Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Genie написав:я прекрасно понимаю, когда сравнивают инфраструктуру и уровень жизни, уже говорила об этом выше, это нормально - равняться на лучших, а не на худших. И мерам перенимать опыт более развитых стран в вопросах инфраструктуры, транспорта, переработки мусора, etc.
Да, равняться надо на лучших, но не надо забывать и о стартовых позициях. Европейские столицы полтысячелетия были метрополиями и свозили со всей планеты ценности и добро, а мы 350 лет были колонией дикой русской орды и отправляли туда всё своё лучшее. Европейские города веками жили по магдебурскому праву, где граждане сами решали как жить и развиваться их городу и общине, а мы еще не научились решать общие проблемы даже с соседями на лестничной площадке и по дому. Мы только начали ощущать себя гражданами Украины, но гражданами своего города еще не стали. Многие еще даже не понимают смысла этого. Но как бы там ни было, мы за 30 лет таки совершили громадный прорыв. Всё быстро будет налаживаться. Я знаю - город будет, Я знаю - саду цвесть, Когда в стране укропской, Такие люди есть!
Hotab написав:На 150уе в месяц? Не надо такое "на повну" . Пусть уже как есть.
Хотаб, якщо читири носа в сім"ї, то вже $600 (16800 грн), тобто середньоукраїнська з.п. до оподаткування згідно Держстата не кожен успішний Успіх щось з неї ще може наскирдувати та розрахуватися з боргами
А при чем тут средняя ЗП? Ты же квартиры под инвестиции покупаешь, явно не со средних доходов. Может хватит пытаться убедить кого-то, что жить на $150 в месяц это нормально?
Навіщо мені когось в чомусь переконувати? Мені цікаво, чи вартує 3К кварира в Києві на Борщазі стадань та обмежень себе і сім"ї протягом 13 років?
з.і. на мене не рівняйтеся, я звиклий до мінімалізму і не вибагливий. мені на $150 в місяць можна
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лют, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Кто б ей давал тот задаток. Оплата за месяц вперёд и все. По окончании оплаченного периода сказал, что уходу.
Якась недосвідчена орендодавиця попалась)) Є ж залізобетонні правила - що береться ЗРАЗУ ж плата за перший і типу останній місяць! Але насправді, це завдаток - і орендодавець має на цьому наголосити, що вразі чогось(пошкодження майна) - то буде відщипувати від цього завдатка!
почувствовал себя папкиным знакомым, который всем окружающим втирал, что принципиально курит приму, что потому что она лучше мальборы или честера, а не потому что в три раза дешевле.
я не считаю, что метро это бесполезно, просто денег не хватило так же как и у остальных думаю, кроме макса. а вы потешаетесь над владельцами жигулей, что они не выбрали себе мерсы по доброй воле просто каждая жаба свое болото хвалит, а так дай кому денег - сразу побежит за пентхаусом в центре.
У меня тоже не хватало. я немного психанул, чуть-чуть вабанк пошел. При очень плохом раскладе мог бы легко остататься с голой жопой. Повезло. Сейчас бы так рисковать, наверное, уже не стал. Хотя, не купить что-то приличное с 2016 по 2019, при наличии денег - ну это надо было уж совсем тугим на подъем быть.
Успіх написав:Сержик, наче, 10К/міс останнім часом платив?
и здесь есть интересный момент. Даже моменты. А именно: повышение цены. Мне сказали (конец ноября), что будет +1000 грн с января, а с марта еще больше. Насколько-не сказали. Потому что по такой цене в округе сдают однушки, а не трёшки. Трёшки по 10-это на Троещине. Кроме того, на меня решили повесить замену кухонных фасадов: отклеилась плёнка с нескольких МДФ фасадов. Это через 5,5 лет моего пользования и нескольких лет до меня. Аргумент, что им как бы срок вышел-не в счёт. "За время вашего пользования, значит за ваш счет" А еще хозяева увидели, что на стиралке 2009 года начала краска слезать. И потому я должен купить новую стиралку. Естественно, что я согласился. Куда ж деваться. таким образом мне навставляли пистонов в виде +1000 по аренде в месяц, а с весны-больше, +2000 за фасады, +6000 грн за стиралку, не менее И еще объявили, что переклейка обоев в коридоре ( после потопа) будет делаться пока я живу в квартире ( за счёт хозяина), а не тогда, когда я съеду и будет простой. Кипел мой разум возмущённый...И хорошо, что подвернулся вариант
ИМХО хозяева скорее всего хотели, что б вы свалили (может нашли других арендаторов или продавать хотят и т.п.) потому и накидали вам столько требований сразу. А то, что новый год спонтанно встречали в новой хате это ж клево.