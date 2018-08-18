Додано: Сер 09 лют, 2022 13:37

Serg-ik написав: Я кинул брокера? Или меня развели? Я кинул брокера? Или меня развели?

наблюдаю массовое вскрытие консерв.... ох уж эти любители давать советы и делать преждевременные выводы.имхо, никакого криминала в вашем случае не вижу. повесить ремонт и новую мебель при освобождении квартиры на вас - верх наглости.у меня новый сосед по этажу после сделки приехал в квартиру где поснимали розетки и полотенцесушители-смесители. я до него эту квартиру тоже рассматривал, но мне не понравился вид из окна и хозяева...к слову, я тоже после сделки столкнулся с пропавшими шторами, это менталитет бедных людей которые никогда столько денег не заработают. и продажа или сдача в аренду квартиры доставшейся по наследству их счастливый лотерейный билет!отдельная история про брокершу с которой была устная договоренность о гонораре. сейчас бы советовал отдавать деньги по возвращению от нотариуса в квартиру и инспекции приобретенного жилья.зы вашу квартиру я кажется видел в обьявах, десятый этаж?