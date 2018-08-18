Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:МФК OLEGIVSKIY (Контрактовая площадь) застройщик DIM в этом месяце цена квадрата стартует от 58к грн, а в прошлом от 60к не смог не поделится =)
интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по: МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд) ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата штош, кажись не только киевгорстрою поплохело
Первый написав:В правилах благоустрою написано що можна робити а-ля так як написаної паспорті будинку. Те що за цим не слідкували, ну таке…
можно ссылку на правила благоустрою - почитаю. Кстати, на дом 1950 года паспорт дома должен был предусматривать кондиционеры?
15.3.17. Встановлення кондиціонерів, супутникових антен, витяжок: - документ на право власності або оренди; - згода власника(ів) квартир, приміщень (при необхідності); - розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
- узгоджена проектна документація.
Тема іпаш фасад стандартна тема. Впевнений що буде наведено лад.
А взагалі Жесть. Будинки виглядають як якийсь пздц. Нє ну а шо, стандартне українське хочу щоб не було корупції і кум усе порішав.
Да, и для чего же это все нужно, а? И что в этом документе (или другом) предусмотрено в виде санкций, если п. 15.3.17 выполнен не будет?
Serg-ik написав:.. Меня больше волновал компромисс плюсов и минусов на посильную цену. Он достигнут....
но денех то больше полтишка потратили, факт. Пофиг как это было - одолжили, унаследовали, заработали.. из всего вышеуказанного пишем главный вывод за 50К баксов треху в Киеве купить невозможно это не то чтобы новость. Любопытно, что покупка была на "ноябрьских хаях". Зрадио уже в игноре?
В ноябре уже больше месяца как падали "официально" по прогнозу. Так что уже не на пике. Жаль, конечно, что ни вторжения российских войск ни первого повышения ставки федрезом не дождался.
TipoGraf написав:Сегодня пришла платежка за тепло (нежилой фонд) 65м2 10180 грн за январь. Посмотрел в прошлом году было 3620 грн за аналогичный период. Цену подняли в декабре, а в январе ещё почти в два раза.Это я к тому, что сейчас для коммерции начали считать по тарифам, которые (по их мнению) коррелируют с ценами на энергоносители, а в следующем отопительном сезоне будут и для бытовых потребителей так считать. Что думаете коллеги по этому поводу? Как это отразится на ценах на недвижимость и на аренду? P.S. объект находится в г. Харьков, но думаю в Киеве ситуация аналогичная?
а у вас разводка какая и высота потолков? в киеве в совкошлаке с вертикальной в районе 200 грн/м
Интересен сам процесс выставления ГКал. Квартира в совкошлаке и первый нежилой этаж при равной квадратуре и высоте потолков потребляют одинаково. 68 м2 квартира в январе 1,32ГКал нежилое в 2 раза больше? Там какие коэффициенты или стоимость 1ГКал для жилого 1654,41грн, а для нежилого 10000грн?
А и ещё важный момент, почему в жилых и нежилых за равную площадь выходят разное количество ГКал, причём в одном и том же здании. Так как на доме стоит общедомовой счётчик, то они сначала считают свои звёздные коэффициенты для коммерции, потом полученное количество вычитают из показаний общедомового, а остаток делят по м2 между остальными жилыми. Так им выгодней, из-за того что комерция платит за ГКал дороже. Соответственно жильцам выходит => чем больше коммерции в доме, тем дешевле их платёжки . Ох математика - страшная вещь...