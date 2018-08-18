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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:01
Serg-ik
Как у вас проходил процесс оформления сделки?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 20:13
Serg-ik написав: lincoln2 написав:
ps Serg-ik , моі вітання !...
в Святоборе (Святошин) было по 900 , не взял так как была задержка длительная в строительстве..сча по 1500 продают в готовом ..в 2017-2018 были квартиры 122м2 в р-не м Житомирская по памяти 140000-15000 с неплохим ремонтом ( Матинка , Львовская 26 )
Спасибо
В Святоборе я был в августе 2018, выйдя с просмотра на Котельникова
. Просили по 900 или 950 с полной оплатой. и что? Надо было еще 4 года!!! ждать, чтобы к ремонту приступить. Это чревато проблемами со здоровьем. Не жалею, особенно после того, как манагер сказал, что между комнатами-гипсовые перегородки, которые они по моей просьбе могут не монтировать-просто оставят материалы в квартире.
На Котельникова , было бы комфортнее , но я так понимаю , не подошло... в 2018 - начале 2019 , там вторичка 110-130 кв м была 115000-135000 в зависимости от ремонта..
думаю что и торговались ...
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lincoln2
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