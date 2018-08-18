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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9490949194929493>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:06

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Чи з"їхали і поставили перед фактом?

не читал внимательно, да? Я написал когда мне озвучили посильную для меня цену за квартиру ( покупка): примерно 20 декабря...и до НГ я оформил сделку. Как я мог предупредить за месяц???
Поставил перед фактом. Иначе если бы я поставил перед фактом съезда перед НГ, то у меня не было бы ни НГ, ни нормального переезда-сидели бы в квартире, в прямом смысле.

Про що й мова, за місяць на повідомив про з"їзд, зажав за місяць оплату
а міг би у січні повідомити і заплатити за січень.

Але в кожного своя правда. Ти вважаєш що правий. Але це не так.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:07

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:шо имеенно из вышенаписанного указывает тут на вину кмда, или кличко?

лошара тот, кто платит строителям аванс в 100% на три года вперёд

И схема накатана. Знали же, что Шулявский мост полностью нельзя сделать, как решили, пока не снесут корпус Большевика (который и по сей день снести нельзя). Но нет, надо дать 100% аванса за мост. Который куда пошёл? Правильно, на покупку "Арсенала". Или врут в интернетах?
С мостом прокатил аванс, решили авансировать метро.

Подольский мост уже открыли? Я без авто, не в курсе


Купил квартиру, оперился и сразу гонорок появился, начал на боксёра тюбик давить. Гадёныш. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:09

  adeges написав:риски двух сторон в арендных отношениях совершенно не пропорциональны. и пример кидалова Сержика это отлично демонстрирует.

с одной стороны актив, стоящий десятки или сотни тысяч долларов. С другой - залог в 10000 грн (ну или 5000). Мало того, выкинуть арендатора на улицу без повода закон не позволит. он даже с поводом не сильно позволяет.

надо было еще ножницами в квартире обои покромсать, на додачу к фасадам, и съезду без предупреждения. чтобы не думали сволочи невинных арендаторов в будущем обижать. надеюсь, хоть срач в квартире оставил нормальный?

У Вас всё в порядке?
Хозяин сам сказал, что такая квартира стоит больше, чем 10 000. и Выставил мне ценник 11 000 с января, а с марта-болше, но пока не определил сумму. Он уверен в её востребованности!!!
Так получилось, что я купил свою к данной дате и уехал.
А если бы я нашёл трёшку на борщаге за 8000 25 декабря? Надо было бы пожить месяцок на Дорогожичах или просто оплатить январь и уехать?

О каком законе Вы говорите? Люди умеют так мозги затра#ать, что и сам захочешь съехать. Было бы куда.
В квартире, где жил, я под себя не ср@л, фасады не портил, обои не кромсал... и оставил её без гор мусора, везде подметено, все по местам расставлено и разложено.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:10

  Клиент_ написав:Serg-ik
Поздравляю с приобретением и окончанием стрессового периода аренды.
Ваше решение и решительность заслуживает уважения.
Упреки в ваш адрес безосновательны.
Кто не был в таких условиях, тот не поймет вашей мотивации такого эффективного решения проблемы.
Рано или поздно, даже с лояльными арендодателями возникают спорные моменты. В этом случае арендатор находится в гораздо более уязвимом положении, несмотря на многолетнюю историю сотрудничества. Вам удалось выйти из кабалы, о которой тут мечтает "другая сторона", с минимальными потерями.


У арендатора всегда есть две точки зрения: его и неправильная. И приходит время, когда приходится ставить на место даже лояльных арендодателей. Когда их точка зрения начинает отличать от правильной.

И поскольку вольному воля, а у арендодателей - недвижимое имущество, и его быстро не увезешь, то кидать арендодателей намного проще, чем наоборот.

Сержик, вы хоть брокера развели на 2.5%? Или как лох платили?
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Купил квартиру, оперился и сразу гонорок появился, начал на боксёра тюбик давить. Гадёныш.
та ладно, я и раньше бочку катил. Только мне здесь коренные указывали, что без прописки и права избирательного голоса не имею права
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:13

  Клиент_ написав:Serg-ik
Поздравляю с приобретением и окончанием стрессового периода аренды.
Ваше решение и решительность заслуживает уважения.
Упреки в ваш адрес безосновательны.
Кто не был в таких условиях, тот не поймет вашей мотивации такого эффективного решения проблемы.
Рано или поздно, даже с лояльными арендодателями возникают спорные моменты. В этом случае арендатор находится в гораздо более уязвимом положении, несмотря на многолетнюю историю сотрудничества. Вам удалось выйти из кабалы, о которой тут мечтает "другая сторона", с минимальными потерями.

Кабала? Платити оренду "злому лендлорду" і мало за що не відповідати.

Тепер буде "не кабала" із квартплатою та компослугами монополістам.

Думаю, що через який час Серж-ик буде "за 5хвилин до перевороту думок" продати в Києві і поїхати в новобудову біля Натт/Віталіана в прикиївських іпенях.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:вої лендлорди долПойоПи! :mrgreen:
Просто лохи, які не взяли/не тримали нормальний завдаток!

Представим, что они не такие, а умные. И задаток был бы 15 000 грн, то есть 1,5 месяца аренды.
Выехать мне надо через неделю, например из-за резкой и неприятной смены жизненных обстоятельств, а не через месяц. и вернуть мне должны 15 000.
Как это меняет ситуацию?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

классовая и взаимная ненависть флэтлордов и арендаторов доставляет ))
возможно, это и есть одна из причин, почему у нас в стране народ предпочитает покупать хатынки, а не арендовать. Надо Влада еще позвать, он бы тут быстро раздуплил, какой чардж надо взымать за детей. Сержу - в двойном размере, за двоих ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:15

  sequence написав:классовая и взаимная ненависть флэтлордов и арендаторов доставляет ))
возможно, это и есть одна из причин, почему у нас в стране народ предпочитает покупать хатынки, а не арендовать. Надо Влада еще позвать, он бы тут быстро раздуплил, какой чардж надо взымать за детей. Сержу - в двойном размере, за двоих ))

На каждую Трибеку (как вспомню истории как кинуть квартиросъемщика) найдется свой Сержик.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Клиент_ написав:Serg-ik
Поздравляю с приобретением и окончанием стрессового периода аренды.
Ваше решение и решительность заслуживает уважения.

Спасибо :-)
Вам удалось выйти из кабалы, о которой тут мечтает "другая сторона", с минимальными потерями.

А после этих слов вспомнил Прохожего, который настоятельно советовал соскакивать с аренды в свою. Но что-то вижу не рад он моим переменам. Странно )))
Serg-ik
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