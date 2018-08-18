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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9477947894799480>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik

Как у вас проходил процесс оформления сделки?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:13

  Serg-ik написав:
  lincoln2 написав:ps Serg-ik , моі вітання !...
в Святоборе (Святошин) было по 900 , не взял так как была задержка длительная в строительстве..сча по 1500 продают в готовом ..в 2017-2018 были квартиры 122м2 в р-не м Житомирская по памяти 140000-15000 с неплохим ремонтом ( Матинка , Львовская 26 )

Спасибо
В Святоборе я был в августе 2018, выйдя с просмотра на Котельникова. Просили по 900 или 950 с полной оплатой. и что? Надо было еще 4 года!!! ждать, чтобы к ремонту приступить. Это чревато проблемами со здоровьем. Не жалею, особенно после того, как манагер сказал, что между комнатами-гипсовые перегородки, которые они по моей просьбе могут не монтировать-просто оставят материалы в квартире.

На Котельникова , было бы комфортнее , но я так понимаю , не подошло... в 2018 - начале 2019 , там вторичка 110-130 кв м была 115000-135000 в зависимости от ремонта..
думаю что и торговались ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:18

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

lincoln2 написав:
  Serg-ik написав:
  lincoln2 написав:ps Serg-ik , моі вітання !...
в Святоборе (Святошин) было по 900 , не взял так как была задержка длительная в строительстве..сча по 1500 продают в готовом ..в 2017-2018 были квартиры 122м2 в р-не м Житомирская по памяти 140000-15000 с неплохим ремонтом ( Матинка , Львовская 26 )

Спасибо
В Святоборе я был в августе 2018, выйдя с просмотра на Котельникова. Просили по 900 или 950 с полной оплатой. и что? Надо было еще 4 года!!! ждать, чтобы к ремонту приступить. Это чревато проблемами со здоровьем. Не жалею, особенно после того, как манагер сказал, что между комнатами-гипсовые перегородки, которые они по моей просьбе могут не монтировать-просто оставят материалы в квартире.

На Котельникова , было бы комфортнее , но я так понимаю , не подошло... в 2018 - начале 2019 , там вторичка 110-130 кв м была 115000-135000 в зависимости от ремонта..
думаю что и торговались ...
кстати котельникова, львовская и отдыха там еще более менее норм, да и до метро минут 15 всего
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Хотя, не купить что-то приличное с 2016 по 2019, при наличии денег - ну это надо было уж совсем тугим на подъем быть.

но после МХЗ уже приходится ждать параплана который парапланирует уже 6й месяц как но еще осталось подождать 12 месяцев(как в сказке) и мы все увидим -40% от марта 2020)

а в кейсе с серж-ИКом походу типичная ситуация когда "семейный совет" все решил, и аргументы с графиками/диаграммами и "мы все умрем" на окончательное решение не повлияли, типа "караул устал ждать", так бывает...
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.

https://3m2.ua/news/balkony-zi-sklinnya ... _psmcuegky
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:51

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  Прохожий написав:после МХЗ уже приходится ждать параплана который парапланирует уже 6й месяц как но еще осталось подождать 12 месяцев(как в сказке) и мы все увидим -40% от марта 2020)

Ні, ще всього лиш залишилось 8 міс(до жовтня) і вже тоді можна "звіряти годинники прогнозів", так як це буде фініш/кінцева дата/кінцевий термін даного прогнозу ))
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:18

  Успіх написав:
  Прохожий написав:после МХЗ уже приходится ждать параплана который парапланирует уже 6й месяц как но еще осталось подождать 12 месяцев(как в сказке) и мы все увидим -40% от марта 2020)

Ні, ще всього лиш залишилось 8 міс(до жовтня) і вже тоді можна "звіряти годинники прогнозів", так як це буде фініш/кінцева дата/кінцевий термін даного прогнозу ))


По любому будет шухер с пуйло. В каком размахе вот вопрос.
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Если просто так отступит значит конец царствования, все пропало.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:23

  kingkongovets написав:Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.

https://3m2.ua/news/balkony-zi-sklinnya ... _psmcuegky


все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.

это не гараж незаконный снести
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  kingkongovets написав:Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.

https://3m2.ua/news/balkony-zi-sklinnya ... _psmcuegky


все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.

это не гараж незаконный снести
представляю как будет подгорать у самых рьяных борцов за сохранение исторического лица города, когда начнут сносить их мусорные халабуды на балконах)
я кстати наблюдал такое еще в 70х, тогда запрещали стеклить лоджии с рамами, можно было ставить только раздвигающиеся стекла и рабочие с вышек тупо разбивали незаконное остекление
и никто даже не пикнул
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:30

  adeges написав:
  kingkongovets написав:Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.

https://3m2.ua/news/balkony-zi-sklinnya ... _psmcuegky


все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.

это не гараж незаконный снести

В правилах благоустрою написано що можна робити а-ля так як написаної паспорті будинку.
Те що за цим не слідкували, ну таке…
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