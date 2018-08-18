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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:06
Serg-ik написав: flyman написав:
Чи з"їхали і поставили перед фактом?
не читал внимательно, да? Я написал когда мне озвучили посильную для меня цену за квартиру ( покупка): примерно 20 декабря...и до НГ я оформил сделку. Как я мог предупредить за месяц???
Поставил перед фактом. Иначе если бы я поставил перед фактом съезда перед НГ, то у меня не было бы ни НГ, ни нормального переезда-сидели бы в квартире, в прямом смысле.
Про що й мова, за місяць на повідомив про з"їзд, зажав за місяць оплату
а міг би у січні повідомити і заплатити за січень.
Але в кожного своя правда. Ти вважаєш що правий. Але це не так.
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flyman
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:07
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
шо имеенно из вышенаписанного указывает тут на вину кмда, или кличко?
лошара тот, кто платит строителям аванс в 100% на три года вперёд
И схема накатана. Знали же, что Шулявский мост полностью нельзя сделать, как решили, пока не снесут корпус Большевика (который и по сей день снести нельзя). Но нет, надо дать 100% аванса за мост. Который куда пошёл? Правильно, на покупку "Арсенала". Или врут в интернетах?
С мостом прокатил аванс, решили авансировать метро.
Подольский мост уже открыли? Я без авто, не в курсе
Купил квартиру, оперился и сразу гонорок появился, начал на боксёра тюбик давить. Гадёныш.
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Libo
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:09
adeges написав:
риски двух сторон в арендных отношениях совершенно не пропорциональны. и пример кидалова Сержика это отлично демонстрирует.
с одной стороны актив, стоящий десятки или сотни тысяч долларов. С другой - залог в 10000 грн (ну или 5000). Мало того, выкинуть арендатора на улицу без повода закон не позволит. он даже с поводом не сильно позволяет.
надо было еще ножницами в квартире обои покромсать, на додачу к фасадам, и съезду без предупреждения. чтобы не думали сволочи невинных арендаторов в будущем обижать. надеюсь, хоть срач в квартире оставил нормальный?
У Вас всё в порядке?
Хозяин сам сказал, что такая квартира стоит больше, чем 10 000. и Выставил мне ценник 11 000 с января, а с марта-болше, но пока не определил сумму. Он уверен в её востребованности!!!
Так получилось, что я купил свою к данной дате и уехал.
А если бы я нашёл трёшку на борщаге за 8000 25 декабря? Надо было бы пожить месяцок на Дорогожичах или просто оплатить январь и уехать?
О каком законе Вы говорите? Люди умеют так мозги затра#ать, что и сам захочешь съехать. Было бы куда.
В квартире, где жил, я под себя не ср@л, фасады не портил, обои не кромсал... и оставил её без гор мусора, везде подметено, все по местам расставлено и разложено.
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Serg-ik
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:10
Клиент_ написав:
Serg-ik
Поздравляю с приобретением и окончанием стрессового периода аренды.
Ваше решение и решительность заслуживает уважения.
Упреки в ваш адрес безосновательны.
Кто не был в таких условиях, тот не поймет вашей мотивации такого эффективного решения проблемы.
Рано или поздно, даже с лояльными арендодателями возникают спорные моменты. В этом случае арендатор находится в гораздо более уязвимом положении, несмотря на многолетнюю историю сотрудничества. Вам удалось выйти из кабалы, о которой тут мечтает "другая сторона", с минимальными потерями.
У арендатора всегда есть две точки зрения: его и неправильная. И приходит время, когда приходится ставить на место даже лояльных арендодателей. Когда их точка зрения начинает отличать от правильной.
И поскольку вольному воля, а у арендодателей - недвижимое имущество, и его быстро не увезешь, то кидать арендодателей намного проще, чем наоборот.
Сержик, вы хоть брокера развели на 2.5%? Или как лох платили?
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adeges
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:10
Libo написав:
Купил квартиру, оперился и сразу гонорок появился, начал на боксёра тюбик давить. Гадёныш.
та ладно, я и раньше бочку катил. Только мне здесь коренные указывали, что без прописки и права избирательного голоса не имею права
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Serg-ik
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:13
Клиент_ написав:
Serg-ik
Поздравляю с приобретением и окончанием стрессового периода аренды.
Ваше решение и решительность заслуживает уважения.
Упреки в ваш адрес безосновательны.
Кто не был в таких условиях, тот не поймет вашей мотивации такого эффективного решения проблемы.
Рано или поздно, даже с лояльными арендодателями возникают спорные моменты. В этом случае арендатор находится в гораздо более уязвимом положении, несмотря на многолетнюю историю сотрудничества. Вам удалось выйти из кабалы, о которой тут мечтает "другая сторона", с минимальными потерями.
Кабала? Платити оренду "злому лендлорду" і мало за що не відповідати.
Тепер буде "не кабала" із квартплатою та компослугами монополістам.
Думаю, що через який час Серж-ик буде "за 5хвилин до перевороту думок" продати в Києві і поїхати в новобудову біля Натт/Віталіана в прикиївських іпенях.
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flyman
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:13
Успіх написав:
вої лендлорди долПойоПи!
Просто лохи, які не взяли/не тримали нормальний завдаток!
Представим, что они не такие, а умные. И задаток был бы 15 000 грн, то есть 1,5 месяца аренды.
Выехать мне надо через неделю, например из-за резкой и неприятной смены жизненных обстоятельств, а не через месяц. и вернуть мне должны 15 000.
Как это меняет ситуацию?
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Serg-ik
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:13
классовая и взаимная ненависть флэтлордов и арендаторов доставляет ))
возможно, это и есть одна из причин, почему у нас в стране народ предпочитает покупать хатынки, а не арендовать. Надо Влада еще позвать, он бы тут быстро раздуплил, какой чардж надо взымать за детей. Сержу - в двойном размере, за двоих ))
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sequence
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:15
sequence написав:
классовая и взаимная ненависть флэтлордов и арендаторов доставляет ))
возможно, это и есть одна из причин, почему у нас в стране народ предпочитает покупать хатынки, а не арендовать. Надо Влада еще позвать, он бы тут быстро раздуплил, какой чардж надо взымать за детей. Сержу - в двойном размере, за двоих ))
На каждую Трибеку (как вспомню истории как кинуть квартиросъемщика) найдется свой Сержик.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:15
Клиент_ написав:
Serg-ik
Поздравляю с приобретением и окончанием стрессового периода аренды.
Ваше решение и решительность заслуживает уважения.
Спасибо
Вам удалось выйти из кабалы, о которой тут мечтает "другая сторона", с минимальными потерями.
А после этих слов вспомнил Прохожего, который настоятельно советовал соскакивать с аренды в свою. Но что-то вижу не рад он моим переменам. Странно )))
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