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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9479948094819482>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
adeges написав:
  kingkongovets написав:Київрада може проголосувати за правила благоустрою фасадів. Однією з тем засіданні комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою став проєкт щодо приведення до нормального стану фасадів будинків у центральній частині міста.

https://3m2.ua/news/balkony-zi-sklinnya ... _psmcuegky


все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.

это не гараж незаконный снести
представляю как будет подгорать у самых рьяных борцов за сохранение исторического лица города, когда начнут сносить их мусорные халабуды на балконах)
я кстати наблюдал такое еще в 70х, тогда запрещали стеклить лоджии с рамами, можно было ставить только раздвигающиеся стекла и рабочие с вышек тупо разбивали незаконное остекление
и никто даже не пикнул
А в 19 веке могли разбить застекленные балконы:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:09

  adeges написав:я третий день не могу пос-рать: весь сайт рады пролистал, да уже и к юристу обратился - все не могу найти закон, по которому имею право ср-ать. так это дело такое, может и найду. но чтобы в паспорте дома было написано, что я могу с-рать в унитаз, да еще и в подвесной - точно не найду..

пойду займусь беззаконием...


У себя на очке можешь заниматься чем-угодно. Этим правом тебя наделило твое рождение. А вот если насрешь на стену дома/повесишь кондиционер, то ты уже этим нарушаешь права других людей. Кличко должен тебя взять за холку и натыкать мордой как паршивого кота. Чтоб в следующий раз спрашивал разрешения. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:11

1к, 63 м - Русановская Гавань с ШИКАРНЫМ ремонтом - 155 тыс. :P


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vidovaya-rusanovskaya-gavan-s-shikarnym-remontom-IDMSmQc.html#0b3a1d2e68
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:13

  adeges написав:
  Libo написав:
  adeges написав:все не так просто. у нас пока есть какой-никакой конституционный суд. и задним числом ущемлять права граждан пока еще не получится. нужно будет доказать, что кондиционер был повешен с нарушением закона, который действовал, когда его вешали. как и застекленный балкон.

это не гараж незаконный снести


А у тебя было право самовольно вешать кондиционер? Какой закон тебе давал такое право? Какое право нарушено? Что защищать конституционному суду? :roll:


я третий день не могу пос-рать: весь сайт рады пролистал, да уже и к юристу обратился - все не могу найти закон, по которому имею право ср-ать. так это дело такое, может и найду. но чтобы в паспорте дома было написано, что я могу с-рать в унитаз, да еще и в подвесной - точно не найду..

пойду займусь беззаконием...

Они примут нормально. Пока думают только. Будет как для юр.лиц вход должен быть с пандусом, нет пандуса - штраф. Но штрафы только с определенного будущего времени.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:Они примут нормально. Пока думают только. Будет как для юр.лиц вход должен быть с пандусом, нет пандуса - штраф. Но штрафы только с определенного будущего времени.
в центре благоустрий кошмарит коммерцию очень жестко, поверьте, по парковкам и транспорту усов гаечки тоже заворачивает плотно и неотвратимо, авгиевы конюшни, наполнявшиеся с начала 90х еще чистить и чистить, но впервые за все время двигаемся в правильном направлении
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:22

  Прохожий написав:
  Frant написав:"Вторинка" стала дешевшати. Повільно, проте я спостерігаю такий факт.

на сегодня насколько дешевле от уровня цен марта 2020?

Ні, до березня 2020 - ще не дійшли)))
Можливо, на рівні літа 2021.
Через півроку буде зрозуміліше.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:24

  adeges написав:
  Первый написав:В правилах благоустрою написано що можна робити а-ля так як написаної паспорті будинку.
Те що за цим не слідкували, ну таке…


можно ссылку на правила благоустрою - почитаю. Кстати, на дом 1950 года паспорт дома должен был предусматривать кондиционеры? ;)


15.3.17. Встановлення кондиціонерів, супутникових антен, витяжок:
- документ на право власності або оренди;
- згода власника(ів) квартир, приміщень (при необхідності);
- розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);

- узгоджена проектна документація.


Тема іпаш фасад стандартна тема. Впевнений що буде наведено лад.


А взагалі Жесть. Будинки виглядають як якийсь пздц. Нє ну а шо, стандартне українське хочу щоб не було корупції і кум усе порішав.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:34

  Феодал написав:
  Феодал написав:МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)

интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по:
МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд)
ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата
штош, кажись не только киевгорстрою поплохело :mrgreen:


?


Зображення


https://lun.ua/uk/%D0%B1%D1%84%D0%BA-%D ... 1%97%D0%B2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:51

  Прохожий написав:
  Frant написав:"Вторинка" стала дешевшати. Повільно, проте я спостерігаю такий факт.

на сегодня насколько дешевле от уровня цен марта 2020?

Як на мене, з огляду на інфляцію та ріст доходів наскладати та купити квартиру на КРЖН ще донедавна можна було швидше, чим раніше
https://fi202x.blogspot.com/2021/11/27.html
Тобто відносно доходів подешевшало житло, хоча номінально подорожчало.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 00:01

  kingkongovets написав:
stm написав:Они примут нормально. Пока думают только. Будет как для юр.лиц вход должен быть с пандусом, нет пандуса - штраф. Но штрафы только с определенного будущего времени.
в центре благоустрий кошмарит коммерцию очень жестко, поверьте, по парковкам и транспорту усов гаечки тоже заворачивает плотно и неотвратимо, авгиевы конюшни, наполнявшиеся с начала 90х еще чистить и чистить, но впервые за все время двигаемся в правильном направлении

Не только в центре. Про пандусы и доступность, красоту фасадов я двумя руками "за". А вот что дом Мурашко под снос оформили я опечалилась. Иногда ботаны-математики должны выигрывать и быть поддерживаемы властью :)
stm
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