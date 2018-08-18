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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:32

  Клиент_ написав:.. Для арендодателя, который не хочет упустить выгоду, арендатор становится израсходованным ресурсом на который уже можно не обращать внимания и не соблюдать его права на спокойное проживание в последний месяц.

может мне везло, но в молодости, когда поменял несколько съемных, они всегда были пустыми. Как-то это некрасиво. А если я (арендатор) на работе в другом конце города - мне по щелчку ехать дверь открывать перспективным сменщикам?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Серж-ик засидівся в одній і тій самій 5 років, от лендлорди булки і розслабили.

Сначала Сержик остался зимовать в затопленной квартире, вместо того, чтобы съехать в декабре 2019. Сырость была до июня, её нельзя было отремонтировать. Это надо ценить.
Потом был первый карантин и Сержик по полной оплатил аренду за весну 2020, скидки не просил, не уехал и не переехал ( даже несмотря на сырые стены). Это тоже надо ценить.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:в любом договоре аренды есть условие предупреждать контрагента минимум за месяц
вы его не выполнили и обсуждать тут нечего

Вы мой договор не видели. В моём договоре нет такого пункта
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:35

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Серж-ик засидівся в одній і тій самій 5 років, от лендлорди булки і розслабили.

Сначала Сержик остался зимовать в затопленной квартире, вместо того, чтобы съехать в декабре 2019. Сырость была до июня, её нельзя было отремонтировать. Это надо ценить.
Потом был первый карантин и Сержик по полной оплатил аренду за весну 2020, скидки не просил, не уехал и не переехал ( даже несмотря на сырые стены). Это тоже надо ценить.

Короче, стойкого Сержика из квартиры можно выпереть только крысиным ядом
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Я кинул брокера? Или меня развели?


наблюдаю массовое вскрытие консерв.... ох уж эти любители давать советы и делать преждевременные выводы.
имхо, никакого криминала в вашем случае не вижу. повесить ремонт и новую мебель при освобождении квартиры на вас - верх наглости.
у меня новый сосед по этажу после сделки приехал в квартиру где поснимали розетки и полотенцесушители-смесители. я до него эту квартиру тоже рассматривал, но мне не понравился вид из окна и хозяева...
к слову, я тоже после сделки столкнулся с пропавшими шторами, это менталитет бедных людей которые никогда столько денег не заработают. и продажа или сдача в аренду квартиры доставшейся по наследству их счастливый лотерейный билет!
отдельная история про брокершу с которой была устная договоренность о гонораре. сейчас бы советовал отдавать деньги по возвращению от нотариуса в квартиру и инспекции приобретенного жилья.

зы вашу квартиру я кажется видел в обьявах, десятый этаж?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Сер 09 лют, 2022 13:41, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:В договорі має бути прописано, що якщо звалюєте раніше - маєте попередити за місяць до того, або отримаєте половину завдатку!

Долярчик, пора развивать бизнес! Поскорее сдавай свои хатынки, и переезжай в Киев! Арендуешь квартиру, вышеуказанное пропишешь в договоре и будешь качать права.
Не ссы!
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:42

  Slon_Nosov написав:у меня новый сосед по этажу после сделки приехал в квартиру где поснимали розетки

в мене теж був подібний випадок.
Найсумніше було, що електропроводку обрізали під корінь)))
Наслідники, пся крев)))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Slon_Nosov написав:я тоже после сделки столкнулся с пропавшими шторами, это менталитет бедных людей которые никогда столько денег не заработают. и продажа или сдача в аренду квартиры доставшейся по наследству их счастливый лотерейный билет!

На Котельникова 3к продаётся, 138 000 у.е.. Сказали что холодильник и кухонный стол заберут...Мысленно пожал плечами...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:44

  Клиент_ написав:
  sequence написав:классовая и взаимная ненависть флэтлордов и арендаторов доставляет ))
возможно, это и есть одна из причин, почему у нас в стране народ предпочитает покупать хатынки, а не арендовать. Надо Влада еще позвать, он бы тут быстро раздуплил, какой чардж надо взымать за детей. Сержу - в двойном размере, за двоих ))

отсутствие правил.
"риэлтор" хочет получить комиссию и ни за что не отвечать, даже если арендатора "кинут" или выгонят через неделю.
Арендодатель не хочет платить налоги и заключать договор. Или предлагается "филькина грамота" от агента на 3 месяца "с возможностью продления".
Все риски неопределенности перекладываются на арендатора. Понятно, что арендатор готовится к любому развитию событий и прекрасно понимает, что получить обратно задаток будет очень непросто, а объявить о съезде за месяц - это равносильно приглашению на просмотры толпы агентов с потенциальными арендаторами днем и вечером, в выходные и будни. Для арендодателя, который не хочет упустить выгоду, арендатор становится израсходованным ресурсом на который уже можно не обращать внимания и не соблюдать его права на спокойное проживание в последний месяц.

Не волнуйтесь, зеленые хотят эту вольницу прикрыть(налогообложить для начала на 5-10%).
Арендатор в прайсе увидит еще и +налоги.
Все будет красиво и по белому.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:44

  sequence написав:
  flyman написав:..
Виходить так, що періодично тре виселяти орендаторів, не давати їм засиджуватися на довго. Рік-два і досвідос, косметичний ремонт і нові орендатори...

да, это зона комфорта, кадило крутится - лавэха мутится.
Новые арендаторы - новые риски. Посидеть месяцок без клиентов раз в пять лет может обойтись существенно дешевле

але є один ньюанс:
ти якби менеджиш сам риск,
а в іншому випадку риск менеджить тебе
flyman
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