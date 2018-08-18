RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9485948694879488>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:готуйся до прийому подібної ЦА (аби не гірше) в твоїй квіточці

О нііііі!
З такою ЦА розмова буде коротка - завдаток 1,5 оренди озвучу зразу по телефону!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2643
З нами з: 18.03.21
Подякував: 89 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:38

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Тож, ще раз всім лендлордам наука, що з дітьми, а також з тваринками - потрібно брати з більшим завдатком! :mrgreen:
Так як лендлордизм - це НЕ благочинність!

Долярчик, что-то я не понял: чем я навредил лендлордам, как я их прокинул?

Що - приколюєтесь?
Якщо опустити про "фасад меблів і пралку"(тут спірне питання) - то просто, лендлорди попадають на простой :!:
А ще й зимою, в січні - коли починається глухий сезон і ще й опалення чимале!!!
Серйозно не "кинули" лендлорда? :shock:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 09 лют, 2022 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2643
З нами з: 18.03.21
Подякував: 89 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А это проблемы арендаторов чтобы простоя не было, а то 10% в год окупаемости не будет?
mozzila2010
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.12.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:44

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Тож, ще раз всім лендлордам наука, що з дітьми, а також з тваринками - потрібно брати з більшим завдатком! :mrgreen:
Так як лендлордизм - це НЕ благочинність!

Долярчик, что-то я не понял: чем я навредил лендлордам, как я их прокинул?

хочу я посмотреть на Долярчика, что сдаст когда-то шмарт в ипенях Львова "с большим задатком".
Интересно, каким таким большим? Судя по фотками с валютной ветки, будет 100 баксов
sequence
 
Повідомлень: 6344
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1844 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:45

  adeges написав:Я всегда считал, что размер страхового депозита должен быть минимум 2, а лучше 3 аренды. Чтобы было меньше таких умных


хорошо бы сделать из них крепостных, да ? :)
baraka
 
Повідомлень: 5189
З нами з: 09.10.12
Подякував: 772 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Успіх написав:Тож, ще раз всім лендлордам наука, що з дітьми, а також з тваринками - потрібно брати з більшим завдатком! :mrgreen:
Так як лендлордизм - це НЕ благочинність!

Долярчик, что-то я не понял: чем я навредил лендлордам, как я их прокинул?
Я так и не понял из рассказа:
- вы последний месяц не оплатили? Как аы сказали, при въезде за него не вносили
- залоговую сумму в 5000 + докинули 1600 - это чисто списали за долг по коммунали?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31190
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1320 раз.
Подякували: 7474 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:46

  Успіх написав:просто, лендлорди попадають на простой
то есть лэндлордизм не благотворительность, а арендатор благотворительность. Получается арендатор должен мучаться вопросами как бы лендлорду заработать побольше, сэкономить на ремонте, сдать квартиру без простоя?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10760
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:Отличный пример обычног, порядочного в душе украинского арендатора. Не платил... Сьехал без предупреждения. Молодец.

Я всегда считал, что размер страхового депозита должен быть минимум 2, а лучше 3 аренды. Чтобы было меньше таких умных

Расскажите мне в чём моя непорядочность?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12801
З нами з: 10.06.11
Подякував: 234 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:
Ромасик написав:[quote="5393160:kingkongovets"]я топлю за развитие города, которое вижу впервые за свою жизнь
:lol:
почему стройка Грушевского 9А и Даймонд-Хилла и Сенатора - это деградация, а Арсенал хауса, плазы и что там еще растет со стороны стадиона - это развитие? :lol:
для кого это стройка 9а и даймонд-хилла деградация?
для тебя? ну сочувствую
это шикарнейшие дома

деградация - это то, как выглядит большинство царских домов и совкошлака

то они строились когда Виталя еще кулаками махал, а Ющ грозился снести.
Да и торчат они на склонах, не всем нра.
От даймонда Никонов тоже морозился.[/quote]рома, пиши про самокаты и патриотику)
оставь в покое печерск)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10527
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:49

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  mozzila2010 написав:это проблемы арендаторов чтобы простоя не было

Тому краще договір заключати в вересні-жовтні на рік!
Навіть, якщо попередній орендар з'їхав швидше(залишивши свій завдаток вам), наприклад в січні-лютому, то договір з наступним орендарем підписуєте до вересня!(а тоді, або підписуєте на рік, або шукаєте іншого орендаря)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍 :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2643
З нами з: 18.03.21
Подякував: 89 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9485948694879488>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sidus і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 95, 96, 97
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
961 1395058
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 11:04
Faceless
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5106533
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 32877
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1254)
09.02.2022 11:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.