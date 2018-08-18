Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets вот этой и стоительство Арсенал хауса и что там возле стадиона еще, уже на несколько этажей выше. Снесли и заливают бетоном кусок какого-то старого здания. Что там сзади за стекляшка будет? да, если вставлять картинки с вечерним неоновым свечением, все выглядит красиво.
Ромасик написав:kingkongovets вот этой и стоительство Арсенал хауса и что там возле стадиона еще, уже на несколько этажей выше. Снесли и заливают бетоном кусок какого-то старого здания. Что там сзади за стекляшка будет? да, если вставлять картинки с вечерним неоновым свечением, все выглядит красиво.
то шо ты показал - это и есть заброшенный бывший плац комендатуры, много лет использовавшийся как полулегальная стоянка никольские ворота наконец открыли и отреставрировали - ты же даже не знаешь, шо это такое и зачем) через дорогу - такая же заброшенная территория бывшего завода арсенал - ты же не помнишь, шо там было раньше, да?) но трындишь про застройку «исторических мест» и блаблабла нафига этот бред?
ну и слышать о «корявости» реконструкции арсенальной от жителя «элитной» патриотики даже не смешно
Феодал написав:интересная ситуация у застройщика DIM, только что связался по: МФК А136 просадка с 75к грн до 58к грн за м кв.(это пока рекорд) ЖК Lucky Land - 1 300 грн с квадрата штош, кажись не только киевгорстрою поплохело
то не реконструкция, то последняя застройка исторических мест. Чтобы НЕ было как на ПОХе.
каких именно «исторических мест»? территории заброшенного завода арсенал и бывшего плаца комендатуры? иногда лучше жевать
и да - поху нечего волноваться, на арсенальной никогда не будет «как на похе» бгг
Да уж, просто волшебная метаморфоза: из зачуханной аварийки в кусок какой-то Вены. Аплодирую стоя. Не представляю сколько это все стоило, но результат: на 10 из 10. Город местами начинает превращаться в Западную Европу.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 09 лют, 2022 10:33, всього редагувалось 1 раз.