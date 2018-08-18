Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.
это не гараж незаконный снести
А у тебя было право самовольно вешать кондиционер? Какой закон тебе давал такое право? Какое право нарушено? Что защищать конституционному суду?
kingkongovets написав:Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.
все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.
это не гараж незаконный снести
представляю как будет подгорать у самых рьяных борцов за сохранение исторического лица города, когда начнут сносить их мусорные халабуды на балконах) я кстати наблюдал такое еще в 70х, тогда запрещали стеклить лоджии с рамами, можно было ставить только раздвигающиеся стекла и рабочие с вышек тупо разбивали незаконное остекление и никто даже не пикнул
чувствуется ностальгическая нотка... так Вам и широкомасштабным лендлордом никто не позволил стать в совецкие времена. мало ли что было раньше? раньше и участковый был важной фигурой..
kingkongovets написав:Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.
все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.
это не гараж незаконный снести
В правилах благоустрою написано що можна робити а-ля так як написаної паспорті будинку. Те що за цим не слідкували, ну таке…
можно ссылку на правила благоустрою - почитаю. Кстати, на дом 1950 года паспорт дома должен был предусматривать кондиционеры?
airmax78 написав:Хотя, не купить что-то приличное с 2016 по 2019, при наличии денег - ну это надо было уж совсем тугим на подъем быть.
но после МХЗ уже приходится ждать параплана который парапланирует уже 6й месяц как но еще осталось подождать 12 месяцев(как в сказке) и мы все увидим -40% от марта 2020)
а в кейсе с серж-ИКом походу типичная ситуация когда "семейный совет" все решил, и аргументы с графиками/диаграммами и "мы все умрем" на окончательное решение не повлияли, типа "караул устал ждать", так бывает...
"Вторинка" стала дешевшати. Повільно, проте я спостерігаю такий факт. Можливо, прогноз зРадіо - частково справдиться???
adeges написав:все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.
это не гараж незаконный снести
А у тебя было право самовольно вешать кондиционер? Какой закон тебе давал такое право? Какое право нарушено? Что защищать конституционному суду?
я третий день не могу пос-рать: весь сайт рады пролистал, да уже и к юристу обратился - все не могу найти закон, по которому имею право ср-ать. так это дело такое, может и найду. но чтобы в паспорте дома было написано, что я могу с-рать в унитаз, да еще и в подвесной - точно не найду..
kingkongovets написав:Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.
все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.
это не гараж незаконный снести
представляю как будет подгорать у самых рьяных борцов за сохранение исторического лица города, когда начнут сносить их мусорные халабуды на балконах) я кстати наблюдал такое еще в 70х, тогда запрещали стеклить лоджии с рамами, можно было ставить только раздвигающиеся стекла и рабочие с вышек тупо разбивали незаконное остекление и никто даже не пикнул
Проти радянської влади в 1970-ті р.р. - пересічна бидлота боялась навіть пукнути, не те що пікнути.
adeges написав:[quote="5392875:kingkongovets"]Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.
все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.
это не гараж незаконный снести
представляю как будет подгорать у самых рьяных борцов за сохранение исторического лица города, когда начнут сносить их мусорные халабуды на балконах) я кстати наблюдал такое еще в 70х, тогда запрещали стеклить лоджии с рамами, можно было ставить только раздвигающиеся стекла и рабочие с вышек тупо разбивали незаконное остекление и никто даже не пикнул
чувствуется ностальгическая нотка... так Вам и широкомасштабным лендлордом никто не позволил стать в совецкие времена. мало ли что было раньше? раньше и участковый был важной фигурой..[/quote]я просто еще помню те времена, когда за без разрешения застекленные балконы люто щемили, а на центральных улицах на балконы по праздникам надо еще было в обязательном порядке вешать выдаваемые красные транспаранты и никто и помыслить даже не смел сушить белье выше ограды балкона а беспредел начался в 90х
kingkongovets написав:я просто еще помню времена, как за без разрешения застекленные балконы люто щемили, а на центральных улицах на балконы по праздникам надо еще было в обязательном порядке вешать выдаваемые красные транспаранты и никто и помыслить даже не смел сушить белье выше ограды балкона а беспредел начался в 90х
все верно. пришла воля, а с ней - беззаконие, которое за 30 лет только усугубилось. перед разбором балконов нужно сначала с парковкой разобраться, а то паркуются сволочи где не попадя. на Вашей фотке Костельной это хорошо видно - ни застекленных балконов, ни кондиционеров, ни припаркованых в 2 ряда машин (да и 1 ряд только в центре еще поискать нужно было). ляпота была...
зы правда зарплата в 200 р. была уже почти что айс.
kingkongovets написав:я просто еще помню времена, как за без разрешения застекленные балконы люто щемили, а на центральных улицах на балконы по праздникам надо еще было в обязательном порядке вешать выдаваемые красные транспаранты и никто и помыслить даже не смел сушить белье выше ограды балкона а беспредел начался в 90х
все верно. пришла воля, а с ней - беззаконие, которое за 30 лет только усугубилось. перед разбором балконов нужно сначала с парковкой разобраться, а то паркуются сволочи где не попадя. на Вашей фотке Костельной это хорошо видно - ни застекленных балконов, ни кондиционеров, ни припаркованых в 2 ряда машин (да и 1 ряд только в центре еще поискать нужно было). ляпота была...
зы правда зарплата в 200 р. была уже почти что айс.
кстати внешние блоки кондеров кошерно ставятся внутри балконов