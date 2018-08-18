Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Успіх написав:Сержик, наче, 10К/міс останнім часом платив?
и здесь есть интересный момент. Даже моменты. А именно: повышение цены. Мне сказали (конец ноября), что будет +1000 грн с января, а с марта еще больше. Насколько-не сказали. Потому что по такой цене в округе сдают однушки, а не трёшки. Трёшки по 10-это на Троещине. Кроме того, на меня решили повесить замену кухонных фасадов: отклеилась плёнка с нескольких МДФ фасадов. Это через 5,5 лет моего пользования и нескольких лет до меня. Аргумент, что им как бы срок вышел-не в счёт. "За время вашего пользования, значит за ваш счет" А еще хозяева увидели, что на стиралке 2009 года начала краска слезать. И потому я должен купить новую стиралку. Естественно, что я согласился. Куда ж деваться. таким образом мне навставляли пистонов в виде +1000 по аренде в месяц, а с весны-больше, +2000 за фасады, +6000 грн за стиралку, не менее И еще объявили, что переклейка обоев в коридоре ( после потопа) будет делаться пока я живу в квартире ( за счёт хозяина), а не тогда, когда я съеду и будет простой. Кипел мой разум возмущённый...И хорошо, что подвернулся вариант
kingkongovets написав:вернее основной урон киеву был нанесен после 18го и странно слышать сравнения с киева с европейскими городами, не знавшими ни экспроприаций, ни коммун и коммуналок, ни массовых сносов церквей и храмов, как было в киеве в 30х, ни взрывов центра, ни последующей застройкой убогим совкошлаком, ни массового сноса убитого ими самими дореволюционного фонда, ни периода нищих 90х, когда все вокруг только уничтожалось и грабилось а у киева сейчас как раз период роста и расцвета
В Германии большинство крупных городов было разбомблено в руины. Варшава - в груду кирпичей. Вроцлав (Бреслау), Гданьск (Данциг) - аналогично. По Эльбу был "совок" с абсолютно аналогичными панельками и подходами к градостроительству. Так что не стоит всё списывать на "тяжкое наследие". Что до "расцвета", то тут те самые процессы, что и в близких по духу и экономическому развитию столицах Болгарии, Сербии и Румынии. Всё-таки ж не 1960-е на дворе, стеклянные небоскребы не являются космической технологией.
Сегодня пришла платежка за тепло (нежилой фонд) 65м2 10180 грн за январь. Посмотрел в прошлом году было 3620 грн за аналогичный период. Цену подняли в декабре, а в январе ещё почти в два раза.Это я к тому, что сейчас для коммерции начали считать по тарифам, которые (по их мнению) коррелируют с ценами на энергоносители, а в следующем отопительном сезоне будут и для бытовых потребителей так считать. Что думаете коллеги по этому поводу? Как это отразится на ценах на недвижимость и на аренду? P.S. объект находится в г. Харьков, но думаю в Киеве ситуация аналогичная?
Serg-ik написав:отклеилась плёнка с нескольких МДФ фасадов. Это через 5,5 лет моего пользования и нескольких лет до меня. Аргумент, что им как бы срок вышел-не в счёт. "За время вашего пользования, значит за ваш счет"
Я по аналогичной причине съехал однажды со скандалом. Насос стиралки бош сгорел. Оказалось, стиралка куплена в "товары из Европы" поломанной, восстановлена абы чем (сгоревший насос был не только не родной, но и даже не аналог.. клемы не подходили, так их отрезали, провода скрутили и заизолировали скотчем). Хозяйка решила, что насос должен я купить и починить. Я отказался и свалил.
adeges написав:[quote="5392483:kingkongovets"] как и самыми большими борцами с трц и новостроями «уродующими историческое лицо города» являются жители хрущей, панелек и отжатых у хозяев и убитых до состояния развалин царских домов - те больше всего любят ставить в пример вены и праги, искренне считая, шо город обязан ремонтировать фасады их домов за свой счет
да при чем здесь ремонты? у нас царские дома, сталинки и хрущевки выглядят лучше обсыпающихся домов в центре будапешта
а то авно, что лепят где могут отвести землю, любой этажности, безвкусной архитектуры, которое вообще никак не вписывается в историческую застройку, просто убивает абрис города в любой его части, но конечно в первую очередь в центре. и это очень грустно и очень отличает Киев от европейских городов, к которым мы так любим себя относить
в центре успели канешна понастраивать откровенного жлободрома типа панорамы на печерске, элеганта и кловского хера, но самый главный контрацептив тут канешна тарян с поделками пжс, да и сейчас его дома тоже особым вкусом не блещут ну а сейчас то шо строится в центре мне в подавляющем большинстве нравится а вообще канешна киев и был всегда хаотично и бессистемно застроен и истинное его лицо давно утеряно, но не могу сказать, что это так уж плохо, горевать там особо было не о чем
вернее основной урон киеву был нанесен после 18го и странно слышать сравнения с киева с европейскими городами, не знавшими ни экспроприаций, ни коммун и коммуналок, ни массовых сносов церквей и храмов, как было в киеве в 30х, ни взрывов центра, ни последующей застройкой убогим совкошлаком, ни массового сноса убитого ими самими дореволюционного фонда, ни периода нищих 90х, когда все вокруг только уничтожалось и грабилось а у киева сейчас как раз период роста и расцвета
рост и расцвет - и поэтому невозможно одновременно облагораживать парки и строить метро?[/quote]кто сказал, что нельзя? и кто сказал, что метро не строят? и почему те, кто так любят тыкать в метро ни разу не ответили почему ни один из предыдущих мэров не отремонтировал ни один уставший киевский мост, так не сдал почтовую, не отремонтировал толком ни одну улицу? почему все забывают, шо при попове киевское метро строилось за бюджет страны, а после закона о децентрализации город это делает уже за свои деньги? я очень хочу, шоп киев выглядел как вена, или будапешт, но прекрасно понимаю в чем истинные причины того, почему мы так от них отличаемся
TipoGraf написав:Сегодня пришла платежка за тепло (нежилой фонд) 65м2 10180 грн за январь. Посмотрел в прошлом году было 3620 грн за аналогичный период. Цену подняли в декабре, а в январе ещё почти в два раза.Это я к тому, что сейчас для коммерции начали считать по тарифам, которые (по их мнению) коррелируют с ценами на энергоносители, а в следующем отопительном сезоне будут и для бытовых потребителей так считать. Что думаете коллеги по этому поводу? Как это отразится на ценах на недвижимость и на аренду? P.S. объект находится в г. Харьков, но думаю в Киеве ситуация аналогичная?
а у вас разводка какая и высота потолков? в киеве в совкошлаке с вертикальной в районе 200 грн/м
Успіх написав:Сержик, наче, 10К/міс останнім часом платив?
и здесь есть интересный момент. Даже моменты. А именно: повышение цены. Мне сказали (конец ноября), что будет +1000 грн с января, а с марта еще больше. Насколько-не сказали. Потому что по такой цене в округе сдают однушки, а не трёшки. Трёшки по 10-это на Троещине. Кроме того, на меня решили повесить замену кухонных фасадов: отклеилась плёнка с нескольких МДФ фасадов. Это через 5,5 лет моего пользования и нескольких лет до меня. Аргумент, что им как бы срок вышел-не в счёт. "За время вашего пользования, значит за ваш счет" А еще хозяева увидели, что на стиралке 2009 года начала краска слезать. И потому я должен купить новую стиралку. Естественно, что я согласился. Куда ж деваться. таким образом мне навставляли пистонов в виде +1000 по аренде в месяц, а с весны-больше, +2000 за фасады, +6000 грн за стиралку, не менее И еще объявили, что переклейка обоев в коридоре ( после потопа) будет делаться пока я живу в квартире ( за счёт хозяина), а не тогда, когда я съеду и будет простой. Кипел мой разум возмущённый...И хорошо, что подвернулся вариант
в типичном американском лизе дают срок 3-5 лет на покраску. это значит, что если живешь 2 года при 3 летнем сроке, то с тебя снимут 2/3 от стоимости покраски. но конечно красить во время твоего проживани никто не будет. да и вообще возможно не будут
то же с уборкой - с тебя снимают за уборку квартиры
TipoGraf написав:..а в следующем отопительном сезоне будут и для бытовых потребителей так считать. Что думаете коллеги по этому поводу? Как это отразится на ценах на недвижимость и на аренду?
не будет такого. Точнее, подымать - подымут, но не сильно. Иначе дело чревато массовыми дефолтами домохозяйств и социальными возмущениями. на первом этапе попробуют потрусить "заможних" покупателей квартир и тачек ужесточением финмона. А там будет видно.
TipoGraf написав:Сегодня пришла платежка за тепло (нежилой фонд) 65м2 10180 грн за январь. Посмотрел в прошлом году было 3620 грн за аналогичный период. Цену подняли в декабре, а в январе ещё почти в два раза.Это я к тому, что сейчас для коммерции начали считать по тарифам, которые (по их мнению) коррелируют с ценами на энергоносители, а в следующем отопительном сезоне будут и для бытовых потребителей так считать. Что думаете коллеги по этому поводу? Как это отразится на ценах на недвижимость и на аренду? P.S. объект находится в г. Харьков, но думаю в Киеве ситуация аналогичная?
а у вас разводка какая и высота потолков? в киеве в совкошлаке с вертикальной в районе 200 грн/м
200 грн м - это бюджетно. реальность - это 300-400 (статистика за январь по 3 сталинкам)