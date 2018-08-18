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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:16
stm написав: kingkongovets написав:
TipoGraf написав:Сегодня пришла платежка за тепло (нежилой фонд) 65м2 10180 грн за январь. Посмотрел в прошлом году было 3620 грн за аналогичный период. Цену подняли в декабре, а в январе ещё почти в два раза.Это я к тому, что сейчас для коммерции начали считать по тарифам, которые (по их мнению) коррелируют с ценами на энергоносители, а в следующем отопительном сезоне будут и для бытовых потребителей так считать. Что думаете коллеги по этому поводу? Как это отразится на ценах на недвижимость и на аренду?
P.S. объект находится в г. Харьков, но думаю в Киеве ситуация аналогичная?
а у вас разводка какая и высота потолков?
в киеве в совкошлаке с вертикальной в районе 200 грн/м
Интересен сам процесс выставления ГКал. Квартира в совкошлаке и первый нежилой этаж при равной квадратуре и высоте потолков потребляют одинаково. 68 м2 квартира в январе 1,32ГКал нежилое в 2 раза больше? Там какие коэффициенты или стоимость 1ГКал для жилого 1654,41грн, а для нежилого 10000грн?
канешна стоимость другая, на коммерцию традиционно списывают все потери от рвущихся и текущих труб
точно так же горячую воду считают не по счетчику, а по своим собственным нормативам
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:17
kingkongovets написав: Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
а шо - варшава, вроцлав, или гданськ может сравниться с киевом?
По общему впечатлению (благоустройство, инфраструктура, гармоничность городской застройки) или по яркости подсветки и наличии знаковых объектов а-ля Лавра-София?
по общему впечатлению, комфорту проживания, возможности заработка, климата, ландшафта, инфраструктуре и тд
а - ну и перспективам тоже
абсолютно, даже Прага и Варшава-Краков - примеры для Киева, не говоря уже о Вене-Мюнхене и т.п.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:19
Genie написав:абсолютно, даже Прага и Варшава-Краков - примеры для Киева, не говоря уже о Вене-Мюнхене и т.п.
странно, почему же вы тогда здесь?
вы же легко могли купить жилье и там, вы сегодня говорили об этом
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:24
kingkongovets написав:
Genie написав:абсолютно, даже Прага и Варшава-Краков - примеры для Киева, не говоря уже о Вене-Мюнхене и т.п.
странно, почему же вы тогда здесь?
вы же легко могли купить жилье и там, вы сегодня говорили об этом
а почему по-вашему нельзя любить и Киев, и Европу с Америкой и Азией одновременно?
разве для того, чтобы уехать на ПМЖ в Европу, достаточно купить квартиру? насколько знаю, нет
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:28
Serg-ik написав:trololo
_Mykola_ ,
у меня стояк перекрывается в МОПе, за пределами квартиры. Там же, за пределами квартиры, счётчики на обе воды.
В таком случае что ставить и много ли затрат будет?
1. Сервоприводы в любом случае ставятся после вводного крана на квартиру.
2. Сервоприводы бывают с питанием как от внешних аккумуляторов, так и блока управления.
У меня идут провода питания на сервоприводы от блока управления.
И уже от блока управления идет разводка витой парой на датчики.
Это для Вас не вариант.
Вам скорее нужно беспроводное.
Можно посмотреть на беспроводный Ajax, или тот же Xiaomi, но нужно учитывать сервоприводы и обеспечение их надежным питанием, и как можно затащить это в квартиру с минимальными переделками...
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:28
little_wanderer написав:
Не тешьте себя иллюзиями.
Очевидно, что расширенная проверка будет уже в ближайшем будущем.
Начали автоматизацию проверок с простых азов, чтоб сходу не остановить все сделки из-за какой-то программной ошибки.
Потом будут добавлять больше проверок.
Вы попробуйте сейчас купить что-то по заниженной стоимости.
Оценщики не могут зарегестрировать оценку, которая сильно отличается от оценок аналогичных объектов в этом районе - сервер регирстраций дает отлуп, а деньги за попытку взымаются.
А если оценщик часто махлюет с параметрами объектов, чтоб пройти автоматическую проверку, то рискует что ему аннулируют лицензию.
Ви мабудь не зрозуміли. Я ЗА реальну перевірку.
Це правильно. Нехай всі ненависні спікулянти заплатять сповна і перестануть купляти стояками.
Проте, податкова зараз перевіряє лише правильність ідентифікаційного коду.
Зи. Нотаріус звітує про учасників угоди в податкову вже багато років. Сюрприз:-)
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:31
kingkongovets написав:
и кто сказал, что метро не строят?
и почему те, кто так любят тыкать в метро ни разу не ответили почему ни один из предыдущих мэров не отремонтировал ни один уставший киевский мост, так не сдал почтовую, не отремонтировал толком ни одну улицу?
почему все забывают, шо при попове киевское метро строилось за бюджет страны, а после закона о децентрализации город это делает уже за свои деньги?
я очень хочу, шоп киев выглядел как вена, или будапешт, но прекрасно понимаю в чем истинные причины того, почему мы так от них отличаемся
ни 1 станция метро пока не достроена, мост вроде тоже не достроен, Почтовая в печальном состоянии. Территория возле Республиканского тоже устала...
за состояние больниц в Киеве даже не буду начинать....
Востаннє редагувалось Genie
в Вів 08 лют, 2022 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:31
Genie написав: kingkongovets написав:
Genie написав:абсолютно, даже Прага и Варшава-Краков - примеры для Киева, не говоря уже о Вене-Мюнхене и т.п.
странно, почему же вы тогда здесь?
вы же легко могли купить жилье и там, вы сегодня говорили об этом
а почему по-вашему нельзя любить и Киев, и Европу с Америкой и Азией одновременно?
разве для того, чтобы уехать на ПМЖ в Европу, достаточно купить квартиру? насколько знаю, нет
а зачем постоянно сравнивать изначально несравнимые вещи в заведомо негативном ключе?
неужели вам правда не понятно почему улицы киева не стоит сравнивать с прагой, или будапештом?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:32
Hotab написав: flyman написав:
коли ж жити на повну
На 150уе в месяц? Не надо такое "на повну" . Пусть уже как есть.
Хотаб, якщо читири носа в сім"ї, то вже $600 (16800 грн), тобто середньоукраїнська з.п. до оподаткування згідно Держстата
не кожен успішний Успіх щось з неї ще може наскирдувати та розрахуватися з боргами
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:35
flyman написав: Hotab написав: flyman написав:
коли ж жити на повну
На 150уе в месяц? Не надо такое "на повну" . Пусть уже как есть.
Хотаб, якщо читири носа в сім"ї, то вже $600, тобто середньоукраїнська з.п. до оподаткування згідно Держстата
Так если ты себе 150 нарезал, так дитю ж 50? Тебе 1.5л бутылка на солнце греется, а ему то от Кока-Колы 0.33л!
И шампуня меньше.
И в электричку зайцем или по ученическому. И яблоко на улице могут дать бесплатно. Так что 150+150+50+50.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 08 лют, 2022 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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