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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9472947394749475

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:вернее основной урон киеву был нанесен после 18го и странно слышать сравнения с киева с европейскими городами, не знавшими ни экспроприаций, ни коммун и коммуналок, ни массовых сносов церквей и храмов, как было в киеве в 30х, ни взрывов центра, ни последующей застройкой убогим совкошлаком, ни массового сноса убитого ими самими дореволюционного фонда, ни периода нищих 90х, когда все вокруг только уничтожалось и грабилось
а у киева сейчас как раз период роста и расцвета

В Германии большинство крупных городов было разбомблено в руины. Варшава - в груду кирпичей. Вроцлав (Бреслау), Гданьск (Данциг) - аналогично.
По Эльбу был "совок" с абсолютно аналогичными панельками и подходами к градостроительству.
Так что не стоит всё списывать на "тяжкое наследие".
Что до "расцвета", то тут те самые процессы, что и в близких по духу и экономическому развитию столицах Болгарии, Сербии и Румынии. Всё-таки ж не 1960-е на дворе, стеклянные небоскребы не являются космической технологией.
я вообще ничего не списываю, списать все пытаются как раз на нынешнюю администрацию, которая хоть и медленнее, чем нам хотелось бы, но делает, в отличии от всех предыдущих
а шо - варшава, вроцлав, или гданськ может сравниться с киевом?
не смешите
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:53

  kingkongovets написав:я очень хочу, шоп киев выглядел как вена, или будапешт, но прекрасно понимаю в чем истинные причины того, почему мы так от них отличаемся

ККЦ, чому???
Чи не тому, що укро-їліта принципово не хоче платити податки?
Взагалі не хоче((((
Мутрий нарот - також не платить.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  kingkongovets написав:
TipoGraf написав:Сегодня пришла платежка за тепло (нежилой фонд) 65м2 10180 грн за январь. Посмотрел в прошлом году было 3620 грн за аналогичный период. Цену подняли в декабре, а в январе ещё почти в два раза.Это я к тому, что сейчас для коммерции начали считать по тарифам, которые (по их мнению) коррелируют с ценами на энергоносители, а в следующем отопительном сезоне будут и для бытовых потребителей так считать. Что думаете коллеги по этому поводу? Как это отразится на ценах на недвижимость и на аренду?
P.S. объект находится в г. Харьков, но думаю в Киеве ситуация аналогичная?
а у вас разводка какая и высота потолков?
в киеве в совкошлаке с вертикальной в районе 200 грн/м


200 грн м - это бюджетно. реальность - это 300-400 (статистика за январь по 3 сталинкам)

вы серьезно?
30-40 тыс грн за 100 метровое помещение?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:в типичном американском лизе дают срок 3-5 лет на покраску. это значит, что если живешь 2 года при 3 летнем сроке, то с тебя снимут 2/3 от стоимости покраски
то же с уборкой - с тебя снимают за уборку квартиры

К чему это? Другая страна, другие правила и зарплаты.
Зато там авто и бенз дешевле
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:58

  Frant написав:..
Чи не тому, що укро-їліта принципово не хоче платити податки?
...
Мутрий нарот - також не платить.

вы только что озвучили основной постулат негласного общественного консенсуса Украины, работающий все 30 лет независимости.
Начинаешь что-то менять, сразу нарушаешь хрупкий баланс, возникает революционная ситуация. Вы же помните три признака?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а шо - варшава, вроцлав, или гданськ может сравниться с киевом?

По общему впечатлению (благоустройство, инфраструктура, гармоничность городской застройки) или по яркости подсветки и наличии знаковых объектов а-ля Лавра-София?
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:00

  Первый написав:Розходимося

https://jurliga.ligazakon.net/news/2092 ... zyasnennya


По факту правильність ідентифікаційного коду.

Нажаль податкова поки не збирається перевіряти наявність підтвердженого доходу


Не тешьте себя иллюзиями.
Очевидно, что расширенная проверка будет уже в ближайшем будущем.
Начали автоматизацию проверок с простых азов, чтоб сходу не остановить все сделки из-за какой-то программной ошибки.
Потом будут добавлять больше проверок.

Вы попробуйте сейчас купить что-то по заниженной стоимости.
Оценщики не могут зарегестрировать оценку, которая сильно отличается от оценок аналогичных объектов в этом районе - сервер регирстраций дает отлуп, а деньги за попытку взымаются.
А если оценщик часто махлюет с параметрами объектов, чтоб пройти автоматическую проверку, то рискует что ему аннулируют лицензию.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Вів 08 лют, 2022 17:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
Зато там авто и бенз дешевле
зато без авто вы там недееспособный инвалид и любая оффлайн покупка, или услуга подразумевает приличную поездку, а пешком там ходят только в центрах больших городов
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:а шо - варшава, вроцлав, или гданськ может сравниться с киевом?

По общему впечатлению (благоустройство, инфраструктура, гармоничность городской застройки) или по яркости подсветки и наличии знаковых объектов а-ля Лавра-София?
по общему впечатлению, комфорту проживания, возможности заработка, климата, ландшафта, инфраструктуре и тд

а - ну и перспективам тоже
kingkongovets
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