RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9480948194829483

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:12

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:реконструкция арсенальной площади

https://youtu.be/ZG_Q3Wc5dOY

то не реконструкция, то последняя застройка исторических мест.
Чтобы НЕ было как на ПОХе.
каких именно «исторических мест»?
территории заброшенного завода арсенал и бывшего плаца комендатуры?
иногда лучше жевать

и да - поху нечего волноваться, на арсенальной никогда не будет «как на похе» бгг
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10522
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:36

kingkongovets
вот этой Зображення
и стоительство Арсенал хауса и что там возле стадиона еще, уже на несколько этажей выше.
Снесли и заливают бетоном кусок какого-то старого здания.
Что там сзади за стекляшка будет?
Зображення
Зображення
да, если вставлять картинки с вечерним неоновым свечением, все выглядит красиво.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4228
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:44

  Frant написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Хотя, не купить что-то приличное с 2016 по 2019, при наличии денег - ну это надо было уж совсем тугим на подъем быть.

но после МХЗ уже приходится ждать параплана который парапланирует уже 6й месяц как но еще осталось подождать 12 месяцев(как в сказке) и мы все увидим -40% от марта 2020)

а в кейсе с серж-ИКом походу типичная ситуация когда "семейный совет" все решил, и аргументы с графиками/диаграммами и "мы все умрем" на окончательное решение не повлияли, типа "караул устал ждать", так бывает...

"Вторинка" стала дешевшати. Повільно, проте я спостерігаю такий факт.
Можливо, прогноз зРадіо - частково справдиться???


Думаю діло в комуналі. Коли комуналь наздоганяє арендні платежі, тільки один шлях, скидати поки не пізно і лізти в новобудову з індивідуальними лічильниками та котельною на даху.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1290
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1970 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:kingkongovets
вот этой Зображення
и стоительство Арсенал хауса и что там возле стадиона еще, уже на несколько этажей выше.
Снесли и заливают бетоном кусок какого-то старого здания.
Что там сзади за стекляшка будет?
Зображення
Зображення
да, если вставлять картинки с вечерним неоновым свечением, все выглядит красиво.
то шо ты показал - это и есть заброшенный бывший плац комендатуры, много лет использовавшийся как полулегальная стоянка
никольские ворота наконец открыли и отреставрировали - ты же даже не знаешь, шо это такое и зачем)
через дорогу - такая же заброшенная территория бывшего завода арсенал - ты же не помнишь, шо там было раньше, да?)
но трындишь про застройку «исторических мест» и блаблабла
нафига этот бред?

ну и слышать о «корявости» реконструкции арсенальной от жителя «элитной» патриотики даже не смешно
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10522
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:54

  Первый написав:
  Феодал написав:интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по:
МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд)
ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата
штош, кажись не только киевгорстрою поплохело :mrgreen:


?


Зображення


https://lun.ua/uk/%D0%B1%D1%84%D0%BA-%D ... 1%97%D0%B2

так это же лун, когда на нем вообще были актуальные цены?
Мне из отделов продаж звонили
Феодал
 
Повідомлень: 161
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:10

  Frant написав:
  Frant написав:"Вторинка" стала дешевшати. Повільно, проте я спостерігаю такий факт.

Ні, до березня 2020 - ще не дійшли)))
Можливо, на рівні літа 2021.
Через півроку буде зрозуміліше.

ну конечно, это естественно
Вообще странно что люди 2 года просто бежали покупать все что попало, а теперь продать с новым ценником не могут :D
Феодал
 
Повідомлень: 161
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9480948194829483
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: budmix_org, Феодал і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 96, 97, 98
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
970 1394437
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 10:13
Примат
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5106433
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 32857
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2728)
09.02.2022 10:13
Південний (1066)
09.02.2022 09:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.