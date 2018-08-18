повышение цены. Мне сказали (конец ноября), что будет +1000 грн с января, а с марта еще больше. Насколько-не сказали. Потому что по такой цене в округе сдают однушки, а не трёшки. Трёшки по 10-это на Троещине.Кроме того, на меня решили повесить замену кухонных фасадов: отклеилась плёнка с нескольких МДФ фасадов. Это через 5,5 лет моего пользования и нескольких лет до меня. Аргумент, что им как бы срок вышел-не в счёт. "За время вашего пользования, значит за ваш счет"А еще хозяева увидели, что на стиралке 2009 года начала краска слезать. И потому я должен купить новую стиралку. Естественно, что я согласился. Куда ж деваться.таким образом мне навставляли пистонов в виде+1000 по аренде в месяц, а с весны-больше,+2000 за фасады,+6000 грн за стиралку, не менееИ еще объявили, что переклейка обоев в коридоре ( после потопа) будет делаться пока я живу в квартире ( за счёт хозяина), а не тогда, когда я съеду и будет простой.Кипел мой разум возмущённый...И хорошо, что подвернулся вариант