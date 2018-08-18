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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 21:33
adeges написав:
все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.
это не гараж незаконный снести
А у тебя было право самовольно вешать кондиционер? Какой закон тебе давал такое право? Какое право нарушено? Что защищать конституционному суду?
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