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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:
Ромасик написав:вместо плаца можно было сделать сквер или это финансово невыгодно?
помнится, там были пышные каштаны. Он планируются в этом бетонно-стеклянном гетто?
Патриотики хоть в едином стиле
.
рома, не гони)
тут шо - парков и зелени рядом мало?)))
или ты шо - в гугле забанен и не можешь найти рендеры самостоятелтно?
не беспокойся ты за арсенальную - тут все будет ок, разберемся без сопливых)

а что бутиков мало?
нет, мало только говностроев типа патриотики
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:27

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Да уж, просто волшебная метаморфоза: из зачуханной аварийки в кусок какой-то Вены. Аплодирую стоя. Не представляю сколько это все стоило, но результат: на 10 из 10.
там все будет намного круче, апплодирую васе стоя

с нетерпением жду чем закончится джентрификация большевика
с большой долей вероятности получим там мега жирный район


Как только дбр закончит все более раскручивающееся расследование... и еще пару прокуратур...
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:29

  Grand Touring написав:Сержик, еще раз присоединяюсь к поздравлениям!

Спасибо! :D
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Цікаво, хто поставив плюс за прокид лендлорда?

а в чём прокид?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:31

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:
  Serg-ik написав:+1000 по аренде в месяц, а с весны-больше,
+2000 за фасады,
+6000 грн за стиралку, не менее
И еще объявили, что переклейка обоев в коридоре ( после потопа) будет делаться пока я живу в квартире ( за счёт хозяина), а не тогда, когда я съеду и будет простой.
Кипел мой разум возмущённый...И хорошо, что подвернулся вариант

То як вдалось з'їхати і хоч половину цього неоплатити, якщо завдаток то на руках у господаря квартири?

Квартиру, как я говорил, посмотрел в конце ноября. При цене в 129 мне практически ничего не светило-ни займы от родственников/друзей, ни кредиты дефицит мне не покрыли бы. Время шло, к примерно к 20 декабря мне назвали цену в 120. Это как раз срок оплаты коммуналки за ноябрь. Я её не оплатил. Как не оплатил коммуналь и за декабрь. Всего за 2 мес там набежало 6600. А залог за имущество был 5000. За последний месяц я при въезде не платил. Потом на карту хозяев докинул 1600.
Уехал со 2-го января в свою, 2-5 января собирал вещи, переезжал. 5-го сказал хозяевам , что уехал, квартира пустая. на том конце провода была истерика.


Отличный пример обычног, порядочного в душе украинского арендатора. Не платил... Сьехал без предупреждения. Молодец.

Я всегда считал, что размер страхового депозита должен быть минимум 2, а лучше 3 аренды. Чтобы было меньше таких умных
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:32

  Serg-ik написав:
  drevlyanin написав:ИМХО хозяева скорее всего хотели, что б вы свалили (может нашли других арендаторов или продавать хотят и т.п.) потому и накидали вам столько требований сразу.
А то, что новый год спонтанно встречали в новой хате это ж клево.

Ехать встречать НГ в новой квартире я не стал и жену отговорил.
Хозяева говорили о продаже сразу после потопа, в конце 2019-го. Но потом говорили о ремонте, потом о ремонте пока я живу в ней, а не после того, как я выеду ( это же выгодно- ремонт без простоя!!!)
Они хотели больше денег за аренду, без простоя на ремонт и с компенсацией от меня того, за что я и так платил ( стиралка, кухонные фасады). А вышло совсем наоборот: кассовый разрыв в 12 000 грн с января. Точнее 17 000 в январе ( с коммуналкой ноября и декабря) и 12 000 в феврале


Молодца, опустили их на землю. Поздравляю, спс за инфо
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Тож, ще раз всім лендлордам наука, що з дітьми, а також з тваринками - потрібно брати з більшим завдатком! :mrgreen:
Так як лендлордизм - це НЕ благочинність!

Долярчик, что-то я не понял: чем я навредил лендлордам, как я их прокинул?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:34

  flyman написав:Все решта, таке як "погані двері" і т.п. лікується
текущая крыша, кухня 5м2 и убитый в усмерть двор конечно лечиться, за цену 5 квартир. Не цитируйте дурачков, старайтесь думать собственной головой. Локация даёт выигрыш при прочих равных, в остальных случаях она может вынуть из покупателя все деньги мира.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 лют, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Да уж, просто волшебная метаморфоза: из зачуханной аварийки в кусок какой-то Вены. Аплодирую стоя. Не представляю сколько это все стоило, но результат: на 10 из 10.
там все будет намного круче, апплодирую васе стоя

с нетерпением жду чем закончится джентрификация большевика
с большой долей вероятности получим там мега жирный район


Как только дбр закончит все более раскручивающееся расследование... и еще пару прокуратур...
кстати именно расследованиям дбр и прокуратур киевляне должны быть горячо благодарны за перенесение сроков сдачи метро на веник
это сказано в постановлении суда еслешо
так шо веселимся и машем бравым инвестигейторам и бескорыстным борцунам с карубцыей
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:35

  kingkongovets написав:
Ромасик написав:
  kingkongovets написав:я топлю за развитие города, которое вижу впервые за свою жизнь
:lol:
почему стройка Грушевского 9А и Даймонд-Хилла и Сенатора - это деградация, а Арсенал хауса, плазы и что там еще растет со стороны стадиона - это развитие? :lol:
для кого это стройка 9а и даймонд-хилла деградация?
для тебя? ну сочувствую
это шикарнейшие дома

деградация - это то, как выглядит большинство царских домов и совкошлака

то они строились когда Виталя еще кулаками махал, а Ющ грозился снести.
Да и торчат они на склонах, не всем нра.
От даймонда Никонов тоже морозился.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 09 лют, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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