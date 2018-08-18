Додано: Сер 09 лют, 2022 13:09

adeges написав: риски двух сторон в арендных отношениях совершенно не пропорциональны. и пример кидалова Сержика это отлично демонстрирует.



с одной стороны актив, стоящий десятки или сотни тысяч долларов. С другой - залог в 10000 грн (ну или 5000). Мало того, выкинуть арендатора на улицу без повода закон не позволит. он даже с поводом не сильно позволяет.



надо было еще ножницами в квартире обои покромсать, на додачу к фасадам, и съезду без предупреждения. чтобы не думали сволочи невинных арендаторов в будущем обижать. надеюсь, хоть срач в квартире оставил нормальный? риски двух сторон в арендных отношениях совершенно не пропорциональны. и пример кидалова Сержика это отлично демонстрирует.с одной стороны актив, стоящий десятки или сотни тысяч долларов. С другой - залог в 10000 грн (ну или 5000). Мало того, выкинуть арендатора на улицу без повода закон не позволит. он даже с поводом не сильно позволяет.надо было еще ножницами в квартире обои покромсать, на додачу к фасадам, и съезду без предупреждения. чтобы не думали сволочи невинных арендаторов в будущем обижать. надеюсь, хоть срач в квартире оставил нормальный?

У Вас всё в порядке?Хозяин сам сказал, что такая квартира стоит больше, чем 10 000. и Выставил мне ценник 11 000 с января, а с марта-болше, но пока не определил сумму. Он уверен в её востребованности!!!Так получилось, что я купил свою к данной дате и уехал.А если бы я нашёл трёшку на борщаге за 8000 25 декабря? Надо было бы пожить месяцок на Дорогожичах или просто оплатить январь и уехать?О каком законе Вы говорите? Люди умеют так мозги затра#ать, что и сам захочешь съехать. Было бы куда.В квартире, где жил, я под себя не ср@л, фасады не портил, обои не кромсал... и оставил её без гор мусора, везде подметено, все по местам расставлено и разложено.