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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:27
Ромасик написав: kingkongovets написав:
Ромасик написав:вместо плаца можно было сделать сквер или это финансово невыгодно?
помнится, там были пышные каштаны. Он планируются в этом бетонно-стеклянном гетто?
Патриотики хоть в едином стиле
.
рома, не гони)
тут шо - парков и зелени рядом мало?)))
или ты шо - в гугле забанен и не можешь найти рендеры самостоятелтно?
не беспокойся ты за арсенальную - тут все будет ок, разберемся без сопливых)
а что бутиков мало?
нет, мало только говностроев типа патриотики
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:27
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Да уж, просто волшебная метаморфоза: из зачуханной аварийки в кусок какой-то Вены. Аплодирую стоя. Не представляю сколько это все стоило, но результат: на 10 из 10.
там все будет намного круче, апплодирую васе стоя
с нетерпением жду чем закончится джентрификация большевика
с большой долей вероятности получим там мега жирный район
Как только дбр закончит все более раскручивающееся расследование... и еще пару прокуратур...
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:29
Grand Touring написав:
Сержик, еще раз присоединяюсь к поздравлениям!
Спасибо!
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:30
flyman написав:
Цікаво, хто поставив плюс за прокид лендлорда?
а в чём прокид?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:31
Serg-ik написав: Успіх написав: Serg-ik написав:
+1000 по аренде в месяц, а с весны-больше,
+2000 за фасады,
+6000 грн за стиралку, не менее
И еще объявили, что переклейка обоев в коридоре ( после потопа) будет делаться пока я живу в квартире ( за счёт хозяина), а не тогда, когда я съеду и будет простой.
Кипел мой разум возмущённый...И хорошо, что подвернулся вариант
То як вдалось з'їхати і хоч половину цього неоплатити, якщо завдаток то на руках у господаря квартири?
Квартиру, как я говорил, посмотрел в конце ноября. При цене в 129 мне практически ничего не светило-ни займы от родственников/друзей, ни кредиты дефицит мне не покрыли бы. Время шло, к примерно к 20 декабря мне назвали цену в 120. Это как раз срок оплаты коммуналки за ноябрь. Я её не оплатил. Как не оплатил коммуналь и за декабрь. Всего за 2 мес там набежало 6600. А залог за имущество был 5000. За последний месяц я при въезде не платил. Потом на карту хозяев докинул 1600.
Уехал со 2-го января в свою, 2-5 января собирал вещи, переезжал. 5-го сказал хозяевам , что уехал, квартира пустая. на том конце провода была истерика.
Отличный пример обычног, порядочного в душе украинского арендатора. Не платил... Сьехал без предупреждения. Молодец.
Я всегда считал, что размер страхового депозита должен быть минимум 2, а лучше 3 аренды. Чтобы было меньше таких умных
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:32
Serg-ik написав: drevlyanin написав:
ИМХО хозяева скорее всего хотели, что б вы свалили (может нашли других арендаторов или продавать хотят и т.п.) потому и накидали вам столько требований сразу.
А то, что новый год спонтанно встречали в новой хате это ж клево.
Ехать встречать НГ в новой квартире я не стал и жену отговорил.
Хозяева говорили о продаже сразу после потопа, в конце 2019-го. Но потом говорили о ремонте, потом о ремонте пока я живу в ней, а не после того, как я выеду ( это же выгодно- ремонт без простоя!!!)
Они хотели больше денег за аренду, без простоя на ремонт и с компенсацией от меня того, за что я и так платил ( стиралка, кухонные фасады). А вышло совсем наоборот: кассовый разрыв в 12 000 грн с января. Точнее 17 000 в январе ( с коммуналкой ноября и декабря) и 12 000 в феврале
Молодца, опустили их на землю. Поздравляю, спс за инфо
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:32
Успіх написав:
Тож, ще раз всім лендлордам наука, що з дітьми, а також з тваринками - потрібно брати з більшим завдатком!
Так як лендлордизм - це НЕ благочинність!
Долярчик, что-то я не понял: чем я навредил лендлордам, как я их прокинул?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:34
flyman написав:
Все решта, таке як "погані двері" і т.п. лікується
текущая крыша, кухня 5м2 и убитый в усмерть двор конечно лечиться, за цену 5 квартир. Не цитируйте дурачков, старайтесь думать собственной головой. Локация даёт выигрыш при прочих равных, в остальных случаях она может вынуть из покупателя все деньги мира.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 09 лют, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:34
adeges написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Да уж, просто волшебная метаморфоза: из зачуханной аварийки в кусок какой-то Вены. Аплодирую стоя. Не представляю сколько это все стоило, но результат: на 10 из 10.
там все будет намного круче, апплодирую васе стоя
с нетерпением жду чем закончится джентрификация большевика
с большой долей вероятности получим там мега жирный район
Как только дбр закончит все более раскручивающееся расследование... и еще пару прокуратур...
кстати именно расследованиям дбр и прокуратур киевляне должны быть горячо благодарны за перенесение сроков сдачи метро на веник
это сказано в постановлении суда еслешо
так шо веселимся и машем бравым инвестигейторам и бескорыстным борцунам с карубцыей
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:35
kingkongovets написав: Ромасик написав:
kingkongovets написав:
я топлю за развитие города, которое вижу впервые за свою жизнь
почему стройка Грушевского 9А и Даймонд-Хилла и Сенатора - это деградация, а Арсенал хауса, плазы и что там еще растет со стороны стадиона - это развитие?
для кого это стройка 9а и даймонд-хилла деградация?
для тебя? ну сочувствую
это шикарнейшие дома
деградация - это то, как выглядит большинство царских домов и совкошлака
то они строились когда Виталя еще кулаками махал, а Ющ грозился снести.
Да и торчат они на склонах, не всем нра.
От даймонда Никонов тоже морозился.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 09 лют, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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