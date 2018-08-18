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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9477947894799480

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:33

  adeges написав:все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.

это не гараж незаконный снести


А у тебя было право самовольно вешать кондиционер? Какой закон тебе давал такое право? Какое право нарушено? Что защищать конституционному суду? :roll:
Libo
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