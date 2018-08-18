Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
lincoln2 написав:На Котельникова , было бы комфортнее , но я так понимаю , не подошло... в 2018 - начале 2019 , там вторичка 110-130 кв м была 115000-135000 в зависимости от ремонта.. думаю что и торговались ...
в 2018 смотрел за 96 000 , жилая, но под ремонт, хуже моей нынешней и одна комната проходная.Второй этаж, по онами-контейнера с мусором. Отказался. Слушал 3 года от жены в 2019 такая же, но 5-6 этаж, хороший паркет, дубовые, но плохие двери, отличная деревянная кухня...Но проходная гостинная, что меня не устраивало. 110, "но меньше 100 не будет "-так мне сказали. Я решил не брать. Слушал 2,5 года от жены... Всё, что было выше 110, мне не по силам, а так да, были варианты по 125-140 и выше
наскільки я розумію, в нерухомості головне 3 Л - локація, локація, локація. І ще сусіди. Все решта, таке як "погані двері" і т.п. лікується.
Прохожий написав:а в кейсе с серж-ИКом походу типичная ситуация когда "семейный совет" все решил, и аргументы с графиками/диаграммами и "мы все умрем" на окончательное решение не повлияли, типа "караул устал ждать", так бывает.
Семейный совет у меня состоит из меня по этому вопросу. А все остальные-эмоциональные советчики ( без денег) Ошибся с выбором? Плохое место? Большая цена?
Ромасик написав:вместо плаца можно было сделать сквер или это финансово невыгодно? помнится, там были пышные каштаны. Он планируются в этом бетонно-стеклянном гетто? Патриотики хоть в едином стиле .
рома, не гони) тут шо - парков и зелени рядом мало?))) или ты шо - в гугле забанен и не можешь найти рендеры самостоятелтно? не беспокойся ты за арсенальную - тут все будет ок, разберемся без сопливых)
Ромасик написав:вместо плаца можно было сделать сквер или это финансово невыгодно? помнится, там были пышные каштаны. Он планируются в этом бетонно-стеклянном гетто? Патриотики хоть в едином стиле .
рома, не гони) тут шо - парков и зелени рядом мало?))) или ты шо - в гугле забанен и не можешь найти рендеры самостоятелтно? не беспокойся ты за арсенальную - тут все будет ок, разберемся без сопливых)
drevlyanin написав:ИМХО хозяева скорее всего хотели, что б вы свалили (может нашли других арендаторов или продавать хотят и т.п.) потому и накидали вам столько требований сразу. А то, что новый год спонтанно встречали в новой хате это ж клево.
Ехать встречать НГ в новой квартире я не стал и жену отговорил. Хозяева говорили о продаже сразу после потопа, в конце 2019-го. Но потом говорили о ремонте, потом о ремонте пока я живу в ней, а не после того, как я выеду ( это же выгодно- ремонт без простоя!!!) Они хотели больше денег за аренду, без простоя на ремонт и с компенсацией от меня того, за что я и так платил ( стиралка, кухонные фасады). А вышло совсем наоборот: кассовый разрыв в 12 000 грн с января. Точнее 1 лен7 000 в январе ( с коммуналкой ноября и декабря) и 12 000 в феврале
О ні - я б так незатупив, як ваші лендлорди)) Я б не то що 1 завдаток брав би, а 1,5 - з аргументом - "діти все нищать!"
kingkongovets написав:то шо ты показал - это и есть заброшенный бывший плац комендатуры, много лет использовавшийся как полулегальная стоянка никольские ворота наконец открыли и отреставрировали - ты же даже не знаешь, шо это такое и зачем) через дорогу - такая же заброшенная территория бывшего завода арсенал - ты же не помнишь, шо там было раньше, да?) но трындишь про застройку «исторических мест» и блаблабла нафига этот бред?
ну и слышать о «корявости» реконструкции арсенальной от жителя «элитной» патриотики даже не смешно
то шо то за кусок фундамента заливают бетоном? вместо плаца можно было сделать сквер или это финансово невыгодно? помнится, там были пышные каштаны. Он планируются в этом бетонно-стеклянном гетто? Я то помню, может у вас память как у ракушки при виде неонового свечения.
Патриотики хоть в едином стиле, и деревья там активно растут.
да, и Арсенал не бывший, он еще работает. Занимается какой-то военно-космической техникой. Но согласен, неликвид.