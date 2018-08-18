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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94939494949594969497 ... 9499>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:45

  sequence написав:
  Клиент_ написав:.. Для арендодателя, который не хочет упустить выгоду, арендатор становится израсходованным ресурсом на который уже можно не обращать внимания и не соблюдать его права на спокойное проживание в последний месяц.

может мне везло, но в молодости, когда поменял несколько съемных, они всегда были пустыми. Как-то это некрасиво. А если я (арендатор) на работе в другом конце города - мне по щелчку ехать дверь открывать перспективным сменщикам?

Я и мой коллега по несчатью быть переселенцем были в подобных ситуациях (я дважды). Хозяева продавали недвигу, агенты звонили в любое время и требовали показать "здесь и сейчас". Отсутствие на месте и ваша занятость для них не аргумент. Их клиент всегда прав, а ваше мнение и ваши проблемы не важны.
Иногда являлись просто без звонка потому, что хозяин им сообщал, что "они должны быть дома, покажут".
Однажды агент чуть не пострадал от своей наглости, когда без предупреждения зашел во двор дома, который мы арендовали и сам открыл дверь в дом, а его встретил "немец" с широкой улыбкой во всю пасть.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Короче, стойкого Сержика из квартиры можно выпереть только крысиным ядом
не совсем так. Когда я имел возможность выбирать, то выбрал варианты, в которых прожил 7 и 5,5 лет...Возможно, что кому то нравится менять место проживания каждые 6-12 мес.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:50

так вот, что имею сказать коренным:
В рамках реконструкции Арсенальной площади памятник архитектуры национального значения “Никольские ворота с прилегающими зданиями” превратят в многофункциональный комплекс (МФК). Через 2,5 – 3 года к отреставрированным воротам можно будет подойти с Арсенальной площади и через примыкающий бизнес-центр с ресторанами и паркингом. Все это собираются объединить с уже отреставрированными корпусами завода “Арсенал” и сделать единым проектом под названием A-Station. Указанные преобразования стали возможны, так как исторические сооружения путем различного рода манипуляций перешли в собственность частных фирм, связанных с бизнес-группой UFuture Василия Хмельницкого (на коллаже) и Андрея Иванова. Работу над превращением Никольский ворот в МФК еще с осени прошлого года ведет ООО “А-Девелопмент”. ГУО на проектирование такого превращения с пометкой “реставрация” столичные чиновники выдали ООО "Войткон" и ООО "Дженерал Коммерс" совсем недавно. Данные компании являются владельцами земли и, вероятно, зданий, ранее принадлежащих Минобороны.
https://kievvlast.com.ua/text/v-hode-re ... estoranami
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:52

  Serg-ik написав:
  Slon_Nosov написав:я тоже после сделки столкнулся с пропавшими шторами, это менталитет бедных людей которые никогда столько денег не заработают. и продажа или сдача в аренду квартиры доставшейся по наследству их счастливый лотерейный билет!

На Котельникова 3к продаётся, 138 000 у.е.. Сказали что холодильник и кухонный стол заберут...Мысленно пожал плечами...


та же фигня, при цене 150 000.
шатающийся стол с кухни, стулья и б/у холодильник для них представлял ценность, был не против - мне меньше выбрасывать. за люстры просили денег, но жене понравились, заплатил.
в обьявлении это была меблированная квартира. родственники вступившие в наследство как саранча с горящими глазами. единственный шанс в жизни получить б/у холодильник нашару.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:57

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Серж-ик засидівся в одній і тій самій 5 років, от лендлорди булки і розслабили.

Сначала Сержик остался зимовать в затопленной квартире, вместо того, чтобы съехать в декабре 2019. Сырость была до июня, её нельзя было отремонтировать. Это надо ценить.
Потом был первый карантин и Сержик по полной оплатил аренду за весну 2020, скидки не просил, не уехал и не переехал ( даже несмотря на сырые стены). Это тоже надо ценить.

Капець)) - зараз пів форума заплаче :mrgreen:

Значить тобі так було вигідно сидіти в сирих стінах і нюхати грибок! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:58

  kingkongovets написав:лично я вижу хаотическую застройку центра без учета увеличения транспортной нагрузки.

а на Арсенальной вы этого не видите? переварит несколько новых БЦ, ЖК, МФК?

на Арсельной, правда, не хаотическая, а тотальная всех клаптей земли.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Думаю, що через який час Серж-ик буде "за 5хвилин до перевороту думок" продати в Києві і поїхати в новобудову біля Натт/Віталіана в прикиївських іпенях.

Мені здається, чи найбільше плющить від покупки Сержика останні дні пана мінімаліста?
Може, зненацька зрозумів, що життя на 150 доларів нижче лінії грунту з баклажками та кульком на вікні - це не те, до чого варто прагнути?
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:06

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:в любом договоре аренды есть условие предупреждать контрагента минимум за месяц
вы его не выполнили и обсуждать тут нечего

Вы мой договор не видели. В моём договоре нет такого пункта

В 100500 раз - твої лендлорди - долПойоПи!!! :mrgreen:

Арендодатели Сержа больше 5 лет исправно взымали с него ренту, весь их попадос состоит в клининге квартиры и замене по мелочи физического износа. Это явно не профи, судя по договору и уровню отношений.
Но вы то, матерый, подготовленный тысячами страниц форумных баталий флэтлорд, разумеется, не допустите таких ошибок и закроете всю ипотеку и будете кайфовать на все 7К грн, если кто даст ))
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Капець)) - зараз пів форума заплаче

Долярчик, еще раз: бери своих детей и приезжай арендовать в Киеве, развивай здесь свой бизнесс и не смеши народ своим 1 куе бюджетом на семью
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:08

Зроблю всіх разом!©)))

  Serg-ik написав:пора развивать бизнес! Поскорее сдавай свои хатынки, и переезжай в Киев! Арендуешь квартиру, вышеуказанное пропишешь в договоре и будешь качать права.

В Київ - не збираюсь переїзджати, а от якщо не продам смарт, то покажу, як тримати орендаря на короткому повідку!)))
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