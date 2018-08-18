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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9476947794789479

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik

Как у вас проходил процесс оформления сделки?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:13

  Serg-ik написав:
  lincoln2 написав:ps Serg-ik , моі вітання !...
в Святоборе (Святошин) было по 900 , не взял так как была задержка длительная в строительстве..сча по 1500 продают в готовом ..в 2017-2018 были квартиры 122м2 в р-не м Житомирская по памяти 140000-15000 с неплохим ремонтом ( Матинка , Львовская 26 )

Спасибо
В Святоборе я был в августе 2018, выйдя с просмотра на Котельникова. Просили по 900 или 950 с полной оплатой. и что? Надо было еще 4 года!!! ждать, чтобы к ремонту приступить. Это чревато проблемами со здоровьем. Не жалею, особенно после того, как манагер сказал, что между комнатами-гипсовые перегородки, которые они по моей просьбе могут не монтировать-просто оставят материалы в квартире.

На Котельникова , было бы комфортнее , но я так понимаю , не подошло... в 2018 - начале 2019 , там вторичка 110-130 кв м была 115000-135000 в зависимости от ремонта..
думаю что и торговались ...
lincoln2
 
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