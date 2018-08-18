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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:50
Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
вернее основной урон киеву был нанесен после 18го и странно слышать сравнения с киева с европейскими городами, не знавшими ни экспроприаций, ни коммун и коммуналок, ни массовых сносов церквей и храмов, как было в киеве в 30х, ни взрывов центра, ни последующей застройкой убогим совкошлаком, ни массового сноса убитого ими самими дореволюционного фонда, ни периода нищих 90х, когда все вокруг только уничтожалось и грабилось
а у киева сейчас как раз период роста и расцвета
В Германии большинство крупных городов было разбомблено в руины. Варшава - в груду кирпичей. Вроцлав (Бреслау), Гданьск (Данциг) - аналогично.
По Эльбу был "совок" с абсолютно аналогичными панельками и подходами к градостроительству.
Так что не стоит всё списывать на "тяжкое наследие".
Что до "расцвета", то тут те самые процессы, что и в близких по духу и экономическому развитию столицах Болгарии, Сербии и Румынии. Всё-таки ж не 1960-е на дворе, стеклянные небоскребы не являются космической технологией.
я вообще ничего не списываю, списать все пытаются как раз на нынешнюю администрацию, которая хоть и медленнее, чем нам хотелось бы, но делает, в отличии от всех предыдущих
а шо - варшава, вроцлав, или гданськ может сравниться с киевом?
не смешите
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:53
kingkongovets написав:
я очень хочу, шоп киев выглядел как вена, или будапешт, но прекрасно понимаю в чем истинные причины того, почему мы так от них отличаемся
ККЦ, чому???
Чи не тому, що укро-їліта принципово не хоче платити податки
?
Взагалі не хоче((((
Мутрий нарот - також не платить.
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Frant
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:54
adeges написав: kingkongovets написав:
TipoGraf написав:Сегодня пришла платежка за тепло (нежилой фонд) 65м2 10180 грн за январь. Посмотрел в прошлом году было 3620 грн за аналогичный период. Цену подняли в декабре, а в январе ещё почти в два раза.Это я к тому, что сейчас для коммерции начали считать по тарифам, которые (по их мнению) коррелируют с ценами на энергоносители, а в следующем отопительном сезоне будут и для бытовых потребителей так считать. Что думаете коллеги по этому поводу? Как это отразится на ценах на недвижимость и на аренду?
P.S. объект находится в г. Харьков, но думаю в Киеве ситуация аналогичная?
а у вас разводка какая и высота потолков?
в киеве в совкошлаке с вертикальной в районе 200 грн/м
200 грн м - это бюджетно. реальность - это 300-400 (статистика за январь по 3 сталинкам)
вы серьезно?
30-40 тыс грн за 100 метровое помещение?
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kingkongovets
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:55
adeges написав:
в типичном американском лизе дают срок 3-5 лет на покраску. это значит, что если живешь 2 года при 3 летнем сроке, то с тебя снимут 2/3 от стоимости покраски
то же с уборкой - с тебя снимают за уборку квартиры
К чему это? Другая страна, другие правила и зарплаты.
Зато там авто и бенз дешевле
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Serg-ik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:58
Frant написав:
..
Чи не тому, що укро-їліта принципово не хоче платити податки
?
...
Мутрий нарот - також не платить.
вы только что озвучили основной постулат негласного общественного консенсуса Украины, работающий все 30 лет независимости.
Начинаешь что-то менять, сразу нарушаешь хрупкий баланс, возникает революционная ситуация. Вы же помните три признака?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:00
kingkongovets написав:
а шо - варшава, вроцлав, или гданськ может сравниться с киевом?
По общему впечатлению (благоустройство, инфраструктура, гармоничность городской застройки) или по яркости подсветки и наличии знаковых объектов а-ля Лавра-София?
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Рыба-сом
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:00
Не тешьте себя иллюзиями.
Очевидно, что расширенная проверка будет уже в ближайшем будущем.
Начали автоматизацию проверок с простых азов, чтоб сходу не остановить все сделки из-за какой-то программной ошибки.
Потом будут добавлять больше проверок.
Вы попробуйте сейчас купить что-то по заниженной стоимости.
Оценщики не могут зарегестрировать оценку, которая сильно отличается от оценок аналогичных объектов в этом районе - сервер регирстраций дает отлуп, а деньги за попытку взымаются.
А если оценщик часто махлюет с параметрами объектов, чтоб пройти автоматическую проверку, то рискует что ему аннулируют лицензию.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Вів 08 лют, 2022 17:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:00
Serg-ik написав:
Зато там авто и бенз дешевле
зато без авто вы там недееспособный инвалид и любая оффлайн покупка, или услуга подразумевает приличную поездку, а пешком там ходят только в центрах больших городов
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kingkongovets
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:02
Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
а шо - варшава, вроцлав, или гданськ может сравниться с киевом?
По общему впечатлению (благоустройство, инфраструктура, гармоничность городской застройки) или по яркости подсветки и наличии знаковых объектов а-ля Лавра-София?
по общему впечатлению, комфорту проживания, возможности заработка, климата, ландшафта, инфраструктуре и тд
а - ну и перспективам тоже
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