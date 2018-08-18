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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9478947994809481>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:33

  adeges написав:все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.

это не гараж незаконный снести


А у тебя было право самовольно вешать кондиционер? Какой закон тебе давал такое право? Какое право нарушено? Что защищать конституционному суду? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:05

  kingkongovets написав:
adeges написав:
  kingkongovets написав:Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.

https://3m2.ua/news/balkony-zi-sklinnya ... _psmcuegky


все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.

это не гараж незаконный снести
представляю как будет подгорать у самых рьяных борцов за сохранение исторического лица города, когда начнут сносить их мусорные халабуды на балконах)
я кстати наблюдал такое еще в 70х, тогда запрещали стеклить лоджии с рамами, можно было ставить только раздвигающиеся стекла и рабочие с вышек тупо разбивали незаконное остекление
и никто даже не пикнул


чувствуется ностальгическая нотка... так Вам и широкомасштабным лендлордом никто не позволил стать в совецкие времена. мало ли что было раньше? раньше и участковый был важной фигурой..
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:07

  Первый написав:
  adeges написав:
  kingkongovets написав:Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.

https://3m2.ua/news/balkony-zi-sklinnya ... _psmcuegky


все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.

это не гараж незаконный снести

В правилах благоустрою написано що можна робити а-ля так як написаної паспорті будинку.
Те що за цим не слідкували, ну таке…


можно ссылку на правила благоустрою - почитаю. Кстати, на дом 1950 года паспорт дома должен был предусматривать кондиционеры? ;)
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:09

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Хотя, не купить что-то приличное с 2016 по 2019, при наличии денег - ну это надо было уж совсем тугим на подъем быть.

но после МХЗ уже приходится ждать параплана который парапланирует уже 6й месяц как но еще осталось подождать 12 месяцев(как в сказке) и мы все увидим -40% от марта 2020)

а в кейсе с серж-ИКом походу типичная ситуация когда "семейный совет" все решил, и аргументы с графиками/диаграммами и "мы все умрем" на окончательное решение не повлияли, типа "караул устал ждать", так бывает...

"Вторинка" стала дешевшати. Повільно, проте я спостерігаю такий факт.
Можливо, прогноз зРадіо - частково справдиться???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:10

  Libo написав:
  adeges написав:все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.

это не гараж незаконный снести


А у тебя было право самовольно вешать кондиционер? Какой закон тебе давал такое право? Какое право нарушено? Что защищать конституционному суду? :roll:


я третий день не могу пос-рать: весь сайт рады пролистал, да уже и к юристу обратился - все не могу найти закон, по которому имею право ср-ать. так это дело такое, может и найду. но чтобы в паспорте дома было написано, что я могу с-рать в унитаз, да еще и в подвесной - точно не найду..

пойду займусь беззаконием...
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:12

  kingkongovets написав:
adeges написав:
  kingkongovets написав:Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.

https://3m2.ua/news/balkony-zi-sklinnya ... _psmcuegky


все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.

это не гараж незаконный снести
представляю как будет подгорать у самых рьяных борцов за сохранение исторического лица города, когда начнут сносить их мусорные халабуды на балконах)
я кстати наблюдал такое еще в 70х, тогда запрещали стеклить лоджии с рамами, можно было ставить только раздвигающиеся стекла и рабочие с вышек тупо разбивали незаконное остекление
и никто даже не пикнул

Проти радянської влади в 1970-ті р.р. - пересічна бидлота боялась навіть пукнути, не те що пікнути.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  kingkongovets написав:
adeges написав:[quote="5392875:kingkongovets"]Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.

https://3m2.ua/news/balkony-zi-sklinnya ... _psmcuegky


все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.

это не гараж незаконный снести
представляю как будет подгорать у самых рьяных борцов за сохранение исторического лица города, когда начнут сносить их мусорные халабуды на балконах)
я кстати наблюдал такое еще в 70х, тогда запрещали стеклить лоджии с рамами, можно было ставить только раздвигающиеся стекла и рабочие с вышек тупо разбивали незаконное остекление
и никто даже не пикнул


чувствуется ностальгическая нотка... так Вам и широкомасштабным лендлордом никто не позволил стать в совецкие времена. мало ли что было раньше? раньше и участковый был важной фигурой..[/quote]я просто еще помню те времена, когда за без разрешения застекленные балконы люто щемили, а на центральных улицах на балконы по праздникам надо еще было в обязательном порядке вешать выдаваемые красные транспаранты и никто и помыслить даже не смел сушить белье выше ограды балкона
а беспредел начался в 90х
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:17

  kingkongovets написав:я просто еще помню времена, как за без разрешения застекленные балконы люто щемили, а на центральных улицах на балконы по праздникам надо еще было в обязательном порядке вешать выдаваемые красные транспаранты и никто и помыслить даже не смел сушить белье выше ограды балкона
а беспредел начался в 90х


все верно. пришла воля, а с ней - беззаконие, которое за 30 лет только усугубилось. перед разбором балконов нужно сначала с парковкой разобраться, а то паркуются сволочи где не попадя. на Вашей фотке Костельной это хорошо видно - ни застекленных балконов, ни кондиционеров, ни припаркованых в 2 ряда машин (да и 1 ряд только в центре еще поискать нужно было). ляпота была...

зы правда зарплата в 200 р. была уже почти что айс.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  kingkongovets написав:я просто еще помню времена, как за без разрешения застекленные балконы люто щемили, а на центральных улицах на балконы по праздникам надо еще было в обязательном порядке вешать выдаваемые красные транспаранты и никто и помыслить даже не смел сушить белье выше ограды балкона
а беспредел начался в 90х


все верно. пришла воля, а с ней - беззаконие, которое за 30 лет только усугубилось. перед разбором балконов нужно сначала с парковкой разобраться, а то паркуются сволочи где не попадя. на Вашей фотке Костельной это хорошо видно - ни застекленных балконов, ни кондиционеров, ни припаркованых в 2 ряда машин (да и 1 ряд только в центре еще поискать нужно было). ляпота была...

зы правда зарплата в 200 р. была уже почти что айс.
кстати внешние блоки кондеров кошерно ставятся внутри балконов
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:"Вторинка" стала дешевшати. Повільно, проте я спостерігаю такий факт.

на сегодня насколько дешевле от уровня цен марта 2020?
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