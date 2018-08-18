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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 948894899490949194929493>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:35

Договір порушили?

  Serg-ik написав:Но краткое содержание такое:
-10 000 стоит однушка на Дорогожичах, а не трёшка. Трёшка за 10 000-это на Троещине. Если не нравится-можем расставаться
-Ремонт ( переклейка обоев в коридоре) будет делаться пока вы здесь живёте, а не когда вы уедете. ( В этом месте про расставание не говорили)
-Цену будем повышать. Вы потянете повышенную? Если нет-вам месяц на выезд.
-А можно больше месяца? Я с детьми, может пару месяцев придётся искать. Платить буду по новой цене.
-Нет, только месяц
..... спустя время, середина января
-Жаль, конечно, что вы уехали. Надо было сказать, что повышение цены не потянете...

Так попередили за місяць про з"їзд?
Чи з"їхали і поставили перед фактом?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:36

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  sequence написав:За 7К можно в Киеве однуху снять - в ипенях, но можно. А в ипенях Львова затея выглядит, э-э-э, несколько оптимистично

Як тільки здадуть першу чергу (затягують сцуки)) - то я обов'язково викладу тут оголошення, по яких будуть здавати смарти в оренду!))
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Я казав про те, що кинув лендлорда на простой!

Долярчик, лендлорд ( думаю в том числе с подачи голодных рыл, которые его периодически прозванивают) уверен, что его квартира стоит больше. Если это так, то она улетает за 2 дня, это не простой. ( 4 минуты пешком до метро, трёшка)
Но если в таком состоянии она не улетает за 2 дня, то что-то не так с квартирой...или с ценой. и я здесь ни при чём
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Чи з"їхали і поставили перед фактом?

не читал внимательно, да? Я написал когда мне озвучили посильную для меня цену за квартиру ( покупка): примерно 20 декабря...и до НГ я оформил сделку. Как я мог предупредить за месяц???
Поставил перед фактом. Иначе если бы я поставил перед фактом съезда перед НГ, то у меня не было бы ни НГ, ни нормального переезда-сидели бы в квартире, в прямом смысле.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:46

  Serg-ik написав:Господа, Вы не знаете какие разговоры со мной вели, а рассказываете что я кого-то прокинул
Пересказывать полуторачасовой разговор по телефону и часовой тет-а-тет не смогу.
Но краткое содержание такое:
-10 000 стоит однушка на Дорогожичах, а не трёшка. Трёшка за 10 000-это на Троещине. Если не нравится-можем расставаться
-Ремонт ( переклейка обоев в коридоре) будет делаться пока вы здесь живёте, а не когда вы уедете. ( В этом месте про расставание не говорили)
-Цену будем повышать. Вы потянете повышенную? Если нет-вам месяц на выезд.
-А можно больше месяца? Я с детьми, может пару месяцев придётся искать. Платить буду по новой цене.
-Нет, только месяц
..... спустя время, середина января
-Жаль, конечно, что вы уехали. Надо было сказать, что повышение цены не потянете...


А в контактах вы не оговариваете порядок повышения арендной платы? Действия сторон, уведомление, сроки и т.д. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:46

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:kingkongovets
Намёк Вы не поняли. Поясняю:
Причина: Метрострой получил аванс сразу на 100% сметы. на несколько лет вперёд. Бабло положили на депозиты. Следствие: ДБР арестовало счета.
Вопрос: Вы тоже так финансируете стройку?
вы ссылку читали?
зачем этот чес про депозиты?
зачем эти манипуляции для одноклеточных?
есть факты:
1) кмда огласило тендер
2) метробуд его выиграл
3) кмда выполнила свои финансовые обязстельства в полном объеме
4) дбр и прокуратуры начали кошмарить метробуд, изымать доки, арестовывать счета
5) как результат метробуд сорвал сроки и обратился в суд с просьбой их продлить
6) суд счел эти аргументы убедительными и разрешил продлить сроки

шо имеенно из вышенаписанного указывает тут на вину кмда, или кличко?

и кто действительно виноват в отсрочке метра на веник - кличко, или безуспешно старающиеся на него шото нарыть зеленые? или кто тотеще?

на последний вопрос прошу ответить конкретно и определенно
спасибо
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:49

  kingkongovets написав:
striped написав:
  kingkongovets написав:
а - ну и перспективам тоже


Про перспективы есть отличный анекдот.

А вообще забавно наблюдать как Вы топите за самого лучшего мэра аргументами, которые не выдерживают никакой критики. И так настойчиво же, что уже не только лишь все Вам готовы эту Божью росу вытирать, но...

Может поддержите дружбана своего?
я топлю за развитие города, которое вижу впервые за свою жизнь

и также вижу кто и почему топит против

это вильнолюди, ипашащие фасады, паркующиеся на газонах и тротуарах, не понимающие зачем столбики, велодорожки и почему они должны платить за то шоп их корчи стояли вдоль дороги, покупающие ради матража и новизны домов квартиры в ипенях и забивающие дороги и от в час пик, не забывая проклинать кличко за то шо они благодаря своей жадности и короне, не влазящей в «дешевеющий совкошлак», обрекли себя и членов своих семей на годы пробок и толкотни в от ради правильных комнат и «экономного» горизонтального отопления

я хочу жить в нормальном городе, понимаю истинные причины наших проблем и вижу, что они начинают реально решаться и решаются
и вижу, шо пока кроме кличко нет и близко человека, который на это способен и имеет шансы на избрание
и не хочу повторения истории с избранием очередной куклы с узнаваемым ипалом

я понятно объяснил? больше повторять не буду


это старость...
лично я вижу хаотическую застройку центра без учета увеличения транспортной нагрузки.
одна только круглоуниверситетская снизу чего стоит и дом на месте спортивной площадки школы 86.
если для вас развитие города в столбиках которые наставили после распродажи квартир в свеже построенных домах в центре, это печально. хаотично нанесенная краска на тротуарах, порой без здравого смысла, для галочки - велодорожка, тоже не вызывает радости.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Сер 09 лют, 2022 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:49

  Успіх написав:Як тільки здадуть першу чергу (затягують сцуки)) - то я обов'язково викладу тут оголошення, по яких будуть здавати смарти в оренду!))


Правильно. Пусть они обзавидуются. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Господа, Вы не знаете какие разговоры со мной вели, а рассказываете что я кого-то прокинул
Пересказывать полуторачасовой разговор по телефону и часовой тет-а-тет не смогу.
Но краткое содержание такое:
-10 000 стоит однушка на Дорогожичах, а не трёшка. Трёшка за 10 000-это на Троещине. Если не нравится-можем расставаться
-Ремонт ( переклейка обоев в коридоре) будет делаться пока вы здесь живёте, а не когда вы уедете. ( В этом месте про расставание не говорили)
-Цену будем повышать. Вы потянете повышенную? Если нет-вам месяц на выезд.
-А можно больше месяца? Я с детьми, может пару месяцев придётся искать. Платить буду по новой цене.
-Нет, только месяц
..... спустя время, середина января
-Жаль, конечно, что вы уехали. Надо было сказать, что повышение цены не потянете

Бачиш - навіть вони давали тобі місяць на пошуки!
Все, як по договору!
Чи для тебе договір - пусте місце?

Хоча, я тут бачу явний пройоп твоїх лендлордів, а ти просто скористався їхньою тупістю))
МАлАдЕц! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Поставил перед фактом. Иначе если бы я поставил перед фактом съезда перед НГ, то у меня не было бы ни НГ, ни нормального переезда-сидели бы в квартире, в прямом смысле.


та да - как вы могли сидеть в квартире?
палюбасу надо было кидать лендлорда
вообще не удивили)

зато кличко вор и барыга бггг
kingkongovets
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