Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)
интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по: МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд) ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата штош, кажись не только киевгорстрою поплохело
Первый написав:В правилах благоустрою написано що можна робити а-ля так як написаної паспорті будинку. Те що за цим не слідкували, ну таке…
можно ссылку на правила благоустрою - почитаю. Кстати, на дом 1950 года паспорт дома должен был предусматривать кондиционеры?
15.3.17. Встановлення кондиціонерів, супутникових антен, витяжок: - документ на право власності або оренди; - згода власника(ів) квартир, приміщень (при необхідності); - розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
- узгоджена проектна документація.
Тема іпаш фасад стандартна тема. Впевнений що буде наведено лад.
А взагалі Жесть. Будинки виглядають як якийсь пздц. Нє ну а шо, стандартне українське хочу щоб не було корупції і кум усе порішав.
Да, и для чего же это все нужно, а? И что в этом документе (или другом) предусмотрено в виде санкций, если п. 15.3.17 выполнен не будет?
Serg-ik написав:.. Меня больше волновал компромисс плюсов и минусов на посильную цену. Он достигнут....
но денех то больше полтишка потратили, факт. Пофиг как это было - одолжили, унаследовали, заработали.. из всего вышеуказанного пишем главный вывод за 50К баксов треху в Киеве купить невозможно это не то чтобы новость. Любопытно, что покупка была на "ноябрьских хаях". Зрадио уже в игноре?
В ноябре уже больше месяца как падали "официально" по прогнозу. Так что уже не на пике. Жаль, конечно, что ни вторжения российских войск ни первого повышения ставки федрезом не дождался.