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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:35
flyman написав:
готуйся до прийому подібної ЦА (аби не гірше) в твоїй квіточці
О нііііі!
З такою ЦА розмова буде коротка - завдаток 1,5 оренди озвучу зразу по телефону!
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:38
Serg-ik написав: Успіх написав:
Тож, ще раз всім лендлордам наука, що з дітьми, а також з тваринками - потрібно брати з більшим завдатком!
Так як лендлордизм - це НЕ благочинність!
Долярчик, что-то я не понял: чем я навредил лендлордам, как я их прокинул?
Що - приколюєтесь?
Якщо опустити про "фасад меблів і пралку"(тут спірне питання) - то просто, лендлорди попадають на простой
А ще й зимою, в січні - коли починається глухий сезон і ще й опалення чимале!!!
Серйозно не "кинули" лендлорда?
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 09 лют, 2022 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:41
А это проблемы арендаторов чтобы простоя не было, а то 10% в год окупаемости не будет?
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mozzila2010
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:44
Serg-ik написав: Успіх написав:
Тож, ще раз всім лендлордам наука, що з дітьми, а також з тваринками - потрібно брати з більшим завдатком!
Так як лендлордизм - це НЕ благочинність!
Долярчик, что-то я не понял: чем я навредил лендлордам, как я их прокинул?
хочу я посмотреть на Долярчика, что сдаст когда-то шмарт в ипенях Львова "с большим задатком".
Интересно, каким таким большим? Судя по фотками с валютной ветки, будет 100 баксов
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:45
adeges написав:
Я всегда считал, что размер страхового депозита должен быть минимум 2, а лучше 3 аренды. Чтобы было меньше таких умных
хорошо бы сделать из них крепостных, да ?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:45
Serg-ik написав: Успіх написав:
Тож, ще раз всім лендлордам наука, що з дітьми, а також з тваринками - потрібно брати з більшим завдатком!
Так як лендлордизм - це НЕ благочинність!
Долярчик, что-то я не понял: чем я навредил лендлордам, как я их прокинул?
Я так и не понял из рассказа:
- вы последний месяц не оплатили? Как аы сказали, при въезде за него не вносили
- залоговую сумму в 5000 + докинули 1600 - это чисто списали за долг по коммунали?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:46
Успіх написав:
просто, лендлорди попадають на простой
то есть лэндлордизм не благотворительность, а арендатор благотворительность. Получается арендатор должен мучаться вопросами как бы лендлорду заработать побольше, сэкономить на ремонте, сдать квартиру без простоя?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:48
adeges написав:
Отличный пример обычног, порядочного в душе украинского арендатора. Не платил... Сьехал без предупреждения. Молодец.
Я всегда считал, что размер страхового депозита должен быть минимум 2, а лучше 3 аренды. Чтобы было меньше таких умных
Расскажите мне в чём моя непорядочность?
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Serg-ik
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:48
Ромасик написав: kingkongovets написав:
Ромасик написав:[quote="5393160:kingkongovets"]я топлю за развитие города, которое вижу впервые за свою жизнь
почему стройка Грушевского 9А и Даймонд-Хилла и Сенатора - это деградация, а Арсенал хауса, плазы и что там еще растет со стороны стадиона - это развитие?
для кого это стройка 9а и даймонд-хилла деградация?
для тебя? ну сочувствую
это шикарнейшие дома
деградация - это то, как выглядит большинство царских домов и совкошлака
то они строились когда Виталя еще кулаками махал, а Ющ грозился снести.
Да и торчат они на склонах, не всем нра.
От даймонда Никонов тоже морозился.[/quote]рома, пиши про самокаты и патриотику)
оставь в покое печерск)
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:49
mozzila2010 написав:
это проблемы арендаторов чтобы простоя не было
Тому краще договір заключати в вересні-жовтні на рік!
Навіть, якщо попередній орендар з'їхав швидше(залишивши свій завдаток вам), наприклад в січні-лютому, то договір з наступним орендарем підписуєте до вересня!(а тоді, або підписуєте на рік, або шукаєте іншого орендаря)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍
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