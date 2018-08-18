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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:06

kingkongovets
Намёк Вы не поняли. Поясняю:
Причина: Метрострой получил аванс сразу на 100% сметы. на несколько лет вперёд. Бабло положили на депозиты. Следствие: ДБР арестовало счета.
Вопрос: Вы тоже так финансируете стройку?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:06

  Успіх написав:
  sequence написав:хочу я посмотреть на Долярчика, что сдаст когда-то шмарт в ипенях Львова "с большим задатком".
Интересно, каким таким большим? Судя по фотками с валютной ветки, будет 100 баксов

Все просто!©😁
Смарт(якщо його не продам) - буде здаватись +/- за 7К.
Відповідно і завдаток буде 7К.
А якщо буде хтось з тваринками, чи розвєдьонка з дитиною - то завдаток 10К - як мінімум!

За 7К можно в Киеве однуху снять - в ипенях, но можно. А в ипенях Львова затея выглядит, э-э-э, несколько оптимистично, особенно если будете залупать такие райдеры - 10 тыЩЩ ему подавй. Все бросят и откашляют ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:09

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:
  drevlyanin написав:ИМХО хозяева скорее всего хотели, что б вы свалили (может нашли других арендаторов или продавать хотят и т.п.) потому и накидали вам столько требований сразу.
А то, что новый год спонтанно встречали в новой хате это ж клево.

Ехать встречать НГ в новой квартире я не стал и жену отговорил.
Хозяева говорили о продаже сразу после потопа, в конце 2019-го. Но потом говорили о ремонте, потом о ремонте пока я живу в ней, а не после того, как я выеду ( это же выгодно- ремонт без простоя!!!)
Они хотели больше денег за аренду, без простоя на ремонт и с компенсацией от меня того, за что я и так платил ( стиралка, кухонные фасады). А вышло совсем наоборот: кассовый разрыв в 12 000 грн с января. Точнее 1 лен7 000 в январе ( с коммуналкой ноября и декабря) и 12 000 в феврале

О ні - я б так незатупив, як ваші лендлорди))
Я б не то що 1 завдаток брав би, а 1,5 - з аргументом - "діти все нищать!" :)

Тож, ще раз всім лендлордам наука, що з дітьми, а також з тваринками - потрібно брати з більшим завдатком! :mrgreen:
Так як лендлордизм - це НЕ благочинність!© 8)

Думаю, що там була в лендлордів така трешка (від слова треш), що хіба можна було заселити з дітьми, собаками, азіатами і африканцями аби кого аби погодився.
Так що вибір був великий.
Вивчай свою ЦА в свій курятник на Левандівці.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:15

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Цікаво, хто поставив плюс за прокид лендлорда?

а в чём прокид?


  adeges написав:
Отличный пример обычног, порядочного в душе украинского арендатора. Не платил... Сьехал без предупреждения. Молодец.

Я всегда считал, что размер страхового депозита должен быть минимум 2, а лучше 3 аренды. Чтобы было меньше таких умных
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Думаю, що там була в лендлордів така трешка (від слова треш), що хіба можна було заселити з дітьми, собаками, азіатами і африканцями аби кого аби погодився.




Я не просто так Натт приглашал, а чтобы лично оценила квартиру
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:20

  striped написав:В общем - если Вы реально хотите "жить в нормальном городе", то самое время признать, самое лучшее для этого города - чтобы самый лучший мэр поехал делиться опытом с предыдущим красноречивым товарищем в Грузию. Или в Германию - делиться опытом как побираться списанными автобусами, у которых даже старые табло не отключили.


За кого топишь? :roll:
Вернуть Попова йолки ставить или Лёню-космоса? :shock:
Или ждёшь нового назначенца Путина? Не дождёшься. Слипнется. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:23

  Serg-ik написав:Я не просто так Натт приглашал, а чтобы лично оценила квартиру
вы ж там уже не живёте можете выложить фотов ветке про ремонт
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:26

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Hotab написав:А плане создания мира не было "сделать лендлорда счастливым".
Если лендлорд начинает менять фасады кухни и ремонтить стиралки за счёт арендатора, то его просто необходимо "научить".

Я казав, що про фасади і пралку опускаю, так як це спірне питання.
Я казав про те, що кинув лендлорда на простой!
Ти ж сам правильно нижче пишеш>>>
  Hotab написав:Здесь нехорошо лишь одно: не предупредил хотя бы за месяц об уходе. Это сродни , когда выгоняют "завтра чтоб съехал". А не дать месяц на поиски

Отож☝️ - а тим більше йде глухий сезон і недешеве опалення...
  Hotab написав:У тебя ж такая прелесть, что все будут стоять в очереди, чтоб взять твое на твоих условиях? Постоит месяц-два с утраченной прибылью, сдашь на нормальных условиях, а не своих хотелках.

Я - краще здам на 500-1 000грн дешевше, але на моїх умовах - з тим завдатком, що я хочу і на той термін, що я хочу!

  Serg-ik написав:Я там жил не 6 мес и не год, а 5,5 лет.
У тебя уверенность, что ты хреновый арендодатель, цена у тебя хреновая, а потому народ будет убегать от тебя каждые полгода.
Думай...Ну и багатей, если сможешь

Ще раз кажу - це пройоп і проблеми твоїх лендлордів, що зразу тебе не схопили за яя нормальним завдатком і не тримали на "короткім повідку"! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:30

  Serg-ik написав:Я не просто так Натт приглашал, а чтобы лично оценила квартиру


Не смущайся. Мы именно так и подумали.
Такие же. :oops: Тоже приглашаем заценить, лично. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:31

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:Цікаво, хто поставив плюс за прокид лендлорда?

а в чём прокид?


  adeges написав:
Отличный пример обычног, порядочного в душе украинского арендатора. Не платил... Сьехал без предупреждения. Молодец.

Я всегда считал, что размер страхового депозита должен быть минимум 2, а лучше 3 аренды. Чтобы было меньше таких умных

Господа, Вы не знаете какие разговоры со мной вели, а рассказываете что я кого-то прокинул
Пересказывать полуторачасовой разговор по телефону и часовой тет-а-тет не смогу.
Но краткое содержание такое:
-10 000 стоит однушка на Дорогожичах, а не трёшка. Трёшка за 10 000-это на Троещине. Если не нравится-можем расставаться
-Ремонт ( переклейка обоев в коридоре) будет делаться пока вы здесь живёте, а не когда вы уедете. ( В этом месте про расставание не говорили)
-Цену будем повышать. Вы потянете повышенную? Если нет-вам месяц на выезд.
-А можно больше месяца? Я с детьми, может пару месяцев придётся искать. Платить буду по новой цене.
-Нет, только месяц
..... спустя время, середина января
-Жаль, конечно, что вы уехали. Надо было сказать, что повышение цены не потянете...
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