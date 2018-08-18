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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Да уж, просто волшебная метаморфоза: из зачуханной аварийки в кусок какой-то Вены. Аплодирую стоя. Не представляю сколько это все стоило, но результат: на 10 из 10.
там все будет намного круче, апплодирую васе стоя

с нетерпением жду чем закончится джентрификация большевика
с большой долей вероятности получим там мега жирный район
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:51

  kingkongovets написав:
а - ну и перспективам тоже


Про перспективы есть отличный анекдот.

А вообще забавно наблюдать как Вы топите за самого лучшего мэра аргументами, которые не выдерживают никакой критики. И так настойчиво же, что уже не только лишь все Вам готовы эту Божью росу вытирать, но...

Может поддержите дружбана своего?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:02

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:+1000 по аренде в месяц, а с весны-больше,
+2000 за фасады,
+6000 грн за стиралку, не менее
И еще объявили, что переклейка обоев в коридоре ( после потопа) будет делаться пока я живу в квартире ( за счёт хозяина), а не тогда, когда я съеду и будет простой.
Кипел мой разум возмущённый...И хорошо, что подвернулся вариант

То як вдалось з'їхати і хоч половину цього неоплатити, якщо завдаток то на руках у господаря квартири?

Квартиру, как я говорил, посмотрел в конце ноября. При цене в 129 мне практически ничего не светило-ни займы от родственников/друзей, ни кредиты дефицит мне не покрыли бы. Время шло, к примерно к 20 декабря мне назвали цену в 120. Это как раз срок оплаты коммуналки за ноябрь. Я её не оплатил. Как не оплатил коммуналь и за декабрь. Всего за 2 мес там набежало 6600. А залог за имущество был 5000. За последний месяц я при въезде не платил. Потом на карту хозяев докинул 1600.
Уехал со 2-го января в свою, 2-5 января собирал вещи, переезжал. 5-го сказал хозяевам , что уехал, квартира пустая. на том конце провода была истерика.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:ИМХО хозяева скорее всего хотели, что б вы свалили (может нашли других арендаторов или продавать хотят и т.п.) потому и накидали вам столько требований сразу.
А то, что новый год спонтанно встречали в новой хате это ж клево.

Ехать встречать НГ в новой квартире я не стал и жену отговорил.
Хозяева говорили о продаже сразу после потопа, в конце 2019-го. Но потом говорили о ремонте, потом о ремонте пока я живу в ней, а не после того, как я выеду ( это же выгодно- ремонт без простоя!!!)
Они хотели больше денег за аренду, без простоя на ремонт и с компенсацией от меня того, за что я и так платил ( стиралка, кухонные фасады). А вышло совсем наоборот: кассовый разрыв в 12 000 грн с января. Точнее 17 000 в январе ( с коммуналкой ноября и декабря) и 12 000 в феврале
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:на том конце провода была истерика


Бгггг. Нет ничего красивее напихать зажратым лендлордам, которые реновации и обновление мебели с бытовой техникой желают иметь с арендаторов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:10

  kingkongovets написав:то шо ты показал - это и есть заброшенный бывший плац комендатуры, много лет использовавшийся как полулегальная стоянка
никольские ворота наконец открыли и отреставрировали - ты же даже не знаешь, шо это такое и зачем)
через дорогу - такая же заброшенная территория бывшего завода арсенал - ты же не помнишь, шо там было раньше, да?)
но трындишь про застройку «исторических мест» и блаблабла
нафига этот бред?

ну и слышать о «корявости» реконструкции арсенальной от жителя «элитной» патриотики даже не смешно

то шо то за кусок фундамента заливают бетоном?
вместо плаца можно было сделать сквер или это финансово невыгодно?
помнится, там были пышные каштаны. Он планируются в этом бетонно-стеклянном гетто?
Я то помню, может у вас память как у ракушки при виде неонового свечения.

Патриотики хоть в едином стиле, и деревья там активно растут.Зображення

да, и Арсенал не бывший, он еще работает. Занимается какой-то военно-космической техникой. Но согласен, неликвид.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 09 лют, 2022 11:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:10

Сержик, еще раз присоединяюсь к поздравлениям!
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  kingkongovets написав:
а - ну и перспективам тоже


Про перспективы есть отличный анекдот.

А вообще забавно наблюдать как Вы топите за самого лучшего мэра аргументами, которые не выдерживают никакой критики. И так настойчиво же, что уже не только лишь все Вам готовы эту Божью росу вытирать, но...

Может поддержите дружбана своего?
я топлю за развитие города, которое вижу впервые за свою жизнь

и также вижу кто и почему топит против

это вильнолюди, ипашащие фасады, паркующиеся на газонах и тротуарах, не понимающие зачем столбики, велодорожки и почему они должны платить за то шоп их корчи стояли вдоль дороги, покупающие ради матража и новизны домов квартиры в ипенях и забивающие дороги и от в час пик, не забывая проклинать кличко за то шо они благодаря своей жадности и короне, не влазящей в «дешевеющий совкошлак», обрекли себя и членов своих семей на годы пробок и толкотни в от ради правильных комнат и «экономного» горизонтального отопления

я хочу жить в нормальном городе, понимаю истинные причины наших проблем и вижу, что они начинают реально решаться и решаются
и вижу, шо пока кроме кличко нет и близко человека, который на это способен и имеет шансы на избрание
и не хочу повторения истории с избранием очередной куклы с узнаваемым ипалом

я понятно объяснил? больше повторять не буду
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 09 лют, 2022 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:13

Зробити всіх разом!©)))

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:
  Serg-ik написав:+1000 по аренде в месяц, а с весны-больше,
+2000 за фасады,
+6000 грн за стиралку, не менее
И еще объявили, что переклейка обоев в коридоре ( после потопа) будет делаться пока я живу в квартире ( за счёт хозяина), а не тогда, когда я съеду и будет простой.
Кипел мой разум возмущённый...И хорошо, что подвернулся вариант

То як вдалось з'їхати і хоч половину цього неоплатити, якщо завдаток то на руках у господаря квартири?

Квартиру, как я говорил, посмотрел в конце ноября. При цене в 129 мне практически ничего не светило-ни займы от родственников/друзей, ни кредиты дефицит мне не покрыли бы. Время шло, к примерно к 20 декабря мне назвали цену в 120. Это как раз срок оплаты коммуналки за ноябрь. Я её не оплатил. Как не оплатил коммуналь и за декабрь. Всего за 2 мес там набежало 6600. А залог за имущество был 5000. За последний месяц я при въезде не платил. Потом на карту хозяев докинул 1600.
Уехал со 2-го января в свою, 2-5 января собирал вещи, переезжал. 5-го сказал хозяевам , что уехал, квартира пустая. на том конце провода была истерика.

Зробили всіх разом! :mrgreen:
Але як там могли лоханутись лендлорди?
Що то за такий завдаток "пів оренди"?

Коротше, якісь недосвідчені лендлорди попались))
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lincoln2 написав:На Котельникова , было бы комфортнее , но я так понимаю , не подошло... в 2018 - начале 2019 , там вторичка 110-130 кв м была 115000-135000 в зависимости от ремонта..
думаю что и торговались ...

в 2018 смотрел за 96 000 , жилая, но под ремонт, хуже моей нынешней и одна комната проходная.Второй этаж, по онами-контейнера с мусором. Отказался. Слушал 3 года от жены
в 2019 такая же, но 5-6 этаж, хороший паркет, дубовые, но плохие двери, отличная деревянная кухня...Но проходная гостинная, что меня не устраивало. 110, "но меньше 100 не будет "-так мне сказали. Я решил не брать. Слушал 2,5 года от жены...
Всё, что было выше 110, мне не по силам, а так да, были варианты по 125-140 и выше
Serg-ik
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