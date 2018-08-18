Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.
все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.
это не гараж незаконный снести
представляю как будет подгорать у самых рьяных борцов за сохранение исторического лица города, когда начнут сносить их мусорные халабуды на балконах) я кстати наблюдал такое еще в 70х, тогда запрещали стеклить лоджии с рамами, можно было ставить только раздвигающиеся стекла и рабочие с вышек тупо разбивали незаконное остекление и никто даже не пикнул
adeges написав:я третий день не могу пос-рать: весь сайт рады пролистал, да уже и к юристу обратился - все не могу найти закон, по которому имею право ср-ать. так это дело такое, может и найду. но чтобы в паспорте дома было написано, что я могу с-рать в унитаз, да еще и в подвесной - точно не найду..
пойду займусь беззаконием...
У себя на очке можешь заниматься чем-угодно. Этим правом тебя наделило твое рождение. А вот если насрешь на стену дома/повесишь кондиционер, то ты уже этим нарушаешь права других людей. Кличко должен тебя взять за холку и натыкать мордой как паршивого кота. Чтоб в следующий раз спрашивал разрешения.
adeges написав:все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.
это не гараж незаконный снести
А у тебя было право самовольно вешать кондиционер? Какой закон тебе давал такое право? Какое право нарушено? Что защищать конституционному суду?
я третий день не могу пос-рать: весь сайт рады пролистал, да уже и к юристу обратился - все не могу найти закон, по которому имею право ср-ать. так это дело такое, может и найду. но чтобы в паспорте дома было написано, что я могу с-рать в унитаз, да еще и в подвесной - точно не найду..
пойду займусь беззаконием...
Они примут нормально. Пока думают только. Будет как для юр.лиц вход должен быть с пандусом, нет пандуса - штраф. Но штрафы только с определенного будущего времени.
stm написав:Они примут нормально. Пока думают только. Будет как для юр.лиц вход должен быть с пандусом, нет пандуса - штраф. Но штрафы только с определенного будущего времени.
в центре благоустрий кошмарит коммерцию очень жестко, поверьте, по парковкам и транспорту усов гаечки тоже заворачивает плотно и неотвратимо, авгиевы конюшни, наполнявшиеся с начала 90х еще чистить и чистить, но впервые за все время двигаемся в правильном направлении
Первый написав:В правилах благоустрою написано що можна робити а-ля так як написаної паспорті будинку. Те що за цим не слідкували, ну таке…
можно ссылку на правила благоустрою - почитаю. Кстати, на дом 1950 года паспорт дома должен был предусматривать кондиционеры?
15.3.17. Встановлення кондиціонерів, супутникових антен, витяжок: - документ на право власності або оренди; - згода власника(ів) квартир, приміщень (при необхідності); - розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
- узгоджена проектна документація.
Тема іпаш фасад стандартна тема. Впевнений що буде наведено лад.
А взагалі Жесть. Будинки виглядають як якийсь пздц. Нє ну а шо, стандартне українське хочу щоб не було корупції і кум усе порішав.
Феодал написав:МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)
интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по: МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд) ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата штош, кажись не только киевгорстрою поплохело
Frant написав:"Вторинка" стала дешевшати. Повільно, проте я спостерігаю такий факт.
на сегодня насколько дешевле от уровня цен марта 2020?
Як на мене, з огляду на інфляцію та ріст доходів наскладати та купити квартиру на КРЖН ще донедавна можна було швидше, чим раніше https://fi202x.blogspot.com/2021/11/27.html Тобто відносно доходів подешевшало житло, хоча номінально подорожчало.
stm написав:Они примут нормально. Пока думают только. Будет как для юр.лиц вход должен быть с пандусом, нет пандуса - штраф. Но штрафы только с определенного будущего времени.
в центре благоустрий кошмарит коммерцию очень жестко, поверьте, по парковкам и транспорту усов гаечки тоже заворачивает плотно и неотвратимо, авгиевы конюшни, наполнявшиеся с начала 90х еще чистить и чистить, но впервые за все время двигаемся в правильном направлении
Не только в центре. Про пандусы и доступность, красоту фасадов я двумя руками "за". А вот что дом Мурашко под снос оформили я опечалилась. Иногда ботаны-математики должны выигрывать и быть поддерживаемы властью