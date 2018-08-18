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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:53
Libo написав:
А в контактах вы не оговариваете порядок повышения арендной платы? Действия сторон, уведомление, сроки и т.д.
Извините, это сегмент эконом, за 10000 грн, а не 2000 куе. за однушку
Мы оговаривали в 2016, договор подписали на год. Через 3 года порядочно , за 3 месяца, меня предупредили о повышении.... Потом потоп, потом карантины...было хлипкое, но равновесие...которое не я решил нарушить....
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Serg-ik
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Додано: Сер 09 лют, 2022 12:55
Serg-ik написав: Успіх написав:
Я казав про те, що кинув лендлорда на простой!
Долярчик, лендлорд ( думаю в том числе с подачи голодных рыл, которые его периодически прозванивают) уверен, что его квартира стоит больше. Если это так, то она улетает за 2 дня, это не простой. ( 4 минуты пешком до метро, трёшка)
Но если в таком состоянии она не улетает за 2 дня, то что-то не так с квартирой...или с ценой. и я здесь ни при чём
Ще раз і ще раз - твої лендлорди долПойоПи!
Просто лохи, які не взяли/не тримали нормальний завдаток!
А ти цим скористався, як справжній українець))
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Успіх
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Додано: Сер 09 лют, 2022 12:56
Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
striped написав:[quote="5392700:kingkongovets"]
а - ну и перспективам тоже
Про перспективы есть отличный анекдот.
А вообще забавно наблюдать как Вы топите за самого лучшего мэра аргументами, которые не выдерживают никакой критики. И так настойчиво же, что уже не только лишь все Вам готовы эту Божью росу вытирать, но...
Может поддержите дружбана своего?
я топлю за развитие города, которое вижу впервые за свою жизнь
и также вижу кто и почему топит против
это вильнолюди, ипашащие фасады, паркующиеся на газонах и тротуарах, не понимающие зачем столбики, велодорожки и почему они должны платить за то шоп их корчи стояли вдоль дороги, покупающие ради матража и новизны домов квартиры в ипенях и забивающие дороги и от в час пик, не забывая проклинать кличко за то шо они благодаря своей жадности и короне, не влазящей в «дешевеющий совкошлак», обрекли себя и членов своих семей на годы пробок и толкотни в от ради правильных комнат и «экономного» горизонтального отопления
я хочу жить в нормальном городе, понимаю истинные причины наших проблем и вижу, что они начинают реально решаться и решаются
и вижу, шо пока кроме кличко нет и близко человека, который на это способен и имеет шансы на избрание
и не хочу повторения истории с избранием очередной куклы с узнаваемым ипалом
я понятно объяснил? больше повторять не буду
это старость...
лично я вижу хаотическую застройку центра без учета увеличения транспортной нагрузки.
одна только круглоуниверситетская снизу чего стоит и дом на месте спортивной площадки школы 86.
если для вас развитие города в столбиках которые наставили после распродажи квартир в свеже построенных домах в центре, это печально. хаотично нанесенная краска на тротуарах, порой без здравого смысла, для галочки - велодорожка, тоже не вызывает радости.[/quote]
надеюсь ваш новострой в ипенях
радость у вас вызывает)
транспортный коллапс - это как раз следствие бесконтрольной застройки не центра, а ипеней, жители которых считают шо дополнительные метры компенсируют худшую локацию, а машина, которую можно бесплатно бросать под домом и возле работы, решит все их логистические потребности
и вот именно это и является истинной причиной пробок и ненависти к кмда - люди не готовы признать, шо эти проблемы они устроили себе сами, выбрав ипеня)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 09 лют, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 12:58
kingkongovets написав:
шо имеенно из вышенаписанного указывает тут на вину кмда, или кличко?
лошара тот, кто платит строителям аванс в 100% на три года вперёд
И схема накатана. Знали же, что Шулявский мост полностью нельзя сделать, как решили, пока не снесут корпус Большевика (который и по сей день снести нельзя). Но нет, надо дать 100% аванса за мост. Который куда пошёл? Правильно, на покупку "Арсенала". Или врут в интернетах?
С мостом прокатил аванс, решили авансировать метро.
Подольский мост уже открыли? Я без авто, не в курсе
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Serg-ik
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Додано: Сер 09 лют, 2022 12:59
baraka написав: adeges написав:
Я всегда считал, что размер страхового депозита должен быть минимум 2, а лучше 3 аренды. Чтобы было меньше таких умных
хорошо бы сделать из них крепостных, да ?
риски двух сторон в арендных отношениях совершенно не пропорциональны. и пример кидалова Сержика это отлично демонстрирует.
с одной стороны актив, стоящий десятки или сотни тысяч долларов. С другой - залог в 10000 грн (ну или 5000). Мало того, выкинуть арендатора на улицу без повода закон не позволит. он даже с поводом не сильно позволяет.
надо было еще ножницами в квартире обои покромсать, на додачу к фасадам, и съезду без предупреждения. чтобы не думали сволочи невинных арендаторов в будущем обижать. надеюсь, хоть срач в квартире оставил нормальный?
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adeges
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:00
kingkongovets написав:
та да - как вы могли сидеть в квартире?
я говорю о хозяевах. Если бы сказал после покупки, что через неделю съеду, примчали бы в квартиру и контролировали бы сбор вещей и переезд
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Serg-ik
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:01
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
шо имеенно из вышенаписанного указывает тут на вину кмда, или кличко?
лошара тот, кто платит строителям аванс в 100% на три года вперёд
И схема накатана. Знали же, что Шулявский мост полностью нельзя сделать, как решили, пока не снесут корпус Большевика (который и по сей день снести нельзя). Но нет, надо дать 100% аванса за мост. Который куда пошёл? Правильно, на покупку "Арсенала". Или врут в интернетах?
С мостом прокатил аванс, решили авансировать метро.
Подольский мост уже открыли? Я без авто, не в курсе
сержик, не позорьтесь и не закапывайте себя сильнее
брякнули очередную глупость - имейте мужество это признать
не было ничего в решении суда ничего ни про депо, ни про неправомерную предоплату
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kingkongovets
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:02
Serg-ik
Поздравляю с приобретением и окончанием стрессового периода аренды.
Ваше решение и решительность заслуживает уважения.
Упреки в ваш адрес безосновательны.
Кто не был в таких условиях, тот не поймет вашей мотивации такого эффективного решения проблемы.
Рано или поздно, даже с лояльными арендодателями возникают спорные моменты. В этом случае арендатор находится в гораздо более уязвимом положении, несмотря на многолетнюю историю сотрудничества. Вам удалось выйти из кабалы, о которой тут мечтает "другая сторона", с минимальными потерями.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:02
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
та да - как вы могли сидеть в квартире?
я говорю о хозяевах. Если бы сказал после покупки, что через неделю съеду, примчали бы в квартиру и контролировали бы сбор вещей и переезд
человек, сам не поступающий честно и порядочно не имеет морального права упрекать в подобных вещах других
предупреждать за месяц о съезде - это азы аренды
точно так же вас ведь могли выставить и на улицу
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 09 лют, 2022 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:02
adeges написав:
надо было еще ножницами в квартире обои покромсать, на додачу к фасадам, и съезду без предупреждения. чтобы не думали сволочи невинных арендаторов в будущем обижать. надеюсь, хоть срач в квартире оставил нормальный?
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Дивно, що він всі крани не відкрив, перед виходом з квартири
Чи не відірвав один шланг під умивальником/мийкою
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