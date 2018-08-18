drevlyanin написав: ИМХО хозяева скорее всего хотели, что б вы свалили (может нашли других арендаторов или продавать хотят и т.п.) потому и накидали вам столько требований сразу.

А то, что новый год спонтанно встречали в новой хате это ж клево. ИМХО хозяева скорее всего хотели, что б вы свалили (может нашли других арендаторов или продавать хотят и т.п.) потому и накидали вам столько требований сразу.А то, что новый год спонтанно встречали в новой хате это ж клево.

Ехать встречать НГ в новой квартире я не стал и жену отговорил.Хозяева говорили о продаже сразу после потопа, в конце 2019-го. Но потом говорили о ремонте, потом о ремонте пока я живу в ней, а не после того, как я выеду ( это же выгодно- ремонт без простоя!!!)Они хотели больше денег за аренду, без простоя на ремонт и с компенсацией от меня того, за что я и так платил ( стиралка, кухонные фасады). А вышло совсем наоборот: кассовый разрыв в 12 000 грн с января. Точнее 1 лен7 000 в январе ( с коммуналкой ноября и декабря) и 12 000 в феврале