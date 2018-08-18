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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 17:35
_Mykola_ написав:
Вам скорее нужно беспроводное.
Можно посмотреть на беспроводный Ajax, или тот же Xiaomi, но нужно учитывать сервоприводы и обеспечение их надежным питанием, и как можно затащить это в квартиру с минимальными переделками...
Дело ясное, что дело сложное. Стояк за отдельной дверью, помещенние со счётчиками-типа кладовки. Между этой "кладовкой" и моей квартирой коридор, который ведёт к другой квартире. По потолку прокладывать? Если прокладывать.
Жил в простых квартирах, никого не затапливал)))
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:37
kingkongovets написав:
а зачем постоянно сравнивать изначально несравнимые вещи в заведомо негативном ключе?
неужели вам правда не понятно почему улицы киева не стоит сравнивать с прагой, или будапештом?
я прекрасно понимаю, когда сравнивают инфраструктуру и уровень жизни, уже говорила об этом выше, это нормально - равняться на лучших, а не на худших.
И мерам перенимать опыт более развитых стран в вопросах инфраструктуры, транспорта, переработки мусора, etc.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:40
Serg-ik написав: _Mykola_ написав:
Вам скорее нужно беспроводное.
Можно посмотреть на беспроводный Ajax, или тот же Xiaomi, но нужно учитывать сервоприводы и обеспечение их надежным питанием, и как можно затащить это в квартиру с минимальными переделками...
Дело ясное, что дело сложное. Стояк за отдельной дверью, помещенние со счётчиками-типа кладовки. Между этой "кладовкой" и моей квартирой коридор, который ведёт к другой квартире. По потолку прокладывать? Если прокладывать.
Жил в простых квартирах, никого не затапливал)))
Если сервоприводы будут низковольтными (12В, то можно прокладывать в коробах пожарной сигнализации только обязательно подписывать такой провод через каждый метр, чтобы сразу было понятно что это (там 1 провод будет 2(3,4)Х1,5, скорее всего к этой кладовке короба под потолками есть), так же и с камерами внешними можно поступать, я с главным инженером согласовывал , проблем не было, главное аккуратно все сделать и ничего не поломать.
Но опять же посмотрите что предлагают из беспроводного, но начните с сервоприводов, возможно удастся обойтись чем-то беспроводным, если есть возможность куда-то запитаться.
Из опыта, полезная штука, и у себя и у соседей по этажу уже были сработки, по разным причинам. Хотя вода выполнена качественно. Особенно когда есть дети, то это мастхев как и узо.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:45
kingkongovets написав:
adeges написав:а у вас разводка какая и высота потолков?
в киеве в совкошлаке с вертикальной в районе 200 грн/м
200 грн м - это бюджетно. реальность - это 300-400 (статистика за январь по 3 сталинкам)
вы серьезно?
30-40 тыс грн за 100 метровое помещение?[/quote]
очепятка - 30-40
но конечно за жилье, не коммерцию
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:56
Serg-ik написав:
повышение цены. Мне сказали (конец ноября), что будет +1000 грн с января, а с марта еще больше. Насколько-не сказали. Потому что по такой цене в округе сдают однушки, а не трёшки. Трёшки по 10-это на Троещине.
Кроме того, на меня решили повесить замену кухонных фасадов: отклеилась плёнка с нескольких МДФ фасадов. Это через 5,5 лет моего пользования и нескольких лет до меня. Аргумент, что им как бы срок вышел-не в счёт. "За время вашего пользования, значит за ваш счет"
А еще хозяева увидели, что на стиралке 2009 года начала краска слезать. И потому я должен купить новую стиралку. Естественно, что я согласился. Куда ж деваться.
таким образом мне навставляли пистонов в виде
+1000 по аренде в месяц, а с весны-больше,
+2000 за фасады,
+6000 грн за стиралку, не менее
И еще объявили, что переклейка обоев в коридоре ( после потопа) будет делаться пока я живу в квартире ( за счёт хозяина), а не тогда, когда я съеду и будет простой.
Кипел мой разум возмущённый...И хорошо, что подвернулся вариант
То як вдалось з'їхати і хоч половину цього неоплатити, якщо завдаток то на руках у господаря квартири?
Він же просто не віддасть завдаток, або віддасть тільки половину?
Hotab написав:
Хозяйка решила, что насос должен я купить и починить. Я отказался и свалил.
Аналогічне питання - в неї ж ваш завдаток, то невже вона повернула його весь? Невже не відрахувала з нього на той насос?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:58
kingkongovets написав: Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
а шо - варшава, вроцлав, или гданськ может сравниться с киевом?
По общему впечатлению (благоустройство, инфраструктура, гармоничность городской застройки) или по яркости подсветки и наличии знаковых объектов а-ля Лавра-София?
по общему впечатлению, комфорту проживания, возможности заработка, климата, ландшафта, инфраструктуре и тд
а - ну и перспективам тоже
Что входит в комфорт проживания? Пробки, отсутствие ОТ или парков, автомобили на тротуарах?
Взможности заработка - рилли?
Климат? Летом особенно - это преимущество?
Какая есть инфрастуктура? ТРЦ сейчас никого не удивишь. Может пешеходным центром?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 18:01
Hotab написав: flyman написав: Hotab написав:
На 150уе в месяц? Не надо такое "на повну" . Пусть уже как есть.
Хотаб, якщо читири носа в сім"ї, то вже $600, тобто середньоукраїнська з.п. до оподаткування згідно Держстата
Так если ты себе 150 нарезал, так дитю ж 50? Тебе 1.5л бутылка на солнце греется, а ему то от Кока-Колы 0.33л!
И шампуня меньше.
И в электричку зайцем или по ученическому. И яблоко на улице могут дать бесплатно. Так что 150+150+50+50.
Це ти можеш так своїм домочадцям рахувати. Не роби проекцію на інших.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 18:06
flyman написав: Hotab написав: flyman написав:
коли ж жити на повну
На 150уе в месяц? Не надо такое "на повну" . Пусть уже как есть.
Хотаб, якщо читири носа в сім"ї, то вже $600 (16800 грн), тобто середньоукраїнська з.п. до оподаткування згідно Держстата
не кожен успішний Успіх щось з неї ще може наскирдувати та розрахуватися з боргами
А при чем тут средняя ЗП? Ты же квартиры под инвестиции покупаешь, явно не со средних доходов. Может хватит пытаться убедить кого-то, что жить на $150 в месяц это нормально?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 18:08
flyman написав:
Хотаб, якщо читири носа в сім"ї, то вже $600 (16800 грн),
тобто середньоукраїнська з.п. до оподаткування згідно Держстата
не кожен успішний Успіх щось з неї ще може наскирдувати та розрахуватися з боргами
Маловато буде!©😁
Мій сімейний бюджет +/-1куй/міс!
ДумаЙ! ДіЙ! БагатіЙ!😁
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 08 лют, 2022 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 18:09
Успіх написав:
Аналогічне питання - в неї ж ваш завдаток, то невже вона повернула його весь? Невже не відрахувала з нього на той насос?
Кто б ей давал тот задаток. Оплата за месяц вперёд и все. По окончании оплаченного периода сказал, что уходу.
flyman написав:
Це ти можеш так своїм домочадцям рахувати. Не роби проекцію на інших.
Я только читаю твой блог, твою саксесс-стори и учусь.
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