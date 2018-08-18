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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9475947694779478>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Вам скорее нужно беспроводное.
Можно посмотреть на беспроводный Ajax, или тот же Xiaomi, но нужно учитывать сервоприводы и обеспечение их надежным питанием, и как можно затащить это в квартиру с минимальными переделками...

Дело ясное, что дело сложное. Стояк за отдельной дверью, помещенние со счётчиками-типа кладовки. Между этой "кладовкой" и моей квартирой коридор, который ведёт к другой квартире. По потолку прокладывать? Если прокладывать.
Жил в простых квартирах, никого не затапливал)))
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:37

  kingkongovets написав: а зачем постоянно сравнивать изначально несравнимые вещи в заведомо негативном ключе?
неужели вам правда не понятно почему улицы киева не стоит сравнивать с прагой, или будапештом?


я прекрасно понимаю, когда сравнивают инфраструктуру и уровень жизни, уже говорила об этом выше, это нормально - равняться на лучших, а не на худших.
И мерам перенимать опыт более развитых стран в вопросах инфраструктуры, транспорта, переработки мусора, etc.
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:40

  Serg-ik написав:
  _Mykola_ написав:Вам скорее нужно беспроводное.
Можно посмотреть на беспроводный Ajax, или тот же Xiaomi, но нужно учитывать сервоприводы и обеспечение их надежным питанием, и как можно затащить это в квартиру с минимальными переделками...

Дело ясное, что дело сложное. Стояк за отдельной дверью, помещенние со счётчиками-типа кладовки. Между этой "кладовкой" и моей квартирой коридор, который ведёт к другой квартире. По потолку прокладывать? Если прокладывать.
Жил в простых квартирах, никого не затапливал)))


Если сервоприводы будут низковольтными (12В, то можно прокладывать в коробах пожарной сигнализации только обязательно подписывать такой провод через каждый метр, чтобы сразу было понятно что это (там 1 провод будет 2(3,4)Х1,5, скорее всего к этой кладовке короба под потолками есть), так же и с камерами внешними можно поступать, я с главным инженером согласовывал , проблем не было, главное аккуратно все сделать и ничего не поломать. :roll:

Но опять же посмотрите что предлагают из беспроводного, но начните с сервоприводов, возможно удастся обойтись чем-то беспроводным, если есть возможность куда-то запитаться.
Из опыта, полезная штука, и у себя и у соседей по этажу уже были сработки, по разным причинам. Хотя вода выполнена качественно. Особенно когда есть дети, то это мастхев как и узо. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:45

  kingkongovets написав:
adeges написав:а у вас разводка какая и высота потолков?
в киеве в совкошлаке с вертикальной в районе 200 грн/м


200 грн м - это бюджетно. реальность - это 300-400 (статистика за январь по 3 сталинкам)

вы серьезно?

30-40 тыс грн за 100 метровое помещение?[/quote]

очепятка - 30-40 ;) но конечно за жилье, не коммерцию
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:56

А що, так можна було?©

  Serg-ik написав:повышение цены. Мне сказали (конец ноября), что будет +1000 грн с января, а с марта еще больше. Насколько-не сказали. Потому что по такой цене в округе сдают однушки, а не трёшки. Трёшки по 10-это на Троещине.
Кроме того, на меня решили повесить замену кухонных фасадов: отклеилась плёнка с нескольких МДФ фасадов. Это через 5,5 лет моего пользования и нескольких лет до меня. Аргумент, что им как бы срок вышел-не в счёт. "За время вашего пользования, значит за ваш счет"
А еще хозяева увидели, что на стиралке 2009 года начала краска слезать. И потому я должен купить новую стиралку. Естественно, что я согласился. Куда ж деваться.
таким образом мне навставляли пистонов в виде
+1000 по аренде в месяц, а с весны-больше,
+2000 за фасады,
+6000 грн за стиралку, не менее
И еще объявили, что переклейка обоев в коридоре ( после потопа) будет делаться пока я живу в квартире ( за счёт хозяина), а не тогда, когда я съеду и будет простой.
Кипел мой разум возмущённый...И хорошо, что подвернулся вариант

То як вдалось з'їхати і хоч половину цього неоплатити, якщо завдаток то на руках у господаря квартири?
Він же просто не віддасть завдаток, або віддасть тільки половину?
  Hotab написав:Хозяйка решила, что насос должен я купить и починить. Я отказался и свалил.

Аналогічне питання - в неї ж ваш завдаток, то невже вона повернула його весь? Невже не відрахувала з нього на той насос?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:58

  kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:а шо - варшава, вроцлав, или гданськ может сравниться с киевом?

По общему впечатлению (благоустройство, инфраструктура, гармоничность городской застройки) или по яркости подсветки и наличии знаковых объектов а-ля Лавра-София?
по общему впечатлению, комфорту проживания, возможности заработка, климата, ландшафта, инфраструктуре и тд

а - ну и перспективам тоже

Что входит в комфорт проживания? Пробки, отсутствие ОТ или парков, автомобили на тротуарах?
Взможности заработка - рилли?
Климат? Летом особенно - это преимущество?
Какая есть инфрастуктура? ТРЦ сейчас никого не удивишь. Может пешеходным центром?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:01

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:На 150уе в месяц? Не надо такое "на повну" . Пусть уже как есть.

Хотаб, якщо читири носа в сім"ї, то вже $600, тобто середньоукраїнська з.п. до оподаткування згідно Держстата

Так если ты себе 150 нарезал, так дитю ж 50? Тебе 1.5л бутылка на солнце греется, а ему то от Кока-Колы 0.33л!
И шампуня меньше.
И в электричку зайцем или по ученическому. И яблоко на улице могут дать бесплатно. Так что 150+150+50+50.

Це ти можеш так своїм домочадцям рахувати. Не роби проекцію на інших.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:06

  flyman написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:коли ж жити на повну

На 150уе в месяц? Не надо такое "на повну" . Пусть уже как есть.

Хотаб, якщо читири носа в сім"ї, то вже $600 (16800 грн), тобто середньоукраїнська з.п. до оподаткування згідно Держстата
не кожен успішний Успіх щось з неї ще може наскирдувати та розрахуватися з боргами

А при чем тут средняя ЗП? Ты же квартиры под инвестиции покупаешь, явно не со средних доходов. Может хватит пытаться убедить кого-то, что жить на $150 в месяц это нормально? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:08

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  flyman написав:Хотаб, якщо читири носа в сім"ї, то вже $600 (16800 грн), тобто середньоукраїнська з.п. до оподаткування згідно Держстата
не кожен успішний Успіх щось з неї ще може наскирдувати та розрахуватися з боргами

Маловато буде!©😁
Мій сімейний бюджет +/-1куй/міс!
ДумаЙ! ДіЙ! БагатіЙ!😁
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 08 лют, 2022 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Аналогічне питання - в неї ж ваш завдаток, то невже вона повернула його весь? Невже не відрахувала з нього на той насос?

Кто б ей давал тот задаток. Оплата за месяц вперёд и все. По окончании оплаченного периода сказал, что уходу.

  flyman написав:Це ти можеш так своїм домочадцям рахувати. Не роби проекцію на інших.

Я только читаю твой блог, твою саксесс-стори и учусь.
Hotab
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