю, любой этажности, безвкусной архитектуры, которое вообще никак не вписывается в историческую застройку, просто убивает абрис города в любой его части, но конечно в первую очередь в центре. и это очень грустно и очень отличает Киев от европейских городов, к которым мы так любим себя относить

в центре успели канешна понастраивать откровенного жлободрома типа панорамы на печерске, элеганта и кловского хера, но самый главный контрацептив тут канешна тарян с поделками пжс, да и сейчас его дома тоже особым вкусом не блещутну а сейчас то шо строится в центре мне в подавляющем большинстве нравитсяа вообще канешна киев и был всегда хаотично и бессистемно застроен и истинное его лицо давно утеряно, но не могу сказать, что это так уж плохо, горевать там особо было не о чемвернее основной урон киеву был нанесен после 18го и странно слышать сравнения с киева с европейскими городами, не знавшими ни экспроприаций, ни коммун и коммуналок, ни массовых сносов церквей и храмов, как было в киеве в 30х, ни взрывов центра, ни последующей застройкой убогим совкошлаком, ни массового сноса убитого ими самими дореволюционного фонда, ни периода нищих 90х, когда все вокруг только уничтожалось и грабилосьа у киева сейчас как раз период роста и расцвета