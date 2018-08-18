Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets вот этой и стоительство Арсенал хауса и что там возле стадиона еще, уже на несколько этажей выше. Снесли и заливают бетоном кусок какого-то старого здания. Что там сзади за стекляшка будет? да, если вставлять картинки с вечерним неоновым свечением, все выглядит красиво.
airmax78 написав:Хотя, не купить что-то приличное с 2016 по 2019, при наличии денег - ну это надо было уж совсем тугим на подъем быть.
но после МХЗ уже приходится ждать параплана который парапланирует уже 6й месяц как но еще осталось подождать 12 месяцев(как в сказке) и мы все увидим -40% от марта 2020)
а в кейсе с серж-ИКом походу типичная ситуация когда "семейный совет" все решил, и аргументы с графиками/диаграммами и "мы все умрем" на окончательное решение не повлияли, типа "караул устал ждать", так бывает...
"Вторинка" стала дешевшати. Повільно, проте я спостерігаю такий факт. Можливо, прогноз зРадіо - частково справдиться???
Думаю діло в комуналі. Коли комуналь наздоганяє арендні платежі, тільки один шлях, скидати поки не пізно і лізти в новобудову з індивідуальними лічильниками та котельною на даху.
Ромасик написав:kingkongovets вот этой и стоительство Арсенал хауса и что там возле стадиона еще, уже на несколько этажей выше. Снесли и заливают бетоном кусок какого-то старого здания. Что там сзади за стекляшка будет? да, если вставлять картинки с вечерним неоновым свечением, все выглядит красиво.
то шо ты показал - это и есть заброшенный бывший плац комендатуры, много лет использовавшийся как полулегальная стоянка никольские ворота наконец открыли и отреставрировали - ты же даже не знаешь, шо это такое и зачем) через дорогу - такая же заброшенная территория бывшего завода арсенал - ты же не помнишь, шо там было раньше, да?) но трындишь про застройку «исторических мест» и блаблабла нафига этот бред?
ну и слышать о «корявости» реконструкции арсенальной от жителя «элитной» патриотики даже не смешно
Феодал написав:интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по: МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд) ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата штош, кажись не только киевгорстрою поплохело