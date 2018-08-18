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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9479948094819482

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 00:06

В Ливане заморозили банковские депозиты. Людям пошли навстречу - депозиты до $150 тыщ замороили на 2 года и обещали вернуть в течение следующих 15-ти лет.
Я за бетон! :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 00:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Genie написав:1к, 63 м - Русановская Гавань с ШИКАРНЫМ ремонтом - 155 тыс.


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vidovaya-rusanovskaya-gavan-s-shikarnym-remontom-IDMSmQc.html#0b3a1d2e68
Отпарапланировало
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 00:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Феодал написав:
  Феодал написав:МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)

интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по:
МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд)
ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата
штош, кажись не только киевгорстрою поплохело :mrgreen:


?


Зображення


https://lun.ua/uk/%D0%B1%D1%84%D0%BA-%D ... 1%97%D0%B2
Нащо ви то показали?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 00:18

  Первый написав:
  adeges написав:
  Первый написав:В правилах благоустрою написано що можна робити а-ля так як написаної паспорті будинку.
Те що за цим не слідкували, ну таке…


можно ссылку на правила благоустрою - почитаю. Кстати, на дом 1950 года паспорт дома должен был предусматривать кондиционеры? ;)


15.3.17. Встановлення кондиціонерів, супутникових антен, витяжок:
- документ на право власності або оренди;
- згода власника(ів) квартир, приміщень (при необхідності);
- розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);

- узгоджена проектна документація.


Тема іпаш фасад стандартна тема. Впевнений що буде наведено лад.


А взагалі Жесть. Будинки виглядають як якийсь пздц. Нє ну а шо, стандартне українське хочу щоб не було корупції і кум усе порішав.


Да, и для чего же это все нужно, а? И что в этом документе (или другом) предусмотрено в виде санкций, если п. 15.3.17 выполнен не будет? ;)
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 00:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  sequence написав:
  Serg-ik написав:.. Меня больше волновал компромисс плюсов и минусов на посильную цену. Он достигнут....

но денех то больше полтишка потратили, факт. Пофиг как это было - одолжили, унаследовали, заработали..
из всего вышеуказанного пишем главный вывод
за 50К баксов треху в Киеве купить невозможно
это не то чтобы новость. Любопытно, что покупка была на "ноябрьских хаях".
Зрадио уже в игноре?

В ноябре уже больше месяца как падали "официально" по прогнозу. Так что уже не на пике. Жаль, конечно, что ни вторжения российских войск ни первого повышения ставки федрезом не дождался.
Какие пики... 1200 за квадрат - отличная цена.
Foridm
 
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