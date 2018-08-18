Додано: Сер 09 лют, 2022 11:11

striped написав: kingkongovets написав:

а - ну и перспективам тоже а - ну и перспективам тоже



Про перспективы есть отличный анекдот.



А вообще забавно наблюдать как Вы топите за самого лучшего мэра аргументами, которые не выдерживают никакой критики. И так настойчиво же, что уже не только лишь все Вам готовы эту Божью росу вытирать, но...



Может поддержите дружбана своего? Про перспективы есть отличный анекдот.А вообще забавно наблюдать как Вы топите за самого лучшего мэра аргументами, которые не выдерживают никакой критики. И так настойчиво же, что уже не только лишь все Вам готовы эту Божью росу вытирать, но...Может поддержите дружбана своего?

я топлю за развитие города, которое вижу впервые за свою жизньи также вижу кто и почему топит противэто вильнолюди, ипашащие фасады, паркующиеся на газонах и тротуарах, не понимающие зачем столбики, велодорожки и почему они должны платить за то шоп их корчи стояли вдоль дороги, покупающие ради матража и новизны домов квартиры в ипенях и забивающие дороги и от в час пик, не забывая проклинать кличко за то шо они благодаря своей жадности и короне, не влазящей в «дешевеющий совкошлак», обрекли себя и членов своих семей на годы пробок и толкотни в от ради правильных комнат и «экономного» горизонтального отопленияя хочу жить в нормальном городе, понимаю истинные причины наших проблем и вижу, что они начинают реально решаться и решаютсяи вижу, шо пока кроме кличко нет и близко человека, который на это способен и имеет шансы на избраниеи не хочу повторения истории с избранием очередной куклы с узнаваемым ипаломя понятно объяснил? больше повторять не буду