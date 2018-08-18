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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:32
Клиент_ написав:
.. Для арендодателя, который не хочет упустить выгоду, арендатор становится израсходованным ресурсом на который уже можно не обращать внимания и не соблюдать его права на спокойное проживание в последний месяц.
может мне везло, но в молодости, когда поменял несколько съемных, они всегда были пустыми. Как-то это некрасиво. А если я (арендатор) на работе в другом конце города - мне по щелчку ехать дверь открывать перспективным сменщикам?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:33
flyman написав:
Серж-ик засидівся в одній і тій самій 5 років, от лендлорди булки і розслабили.
Сначала Сержик остался зимовать в затопленной квартире, вместо того, чтобы съехать в декабре 2019. Сырость была до июня, её нельзя было отремонтировать. Это надо ценить.
Потом был первый карантин и Сержик по полной оплатил аренду за весну 2020, скидки не просил, не уехал и не переехал ( даже несмотря на сырые стены). Это тоже надо ценить.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:34
kingkongovets написав:
в любом договоре аренды есть условие предупреждать контрагента минимум за месяц
вы его не выполнили и обсуждать тут нечего
Вы мой договор не видели. В моём договоре нет такого пункта
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:35
Serg-ik написав: flyman написав:
Серж-ик засидівся в одній і тій самій 5 років, от лендлорди булки і розслабили.
Сначала Сержик остался зимовать в затопленной квартире, вместо того, чтобы съехать в декабре 2019. Сырость была до июня, её нельзя было отремонтировать. Это надо ценить.
Потом был первый карантин и Сержик по полной оплатил аренду за весну 2020, скидки не просил, не уехал и не переехал ( даже несмотря на сырые стены). Это тоже надо ценить.
Короче, стойкого Сержика из квартиры можно выпереть только крысиным ядом
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:37
Serg-ik написав:
Я кинул брокера? Или меня развели?
наблюдаю массовое вскрытие консерв.... ох уж эти любители давать советы и делать преждевременные выводы.
имхо, никакого криминала в вашем случае не вижу. повесить ремонт и новую мебель при освобождении квартиры на вас - верх наглости.
у меня новый сосед по этажу после сделки приехал в квартиру где поснимали розетки и полотенцесушители-смесители. я до него эту квартиру тоже рассматривал, но мне не понравился вид из окна и хозяева...
к слову, я тоже после сделки столкнулся с пропавшими шторами, это менталитет бедных людей которые никогда столько денег не заработают. и продажа или сдача в аренду квартиры доставшейся по наследству их счастливый лотерейный билет!
отдельная история про брокершу с которой была устная договоренность о гонораре. сейчас бы советовал отдавать деньги по возвращению от нотариуса в квартиру и инспекции приобретенного жилья.
зы вашу квартиру я кажется видел в обьявах, десятый этаж?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Сер 09 лют, 2022 13:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:38
Успіх написав:
В договорі має бути прописано, що якщо звалюєте раніше - маєте попередити за місяць до того, або отримаєте половину завдатку!
Долярчик, пора развивать бизнес! Поскорее сдавай свои хатынки, и переезжай в Киев! Арендуешь квартиру, вышеуказанное пропишешь в договоре и будешь качать права.
Не ссы!
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:42
Slon_Nosov написав:
у меня новый сосед по этажу после сделки приехал в квартиру где поснимали розетки
в мене теж був подібний випадок.
Найсумніше було, що електропроводку обрізали під корінь)))
Наслідники, пся крев)))
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:44
Slon_Nosov написав:
я тоже после сделки столкнулся с пропавшими шторами, это менталитет бедных людей которые никогда столько денег не заработают. и продажа или сдача в аренду квартиры доставшейся по наследству их счастливый лотерейный билет!
На Котельникова 3к продаётся, 138 000 у.е.. Сказали что холодильник и кухонный стол заберут...Мысленно пожал плечами...
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:44
Клиент_ написав: sequence написав:
классовая и взаимная ненависть флэтлордов и арендаторов доставляет ))
возможно, это и есть одна из причин, почему у нас в стране народ предпочитает покупать хатынки, а не арендовать. Надо Влада еще позвать, он бы тут быстро раздуплил, какой чардж надо взымать за детей. Сержу - в двойном размере, за двоих ))
отсутствие правил.
"риэлтор" хочет получить комиссию и ни за что не отвечать, даже если арендатора "кинут" или выгонят через неделю.
Арендодатель не хочет платить налоги и заключать договор. Или предлагается "филькина грамота" от агента на 3 месяца "с возможностью продления".
Все риски неопределенности перекладываются на арендатора. Понятно, что арендатор готовится к любому развитию событий и прекрасно понимает, что получить обратно задаток будет очень непросто, а объявить о съезде за месяц - это равносильно приглашению на просмотры толпы агентов с потенциальными арендаторами днем и вечером, в выходные и будни. Для арендодателя, который не хочет упустить выгоду, арендатор становится израсходованным ресурсом на который уже можно не обращать внимания и не соблюдать его права на спокойное проживание в последний месяц.
Не волнуйтесь, зеленые хотят эту вольницу прикрыть(налогообложить для начала на 5-10%).
Арендатор в прайсе увидит еще и +налоги.
Все будет красиво и по белому.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:44
sequence написав: flyman написав:
..
Виходить так, що періодично тре виселяти орендаторів, не давати їм засиджуватися на довго. Рік-два і досвідос, косметичний ремонт і нові орендатори...
да, это зона комфорта, кадило крутится - лавэха мутится.
Новые арендаторы - новые риски. Посидеть месяцок без клиентов раз в пять лет может обойтись существенно дешевле
але є один ньюанс:
ти якби менеджиш сам риск,
а в іншому випадку риск менеджить тебе
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